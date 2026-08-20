“Si soy un problema, dímelo”: la discusión de Pep Guardiola con un líder del Manchester City que terminó con el DT llorando

En uno de los fragmentos del documental de los últimos días de Pep Guardiola como DT del Manchester City se ve al catalán discutiendo con Kyle Walker y posteriormente llorando delante del plantel

Guardar

En los últimos días se filtraron adelantos del documental (Una hermosa obsesión) sobre los últimos días de Pep Guardiola al frente del Manchester City con videos inéditos del DT catalán en el vestuario, dando emotivos discursos con sus jugadores. Uno de ellos fue la dura charla que tuvo con Kyle Walker, en la que ambos discutieron por cuestiones tácticas y el español terminó llorando sin poder continuar hablando.

En la secuencia que se viralizó en las redes sociales se observa a Guardiola quebrado frente al plantel cuando asume la responsabilidad por el momento del equipo y plantea su continuidad a disposición del grupo tras una discusión con Walker: “Esta es mi derrota. Si soy un problema, tienes que decírmelo. No me quedaré aquí por el dinero o solo por quedarme, no quiero sentir que tenga que estar huyendo. Si soy un problema, dímelo. No quiero tener este sentimiento ahora. Las piezas se caen”. El contexto de la charla fue luego de una derrota 2-0 ante Liverpool en Anfield, en diciembre de 2024, lo que derivó en uno de los momentos de mayor tensión en el vestuario del City.

PUBLICIDAD

El cruce empezó por un reclamo del entrenador por un error defensivo puntual que cometió Walker al perder la pelota. En la discusión, el lateral derecho respondió ante sus compañeros: “Sigues diciendo mi nombre en cada reunión y en cada maldita cosa. En cada maldita reunión, es mi nombre”. La reacción del experimentado defensor generó una respuesta inmediata de Guardiola, quien le contestó: “Tal vez porque eres un capitán”. El inglés elevó el tono al cuestionar el respaldo del DT: “No querías que fuera un capitán. He reaccionado a otra persona, perdí la pelota y de alguna manera metes mi nombre en eso”.

Pep Guardiola le da indicaciones a Kyle Walker durante un partido de Manchester City (Reuters/Lee Smith)

En el cierre del encendido intercambio, el técnico español remarcó que si Kyle Walker se tomó sus dichos como algo personal, no fue su intención: “Eso no va a cambiar el amor que tengo por ustedes, ni un segundo. Pero quiero pelear, eso es todo”. La escena terminó con Pep retirándose del vestuario con la cabeza gacha y el resto de los jugadores en silencio.

PUBLICIDAD

La conversación fue subiendo de tono hasta que a Pep se le quebró la voz y terminó visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas. Para Guardiola, no se trataba únicamente de una corrección táctica: esperaba que uno de los capitanes del equipo aceptara la crítica y diera ejemplo precisamente en uno de los momentos más difíciles de la temporada. Walker fue una figura controvertida durante su etapa en el City por episodios extradeportivos vinculados a infidelidades, prostitución, exposición indecente y una doble vida familiar. Tras su paso por el AC Milan, el inglés disputó 36 partidos con el Burnley en la temporada pasada.

Guardiola documental: Una hermosa obsesión 1

La serie incluye otras secuencias con distintos jugadores, como Erling Haaland, y hay imágenes de Guardiola llorando mientras intenta grabar el video de despedida que acompañó el anuncio oficial del club de Manchester. En el mensaje que luego se muestra al plantel, dice: “No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”. Semanas después del final de la temporada, en una entrevista filmada en Barcelona con el director Kevin MacDonald, el entrenador amplía esa idea. “Ganar te da la oportunidad de extender tu contrato, de conseguir un trabajo, pero no es la clave de tu felicidad”.

PUBLICIDAD

También explica que no imagina un regreso inmediato: “Será difícil volver. Necesito renovar muchas cosas. Han pasado muchas cosas en mi vida personal, y profesionalmente necesito encontrarme con cosas diferentes, sobre todo sentarme y ver pasar el tiempo”. La producción de cuatro episodios se estrenó en la plataforma Prime Video en Reino Unido e Irlanda y recorre las dos últimas campañas de la década de Guardiola al frente del Etihad Stadium.