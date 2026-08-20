David Bowie a los 18 años: publican ‘Today’, la demo inédita que grabó como Davie Jones

Una grabación inédita de David Bowie, realizada cuando aún era conocido como Davie Jones, permite descubrir los primeros pasos del músico en la escena londinense

Guardar

La publicación de una grabación inédita de David Bowie, realizada en 1965 bajo el nombre de Davie Jones, permite conocer los orígenes musicales de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

La demo, titulada ‘Today’, será incluida en The Shel Talmy Recordings, un lanzamiento de Parlophone previsto para septiembre, y revela el paso inicial de Bowie en la escena londinense.

PUBLICIDAD

Primeros años y la búsqueda de identidad

En 1965, Bowie tenía 18 años y aún no había adoptado el nombre artístico con el que alcanzaría la fama mundial. La demo, grabada en los Central Sound Studios de Denmark Street, documenta el proceso de un joven artista en busca de una voz propia en el efervescente Londres de los sesenta.

La demo de 1965 revela a un joven Bowie explorando su estilo en el vibrante ambiente musical de Londres

Según RockFM, la ciudad funcionaba como centro neurálgico de la música popular, reuniendo a músicos y productores que marcarían el rumbo del rock británico.

PUBLICIDAD

La elección del nombre Davie Jones respondía a una necesidad de diferenciarse en un entorno saturado de talentos emergentes.

En esa etapa, el músico se encontraba muy lejos de los personajes y conceptos que luego definirían su carrera, como Ziggy Stardust o el Thin White Duke. La grabación de ‘Today’ refleja este periodo de experimentación e incertidumbre creativa.

PUBLICIDAD

El papel de Shel Talmy y la producción

Shel Talmy dirigió la sesión que reunió a figuras clave del rock británico y originó varias grabaciones inéditas recuperadas por Parlophone (Photo by CA/Redferns)

La dirección de la sesión estuvo a cargo de Shel Talmy, productor conocido por su trabajo con The Who y The Kinks. RockFM subraya el valor documental de estas piezas, situando a Bowie en un contexto de colaboraciones que resultaron decisivas para la consolidación del sonido británico de la época.

El lanzamiento de The Shel Talmy Recordings incluirá veinte canciones, diez de ellas inéditas hasta ahora, y será editado por Parlophone el 18 de septiembre.

PUBLICIDAD

Esta recopilación busca rescatar material poco explorado, ampliando la perspectiva sobre los comienzos de varios artistas que pasaron por los estudios londinenses bajo la dirección de Talmy.

Características de ‘Today’

La canción muestra a Bowie en una etapa introspectiva, alejado de los personajes y propuestas experimentales que marcarían su carrera

‘Today’ destaca como una balada de desamor, en la que Bowie muestra una faceta introspectiva y vulnerable. Según RockFM, la canción retrata las limitaciones y aspiraciones de un compositor que apenas comenzaba a definir su estilo.

PUBLICIDAD

En la letra se percibe la distancia respecto a los rasgos experimentales y teatrales que dominarían su obra posterior.

Esta grabación no presenta aún las características sonoras ni la sofisticación visual que convertirían a Bowie en un ícono cultural. El registro permite escuchar a un joven músico en pleno proceso de formación, navegando un entorno competitivo y cambiante, en el que la búsqueda de identidad era un desafío constante.

PUBLICIDAD

Músicos que participaron en la grabación

Jimmy Page, Nicky Hopkins y miembros de The Yardbirds acompañaron a Bowie en una sesión que reúne a futuros protagonistas del rock (Photo by Chris Walter/WireImage)

La sesión de ‘Today’ reunió a varios músicos que más tarde se convertirían en figuras fundamentales del rock.

Entre los participantes destaca Jimmy Page, quien luego sería parte de The Yardbirds y fundador de Led Zeppelin. Su participación en la demo es uno de los atractivos principales para los coleccionistas y aficionados al género.

PUBLICIDAD

También intervinieron miembros de The Yardbirds y el pianista Nicky Hopkins, reconocido por su aporte en grabaciones emblemáticas del rock británico. RockFM señala que la presencia de estos músicos permite entender mejor el entorno creativo en el que se movía Davie Jones antes de transformarse en David Bowie.

Un testimonio de la escena londinense de los sesenta

El rescate de las grabaciones de Shel Talmy documenta el surgimiento de nuevos talentos en el centro creativo de Londres durante los años sesenta

La publicación de ‘Today’ y de otros registros inéditos incluidos en el próximo lanzamiento de Parlophone representa una oportunidad para explorar el proceso de gestación artística de Bowie y su entorno.

PUBLICIDAD

El rescate de estas grabaciones permite reconstruir el ambiente musical de Londres en los años sesenta, cuando nuevos talentos y productores forjaban una escena que tendría impacto internacional.

El lanzamiento de The Shel Talmy Recordings está programado para el 18 de septiembre y promete acercar al público material desconocido de una época clave para la música popular, en la que Londres se consolidaba como un polo de innovación y creatividad juvenil.