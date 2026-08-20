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Mora récord: Kicillof investiga a Mercado Pago y otras billeteras por “hostigamiento”, “acoso” y “falta de información clara”

El gobernador de Buenos Aires, junto con el ministro Costa, anunció el inicio de imputaciones contra distintas fintechs, y adelantó que las multas podrían llegar a los 1.883 millones de pesos

Axel Kicillof, con traje oscuro, camisa y suéter, escribe con un bolígrafo. Un pin redondo en su solapa. Vaso y fondo azul difuminados
Kicillof apuntó contra Milei por el manejo de la política macroeconómica y la ausencia de controles sobre las fintech. (Infobae Argentina)
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En medio de la mora récord y Con fuertes críticas a Javier Milei, el gobierno de Axel Kicillof anunció que avanza con una investigación formal contra Mercado Pago y otras billeteras virtuales por presuntas violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

En conferencia de prensa, Kicillof apuntó contra la administración libertaria al considerar que la falta de control estatal derivó en un crecimiento sostenido de la morosidad de las familias, que en mayo tocó un máximo en más de dos décadas.

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Milei dice que nadie le puso una pistola en la cabeza a una familia para que se endeude. Pero cuando hay millones de familias en mora, no es algo que se explique por decisiones individuales que se han tomado erróneamente. Se están tomando deudas para pagar alimentos, alquileres, medicamentos y gastos básicos”, señaló el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que pasó es la política económica de Milei. Este fenómeno es producto de la famosa macroeconomía, que teóricamente anda bien, de Milei”, agregó.

En tal sentido, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, solo en el primer semestre del año la cartera recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, por incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor, acoso y hostigamiento.

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A partir de esas denuncias, la Provincia abrió un expediente con imputaciones que incluyen “acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen estas plataformas, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los créditos, y ausencia de un botón de arrepentimiento visible y accesible desde el primer ingreso a la aplicación”. “A partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes”, explicó Costa.

Augusto Costa sentado ante un micrófono y un vaso de agua, con un fondo azul que tiene el logotipo de la Provincia de Buenos Aires
El ministro Costa enumeró las principales faltas cometidas por las billeteras virtuales.

El ministro precisó además que se solicitará a las empresas que detallen los criterios con los que se fijan las tasas de interés y cuál es la composición real del Costo Financiero Total (CFT). “No hay información clara y es imposible determinar cuáles son todos los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de crédito enfrente estas condiciones crediticias”, sostuvo.

En caso de comprobarse los incumplimientos, las multas podrán alcanzar los $1.883 millones, a lo que se sumará la obligación de revertir todas las prácticas y cláusulas contrarias a la normativa vigente. Desde la cartera productiva bonaerense señalaron que irán informando el resultado de la investigación a medida que avance el proceso administrativo.

Créditos en tres clics y tasas de más de 1.000 por ciento

El ministro adelantó que la Provincia va a profundizar las acciones vinculadas con la defensa de los usuarios de billeteras virtuales, un terreno en el que, según indicó, se reciben de manera sistemática denuncias por incumplimientos y abusos por parte de distintas empresas proveedoras de servicios de pago y de crédito. Entre las prácticas identificadas, mencionó la “publicidad de cuentas remuneradas que invita a los usuarios a retirar el dinero de las cuentas bancarias tradicionales para volcarlo a este tipo de productos”, lo que deriva liquidez del sistema bancario hacia el sistema fintech, que cuenta con muchas menos regulaciones. Con ese fondeo, explicó, “se posibilita el crecimiento exponencial del endeudamiento”.

Costa también hizo referencia a la aparición permanente de propuestas de financiamiento sin regulación y con opacidad respecto de las condiciones en las que se otorgan. “En tres clics se puede pedir un préstamo sin haber analizado previamente las condiciones particulares que rigen para ese crédito”, describió. A la vez, remarcó que se observan tasas de interés muy diversas entre los distintos tomadores de crédito, con niveles que llegan a superar el 1.000%, y que, pese a que la normativa exige un botón de arrepentimiento, en general no está disponible. El ministro añadió que existe información poco clara respecto de las tasas y que se detectaron ofertas de productos financieros directamente en las pantallas de comercio electrónico, algo que tampoco cumple con las normativas de Defensa del Consumidor.

Los números de la morosidad en la Argentina

En su exposición, Kicillof planteó que la gravedad del endeudamiento y de los incumplimientos en el país no siempre se dimensiona de manera adecuada. Según las estadísticas citadas por el gobernador, el 60% de la población adulta del país está endeudada, lo que equivale a 21 millones de personas, mientras que una de cada cinco personas adultas, un 20%, se encuentra en situación de mora.

Dos manos sostienen un teléfono celular sobre una mesa de madera con una pantalla que muestra la notificación de un crédito aprobado.
Kicillof señaló que la morosidad con billeteras virtuales pasó de 5,7 a 24,5 por ciento en la era Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador remarcó que la posibilidad de endeudarse no es un fenómeno nuevo y que las distintas formas de crédito, ya sea a través de bancos, tarjetas, financieras, billeteras digitales u otros modos informales, existen desde hace tiempo. Sin embargo, señaló que en los últimos dos años y medio se aceleró de manera pronunciada el aumento de la morosidad. De acuerdo con los datos que presentó, la mora bancaria se multiplicó por cinco en ese período, al pasar de 2,5 a 12,8 por ciento. En el caso de quienes están endeudados con billeteras virtuales, la mora pasó de 5,7 a 24,5 por ciento, es decir que se cuadruplicó. Entre quienes tomaron deuda con financieras no bancarias, el indicador —que mide una demora en el pago de más de tres meses— pasó de 17,5 a 43 por ciento, con lo cual se multiplicó por tres.

Kicillof planteó que las billeteras virtuales se asemejan cada vez más a un banco, en la medida en que no solo funcionan como medio de pago sino que también otorgan créditos de manera significativa y colocan fondos, pero con una regulación mucho menos rigurosa por parte de la autoridad. “Estas empresas discriminan el costo del endeudamiento según el sujeto”, afirmó, y explicó que por una misma deuda cobran costos diferentes de acuerdo con una batería de parámetros de información de la que dispone cada billetera digital.

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