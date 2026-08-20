Primeras imágenes de La Oficina 2: cuándo se estrena y de qué tratará

Primera imagen de la segunda temporada de La Oficina (Prime Video)

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Prime Video confirma la segunda temporada de La Oficina y lanza las primeras imágenes oficiales, con el estreno estimado para el primer semestre de 2027 y la promesa de mantener un ritmo de entrega anual poco frecuente en el streaming.

La plataforma presentó el anuncio este 20 de agosto en un evento para América Latina donde también reveló otros proyectos originales de la región. Prime Video invertirá más de 2,000 millones de dólares en producciones latinoamericanas entre 2027 y 2030, y La Oficina figura entre los títulos que encabezan ese catálogo.

Jerónimo Ponce III regresa con un plan de ventas a sus espaldas

La serie La Oficina ya graba su segunda temporada en la CDMX así como en el Estado de México y las primeras imágenes filtradas

La sinopsis oficial describe a Jerónimo Ponce III de vuelta como gerente regional de Olimpo, la empresa familiar de jabones en Aguascalientes. El personaje, interpretado por Fernando Bonilla, somete a su equipo a una serie de ocurrencias: protestas, entrenamientos de defensa personal y una rifa de autos, entre otras. Mientras tanto, y sin que sus empleados lo sepan, avanza en secreto la venta de la empresa.

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La trama mantiene la misma lógica de la primera entrega: el equipo debe trabajar a pesar del caos que genera su jefe, no gracias a él. La venta de Jabones Olimpo introduce una tensión nueva que la primera temporada dejó apenas insinuada.

El elenco regresa completo bajo la dirección de Gaz Alazraki

La oficina (Prime Video)

La segunda temporada vuelve a contar con la dirección de Gaz Alazraki, responsable de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos. Junto a Bonilla regresan Elena del Río, quien interpreta a Sofi Campos, y Fabrizio Santini como Memo Guerrero. El proyecto continúa siendo producido por Amazon MGM Studios y Máquina Vega.

Desde principios de agosto circularon en redes sociales imágenes filtradas del rodaje en locaciones de la Ciudad de México y el Estado de México. Una fotografía de Del Río con un anillo en la mano desató especulaciones sobre un posible matrimonio de su personaje con Pascal, interpretado por Alejandro de Hoyos Parera, y el futuro de su relación con Memo Guerrero.

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Las grabaciones comenzaron antes del anuncio oficial

Primera imagen de la segunda temporada de La Oficina (Prime Video)

La producción ya estaba en marcha cuando Prime Video hizo el anuncio formal. El director Alazraki había adelantado la existencia de un “pacto interno” para reducir al mínimo el tiempo entre temporadas, algo que no es frecuente en las plataformas de streaming, donde los ciclos de producción suelen extenderse dos años o más.

Con grabaciones en curso desde agosto de 2026, el equipo apunta a tener los nuevos episodios listos para el primer semestre de 2027. De cumplirse ese calendario, la serie habrá completado dos temporadas en menos de dos años desde su estreno.

La primera temporada se mantuvo entre lo más visto en México durante semanas

La Oficina, la serie extranjera de la que los mexicanos se han apropiado y le han dado la vuelta (Fotos: Prime Video)

La Oficina se estrenó el 13 de marzo de 2026 y se posicionó entre las producciones más vistas de Prime Video en México durante varias semanas consecutivas. La serie es una adaptación de The Office, la comedia británica creada por Ricky Gervais que también tuvo una versión estadounidense de larga duración protagonizada por Steve Carell.

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La versión mexicana adoptó el formato de falso documental y ancló la historia en la cultura laboral del país, con referencias específicas al entorno corporativo de provincia. Esa combinación explica parte de su recepción entre el público local.

La primera temporada de La Oficina está disponible en Prime Video.