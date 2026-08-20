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El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

A menos de un año para el inicio del certamen, la FIFA anunció las fechas del torneo que tendrá a Brasil como anfitrión y a Argentina entre sus participantes

Mundial femenino Brasil 2027
La FIFA anunció el calendario para la Copa del Mundo femenina 2027 (FIFA)
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Este jueves, la FIFA anunció oficialmente el calendario para la Copa Mundial Femenina 2027, que representa un hito para el fútbol sudamericano. Por primera vez, Brasil será el anfitrión de la máxima cita del fútbol femenino, con la expectativa de recibir a las mejores selecciones y a miles de aficionados en ocho ciudades emblemáticas del país.

El detalle más relevante del calendario es la disposición del estadio Maracaná como epicentro tanto para la apertura como para la final del torneo. La ceremonia inaugural está prevista para el 24 de junio, con Brasil debutando ante su público. El mismo escenario, con capacidad para 78.838 espectadores, será testigo de la final el 25 de julio, situando al Maracaná en un selecto grupo de estadios que han albergado finales tanto masculinas como femeninas de la FIFA.

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El certamen contará con la participación de 32 selecciones y un total de 64 partidos. Las ciudades de Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador serán sedes de los encuentros hasta los octavos de final, mientras que Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo recibirán los cuartos de final. Cada ciudad acogerá un mínimo de siete partidos, incluyendo al menos uno de la fase de eliminación directa.

Mundial femenino Brasil 2027
El partido inaugural y la final del Mundial de Brasil 2027 se jugará en el estadio Maracaná (FIFA)

La selección anfitriona, Brasil, disputará sus otros dos partidos de la fase de grupos en el Arena Itaquera de São Paulo el 29 de junio y el 4 de julio en el estadio Nacional de Brasilia. El calendario fue diseñado para minimizar desplazamientos y optimizar los tiempos de recuperación de las jugadoras, un aspecto destacado por Sarai Bareman, directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA. “Prestamos especial atención a las distancias de los desplazamientos, los periodos de recuperación entre partidos y la experiencia general en el campeonato”, afirmó la dirigente en el comunicado oficial.

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La FIFA transmitió en directo desde Zúrich el sorteo de la fase preliminar del torneo clasificatorio, lo que aportó transparencia al proceso y generó una alta expectativa entre las selecciones participantes. El calendario definitivo consolida a Brasil como el epicentro del certamen que responde a la necesidad de promover el crecimiento de la disciplina en Sudamérica.

Nos entusiasma vivir un nuevo capítulo de la historia del fútbol femenino, que el próximo año reunirá en Brasil a las mejores jugadoras y entrenadoras del mundo”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El entusiasmo se refleja también en las medidas adoptadas por la Confederación Brasileña de Fútbol, que decretó una “parada obligatoria” en todas las competencias nacionales entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. Esta decisión implica la suspensión de los torneos masculinos y femeninos durante la Copa del Mundo, permitiendo que el foco mediático y logístico se centre de lleno en el evento.

El Mundial femenino comenzará el 24 de junio y finalizará el 25 de julio de 2027 (REUTERS/Ricardo Moraes)
El Mundial femenino comenzará el 24 de junio y finalizará el 25 de julio de 2027 (REUTERS/Ricardo Moraes)

El impacto de esta medida trasciende el aspecto deportivo, pues permite la absoluta disponibilidad de las sedes, facilitando la organización y potenciando la visibilidad internacional de la cita. El objetivo declarado es impulsar el desarrollo del fútbol femenino y brindar una experiencia única tanto a jugadoras como a aficionados.

Hasta el momento, 18 de los 32 equipos participantes ya tienen asegurada su presencia en la Copa Mundial Femenina 2027. Brasil, en calidad de anfitrión, obtuvo la clasificación automática. En cuanto a la representación por confederaciones, Asia contará con Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y Filipinas. África suma a Camerún, Malaui, Argelia y Marruecos, mientras que Sudamérica estará representada por Colombia, Argentina y Brasil.

Europa aportará a Alemania, Dinamarca, España y Francia, con la selección española como vigente campeona. Oceanía tendrá, hasta ahora, a Nueva Zelanda como único clasificado. En la región de Concacaf, la definición de los equipos participantes se realiza en el Campeonato Concacaf W.

Once jugadoras de la Selección Femenina de Argentina posan sonrientes en el campo de un estadio por la noche, vistiendo uniformes oscuros con detalles celestes y blancos
La selección argentina clasificó a la Copa del Mundo como subcampeona de la Liga de Naciones (AFA)

El mecanismo de clasificación se complementa con un sistema de repechaje internacional que ofrecerá plazas adicionales a equipos de distintas regiones. El sorteo de grupos, previsto para este año, definirá los cruces y el camino de cada selección en el torneo.

Argentina consiguió su pase al Mundial por medio de la inédita Liga de Naciones, un formato de eliminatorias sudamericanas en el que terminó en la segunda posición. Esto le dio un boleto directo junto a Colombia. El equipo dirigido por Germán Portanova afrontará su quinta participación mundialista, tras haber estado presente en las ediciones de 2003, 2007, 2019 y 2023.

El objetivo de la selección argentina es claro: ganar su primer partido en la historia de los mundiales femeninos. La oportunidad de competir en suelo sudamericano, con mayor cercanía geográfica y cultural, podría jugar a favor de un equipo que busca consolidarse en la élite internacional.

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