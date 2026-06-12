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Asaltaron a su hijo y terminó muerto: padre abatió a los presuntos delincuentes en Nuevo León

El suceso ocurrió en una tienda de abarrotes que la familia atendía, Don Juan fue liberado tras permanecer a disposición del Ministerio Público

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El asalto donde Pepe de 32 años fue asesinado opcurrió en la tienda de abarrortes que la familia atendía Foto: Maps
El asalto donde Pepe de 32 años fue asesinado opcurrió en la tienda de abarrortes que la familia atendía Foto: Maps

José Tejada muere tras asalto a los Abarrotes Tejada, en la colonia CROC de Nuevo León, luego de un intento de robo en el que también fallecen dos presuntos agresores, de acuerdo con los primeros reportes del caso. El comercio permanece cerrado y bajo resguardo de las autoridades mientras avanzan las investigaciones por lo ocurrido el pasado martes por la tarde.

Vecinos del sector identifican a Tejada, de 32 años, como “Pepe” y lo describen como una persona trabajadora y cercana a sus clientes, a quienes solía apoyar cuando no completaban sus compras. “Muchas veces te dabas cuenta por el trato, vas a la tienda, te falta un peso o dos y él decía ‘así déjelo’, o te fiaba”, relata Lidia, habitante de la zona.

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El hecho, según los reportes iniciales, ocurre cuando dos hombres armados entran a Abarrotes Tejada con la aparente intención de asaltar el negocio. En ese momento, Juan Tejada está en una habitación de la vivienda acondicionada como tienda.

Al escuchar gritos, el comerciante sale para ver qué sucede y presuntamente encuentra a los sujetos golpeando y apuntando con un arma de fuego a su hijo José, quien aparentemente se resiste al robo. Ante la agresión, toma un arma tipo revólver y dispara contra ambos hombres.

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Uno de los presuntos asaltantes muere en el lugar, mientras que el segundo fallece después, cuando recibe atención médica. En el enfrentamiento, José Tejada resulta herido y es trasladado a un hospital, donde más tarde pierde la vida.

La muerte de “Pepe” provoca conmoción entre residentes que durante años acuden al negocio, considerado un punto habitual para comprar productos de canasta básica o algún antojo. Habitantes de la colonia también señalan que el establecimiento funcionaba como un sitio de encuentro para la comunidad.

Quienes lo conocieron indican que José era el menor de cinco hermanos y que sus padres lo preparaban para asumir la responsabilidad del negocio familiar, construido por la familia durante décadas. Vecinos también mencionan que, en distintas ocasiones, otros integrantes acudían a apoyar en la atención del local.

“Metían el hombro todos, hasta los hermanos. A veces venían los hermanos porque ellos viven ya su vida, pero los visitaban y ellos también atendían. Es una familia muy unida. Ahorita nos sentimos bien vacíos”, expresan habitantes del sector al hablar del ambiente que deja el cierre del comercio tras el ataque.

El velorio de José Tejada comienza este jueves por la tarde, según el reporte disponible. Ese mismo día, Don Juan queda en libertad tras permanecer a disposición del Ministerio Público, luego de presuntamente disparar contra los asaltantes durante el intento de robo.

Mientras se define el curso del caso, el negocio permanece sin operación y bajo custodia de las autoridades. La comunidad, por su parte, recuerda a “Pepe” por el trato que daba detrás del mostrador y por su disposición a apoyar a clientes cuando les faltaba una cantidad mínima para completar su compra.

  • José Tejada, de 32 años, muere tras resultar herido en un asalto a Abarrotes Tejada en la colonia CROC de Nuevo León.
  • Dos presuntos asaltantes también fallecen: uno en el lugar y otro después, cuando recibía atención médica.
  • El comercio queda cerrado y bajo resguardo de autoridades; Don Juan es liberado tras quedar a disposición del Ministerio Público.

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