Marisol, la hija del Tío Lako, fue detenida junto una de las dos esposas del líder del Cártel Jalisco Nueva GHeneración, quien no fue detenido Foto: Especiales

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El narcocorrido “La Hija del Señor”, producido por Los Farmer con el compositor Edgardo Núñez, presenta a una mujer que se identifica como hija del “señor de La Tinaja de Vargas”, en Michoacán. La canción no es una balada ni una historia de amor. Es el autorretrato operativo de Marisol “N”, hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco.

“La hija del señor”, fue detenida el 19 de agosto de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato.

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La misma operación capturó a Lourdes “N”, pareja sentimental del capo, y a otros siete integrantes de la célula conocida como Los Guerreros, según el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El líder principal escapó.

Así era la hija del Tío Lako según su corrido: armada, al mando y sin miedo a las balas.

El corrido que la describió antes que la Sedena

La letra de “La Hija del Señor”, corrido que viene incluido en el álbum “Calmados y no dejados” de “Los Farmerz” funciona como un autorretrato operativo. La voz del corrido se presenta como hija del “señor de La Tinaja de Vargas”, declara actuar bajo las órdenes de su padre y su hermano, mismos a quienes llama “los mandos” y describe con precisión el armamento que porta: una “mini mil de cinta” y una “corta”, términos del argot criminal para un cuerno de chivo con cargador extendido y una pistola de apoyo.

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“No me asusta la guerra, me gustan las armas y el que sea mujer no afecta en nada para usarlas”, dice una estrofa.

Así era la hija del Tío Lako según su corrido: armada, al mando y sin miedo a las balas. Captura de pantalla.

Más adelante: “Le topo a las balas, no crean que me echo pa’ atrás”. La canción también menciona el manejo de radiocomunicaciones tácticas y la supervisión del “cuadro”, término usado para referirse al perímetro de seguridad de una célula armada.

La segunda mitad del corrido alterna entre la fanfarronería bélica y la exhibición de un estilo de vida que la letra no intenta disimular. “Metido en el pleito ya dejé mis pruebas y le topo a las balas, no crean que me echo pa’ atrás”, dice la voz, antes de describir la “cuadrada” como algo que se vigila en todo momento y por donde quiera que se transite. El fusil y “la voz de mando” no son adornos retóricos: la letra los presenta como herramientas de trabajo cotidiano.

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La canción también la identifica como “la hija del tío Lako”, alias con que se conoce a Heraclio Guerrero Martínez y remata con una coordenada geográfica que funciona como declaración de territorio: “Nos vamos hasta La Tinaja de Vargas, Michoacán”.

El tramo final rompe con la narrativa armada para mostrar otra cara del personaje. Playas, “buenos tragos” y ropa de marca europea conviven en la letra con la advertencia de no descuidar “el cuadro, la merca y la casa”, tres referencias al perímetro de seguridad, la droga y la base de operaciones.

Cuando llega la chamba, el lujo cede al camuflaje táctico. La canción cierra con una declaración que lo engloba todo: “La vida por mis padres y por mis hermanos elegí así vivir”, una frase que Los Farmer y Edgardo Núñez enmarcan no como imposición, sino como decisión propia.

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El corrido cuenta con una versión interpretada con violines, en dicha versión se recalca “Nos vamos hasta la Tinaja de Vargas, Michoacán”. También se escucha un saludo dedicado “a la familia Guerrero”.

En febrero de 2026, meses antes del operativo, circuló en redes sociales una fotografía de una joven que portaba una carabina CX-05, variante compacta del fusil FX-05 Xiuhcóatl, armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Diversas cuentas dedicadas al seguimiento del crimen organizado señalaron, sin confirmación oficial, que se trataría de la hija del Tío Lako. La imagen habría sido compartida desde una cuenta de Instagram con la ubicación “Tinaja de Vargas” y el texto “Mi niña”.

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El operativo y el arsenal decomisado

La operación se ejecutó en la madrugada del 19 de agosto en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. Participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Armada. La Sedena confirmó en su comunicado oficial doce detenidos.

La pareja sentimental del Tío Lako es la primera de las mujeres que se ve en la imagen del traslado. Crédito: Especial

El decomiso incluyó: una ametralladora calibre .50, cuatro minimi calibre 5.56 mm, nueve armas largas, una corta, dos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, un dron, 64 vehículos, siete motocicletas, dos inmuebles y cargamentos de droga con cargadores y cartuchos de diversos calibres.

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Marisol, Lourdes y los otros detenidos fueron trasladados en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la FGR.Heraclio Guerrero Martínez no figura en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC hasta el cierre de esta edición.

El Tío Lako: tres décadas de operaciones

Tinaja de Vargas tiene 820 habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y está enclavada a unos 15 kilómetros de la frontera con Jalisco. Desde esa localidad, el clan Guerrero opera desde hace tres décadas con actividades que anteceden a la fundación del propio CJNG: robo de ganado, extorsión, secuestro, despojo de tierras, narcotráfico y robo de combustible a ductos de Pemex.

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Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el “Tío Lako”, es señalado como líder regional y objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Crédito: Especial

Heraclio Guerrero Martínez, de más de 70 años, encabeza la facción conocida como Los Guerreros, brazo armado del CJNG en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Los propios corridos dedicados al capo describen una estructura con más de 200 hombres a su servicio, cifra que no ha sido confirmada por fuentes oficiales de inteligencia. La Defensa lo identifica como objetivo prioritario y lo responsabiliza de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, el mismo día en que murió “El Mencho”.

Ese operativo en el Tapalpa Country Club, Jalisco, también cobró la vida de Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, hijo del Tío Lako y jefe de las Fuerzas Especiales Mando R del CJNG, quien se encontraba junto a Nemesio Oseguera Cervantes cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en el lugar.

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Los corridos, un ecosistema de propaganda con millones de vistas

El domicilio de Heraclio Guerrero Martínez en Tinaja de Vargas aparece marcado en Google Maps como “Casa Tío Lako”. En YouTube, corridos dedicados al capo por Los Farmerz, Los Alegres del Barranco y Lenin Rodríguez acumulan 2.3 millones de reproducciones.

Las canciones documentan su poder bélico, sus dos esposas, sus hijos y sus operaciones en la frontera entre Michoacán y Jalisco.