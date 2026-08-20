EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, la Ciudad de México vivirá una jornada intensa de actividades sociales, culturales y deportivas, así como múltiples movilizaciones que podrían generar afectaciones viales y demanda de servicios públicos.

De acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se reportan al menos 11 concentraciones principales, 3 citas agendadas de impacto social y más de 20 eventos culturales y de esparcimiento en distintos puntos de la ciudad.

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