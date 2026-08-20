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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto

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Este jueves 20 de agosto, la Ciudad de México vivirá una jornada intensa de actividades sociales, culturales y deportivas, así como múltiples movilizaciones que podrían generar afectaciones viales y demanda de servicios públicos.

De acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se reportan al menos 11 concentraciones principales, 3 citas agendadas de impacto social y más de 20 eventos culturales y de esparcimiento en distintos puntos de la ciudad.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones.

11:40 hsHoy

Principales movilizaciones y demandas

Entre las concentraciones destacadas figura la plataforma 4:20, la cual realizará una jornada simultánea en tres puntos (Monumento a la Madre, Av. División del Norte y Av. Gran Canal) a partir de las 12:00 h, donde recabarán firmas y difundirán información en defensa de los derechos cannábicos, incluyen talleres y charlas sobre riesgos y legislación en la materia.

Por otro lado, a las 10:00 h, el foro “Sin techo, con derechos 2026” organizado por la revista “Mi Valedor” en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco visibilizará los desafíos que enfrentan las personas en situación de calle. Se espera la asistencia de activistas y representantes de distintas instancias defensoras de derechos humanos.

En Casa Refugio de la Memoria (Condesa), a las 11:00 h, se presentará el informe “Trazar la ausencia, caminar la esperanza”, sobre los hallazgos en fosas clandestinas en México, evento promovido por la Universidad Iberoamericana y colectivos de familias buscadoras.

Vecinos, comerciantes y trabajadores también acudirán a distintas instancias para exigir atención a temas como vivienda digna, conflictos sindicales, incumplimiento de pago a extrabajadores y problemáticas con predios. Destacan la caravana del Movimiento de Regeneración Sindical en las instalaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la asamblea del Movimiento Plural de Comerciantes en el Mercado Martínez de la Torre (18:00 h).

Otra cita relevante será la recolección de firmas por la iniciativa “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México” liderada por la AC “Libertad para Morir”, programada en el Centro Nacional de las Artes, así como la protesta de la organización Amigos del Refugio Franciscano en Polanco exigiendo investigación por la venta ilegal de un predio.

También se prevé movilización de trabajadores de la clínica ISSSTE Dr. Javier Domínguez Estrada, quienes podrían bloquear vialidades en demanda de destitución de la administración del centro por presuntos malos tratos y hostigamiento laboral.

No menos importante, a las 17:30 una asamblea sobre el caso Ayotzinapa se realizará en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con exigencias de justicia a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros eventos y actividades

La jornada se complementa con rodadas ciclistas nocturnas, rodadas en patines, ferias, presentaciones musicales —destacando el concierto de Silvia Pérez Cruz en Auditorio Nacional y la presentación de Sam Smith en el Zócalo—, así como eventos deportivos como las semifinales de playoffs de béisbol en el estadio Alfredo Harp Helú y juegos de basquetbol.

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