Extraditan a Houston a salvadoreño acusado de agredir sexualmente a un menor

Las manos de un hombre esposado, detenido por la policía, simbolizan la acción de la ley y el proceso judicial en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Fiscalía de Distrito del condado de Harris confirmó este jueves la extradición de Caleb D. desde El Salvador. El ciudadano salvadoreño, de 41 años, fue acusado en 2024 de agresión sexual agravada contra un menor de 14 años y actualmente permanece bajo custodia de las autoridades locales en Houston, Texas.

Según el comunicado difundido por la oficina del fiscal de distrito Sean Teare, la captura y traslado requirió la coordinación de la Unidad de Aprehensión de Fugitivos del condado de Harris, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals Service), con apoyo de organismos internacionales y autoridades salvadoreñas.

PUBLICIDAD

La investigación se inició en enero de 2022, cuando el Departamento de Policía de Houston recibió la denuncia de una presunta agresión sexual a un menor en la zona de Sharpstown, Houston. Detectives del caso identificaron a Caleb D. como el presunto responsable, tras recopilar testimonios y evidencia documental. El proceso judicial avanzó hasta que un gran jurado formalizó la acusación en noviembre de 2024.

La Fiscalía del condado de Harris confirmó la extradición desde El Salvador de Caleb D., acusado en Houston de agresión sexual agravada contra un menor de 14 años. (Cortesía: Fiscal de distrito del condado de Harris)

Detención en El Salvador y extradición

Según datos oficiales, Caleb D. huyó a El Salvador antes de ser arrestado. A raíz de la acusación, la Unidad de Aprehensión de Fugitivos en Houston solicitó la colaboración de organismos estadounidenses y salvadoreños. La detención del acusado ocurrió en abril de 2026, como resultado de una petición formal de extradición presentada por las autoridades de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por la Fiscalía del condado de Harris, el fiscal Sean Teare destacó el compromiso de su equipo con la protección de menores víctimas de delitos graves.

“Cuando individuos como Caleb D. atacan y dañan a niños en el condado de Harris, deben entender una cosa con claridad: los perseguiremos sin descanso hasta que rindan cuentas ante la justicia. Nuestros fiscales y nuestra Unidad de Detención de Fugitivos se mantienen firmes en su misión, y me enorgullece profundamente su determinación para llevar a delincuentes como este ante la justicia”, afirmó.

Y agregó: “Ante todo, nuestra atención se centra en los niños que sufrieron estos actos traumáticos. Cada paso que damos es por ellos, y estamos comprometidos a garantizarles la justicia que merecen. También agradecemos a nuestros socios federales e internacionales, cuya cooperación fue esencial para el avance de este caso”.

PUBLICIDAD

La causa comenzó en enero de 2022, cuando la Policía de Houston recibió una denuncia por una presunta agresión sexual contra un menor en Sharpstown. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina fiscal informó que la extradición fue posible tras más de un año de trabajo conjunto entre la Fiscalía del condado de Harris, el DOJ, el US Marshals Service y autoridades de El Salvador.

El caso se encuentra ahora bajo jurisdicción del Tribunal del Distrito 182 de Houston, donde el capturado enfrentará cargos por agresión sexual agravada, un delito que contempla severas penas en el sistema penal estadounidense.

El proceso de extradición destaca la colaboración entre agencias internacionales para combatir delitos de alto impacto, especialmente los que involucran víctimas menores de edad.

Según los registros públicos, la coordinación entre la Fiscalía del condado de Harris y organismos federales estadounidenses resultó clave para localizar y detener al sospechoso en territorio salvadoreño.

PUBLICIDAD