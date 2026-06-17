Golpe a la tala ilegal en el Edomex: clausuran bodega clandestina con miles de metros cúbicos de pino y oyamel

Interior del predio asegurado por las autoridades. Crédito: SSEM

Autoridades de los tres órdenes de gobierno clausuraron un predio en la colonia Celso Vicencio, en el municipio de Xonacatlán, que habría funcionado como centro clandestino de almacenamiento y transformación de madera.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el marco de las Mesas de Paz.

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En total, el aseguramiento incluyó 15 mil 536 metros cúbicos de madera en rollo de pino, 45 mil 270 metros cúbicos de oyamel y 12 mil 941 metros cúbicos de madera aserrada, además de dos torres de aserrío, un carro porta trozas y una camioneta de carga.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades federales para el inicio de carpetas de investigación y procedimientos administrativos.

Denuncia ciudadana detonó el despliegue interinstitucional

Según datos revelados este 17 de junio por la SSEM, la intervención se originó a partir de una denuncia ciudadana sobre la aparente sustracción de madera en zonas protegidas del municipio.

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Con base en ese reporte, efectivos de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), perteneciente a la Coordinación de Grupos Tácticos de la SSEM, desplegaron un operativo interinstitucional junto con las fuerzas federales.

Entrada de predio decomisado en el Edomex. Crédito: SSEM

Durante los recorridos de vigilancia, las autoridades ubicaron el establecimiento en la colonia Celso Vicencio. Tras una inspección al inmueble, confirmaron que el predio habría sido utilizado para almacenar y transformar materia prima forestal de manera irregular.

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Además del volumen de madera, las fuerzas de seguridad aseguraron de forma precautoria maquinaria industrial pesada y herramientas empleadas para la producción.

Entre los bienes intervenidos estuvieron dos torres de aserrío y un carro porta trozas, equipo consistente con operaciones de transformación de madera a escala industrial.

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Parte de la madera asegurada en el inmueble. Crédito: SSEM

Una camioneta de carga también fue asegurada en el lugar. Tanto el vehículo como la maquinaria, las herramientas y la totalidad de la materia prima forestal quedaron bajo resguardo oficial y a disposición de las autoridades federales competentes.

Según los datos oficiales, tras el aseguramiento el predio fue clausurado temporalmente y puesto a disposición de las instancias federales para dar inicio a las carpetas de investigación y los procedimientos administrativos correspondientes.

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La Profepa asumió la custodia de los recursos forestales asegurados.

La tala ilegal en el Edomex acumula bloqueos, incendios y balazos

El operativo en Xonacatlán ocurrió en un contexto de tensión creciente por la tala clandestina en la región. El pasado 15 de junio, pobladores bloquearon la carretera México-Toluca e incendiaron vehículos de carga tras retener a presuntos talamontes provenientes de Ocoyoacac que transportaban madera, según informó la Guardia Nacional de Carreteras.

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El incidente se registró en el kilómetro 032+400, a la altura de Puerto las Cruces.

Los pobladores cierran la vialidad y queman unidades en tras retener a supuestos madereros, en una protesta que deja afectaciones viales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semanas antes, a principios de junio, comuneros de Huixquilucan realizaron bloqueos en la misma carretera para exigir acciones contra la tala ilegal y el cambio de uso de suelo en zonas forestales cercanas a La Marquesa. Los manifestantes denunciaron afectaciones derivadas de desarrollos inmobiliarios y actividades clandestinas en los bosques de la región.

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El episodio más violento ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando elementos de la Guardia Nacional sufrieron una agresión armada de presuntos talamontes en Ocuilan. Durante el operativo, el conductor de un vehículo cargado con madera aceleró al ser detenido; dos autos de escolta bloquearon el camino para facilitar la fuga y se produjo un intercambio de disparos. El incidente no dejó heridos ni detenidos, pero las autoridades recabaron casquillos percutidos y una camioneta con madera como pruebas.