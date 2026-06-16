Detienen a René “La Rana” Arzate, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California

El sujeto es señalado por las autoridades de EEUU (Infobae México)

Las autoridades de Baja California conformaron la detención de René La Rana Arzate García, uno de los hermanos ligados al Cártel de Sinaloa en Baja California.

Durante una conferencia de prensa del 16 de junio, la titular de la Fiscal General del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, fue cuestionada sobre la posible captura del hombre. Se trata de un sujeto por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su arresto.

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Ante la pregunta expresa de si la la detención estaba corroborada, la funcionaria señaló:

“No tengo un documento, pero sí tenemos informaciones oficiales”.

La respuesta de la funcionaria es posterior al cuestionamiento de uno de los periodistas en el lugar que habla sobre la posible detención de La Rana, la cual habría sido realizada en la Ciudad de México, por lo que la fiscal es cuestionada si habrá un traslado del hombre.

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La fiscal de Baja California confirma la detención de "La Rana"

“Estamos trabajando de la mano con las autoridades federales en la Secretaría de Seguridad para cualquier dato que nos lo soliciten, que podamos aportar. No teníamos evidencia, al menos en los últimos años, que esta persona y su hermano tuvieran residencia en Baja California, en ninguno de los municipios”.

El hermano de La Rana es Alfonso Arzate García, alias El Aquiles, este último por el que EEUU también ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos.

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“El Aquiles” y “La Rana” controlan Tijuana desde hace años, señala EEUU

Las declaraciones de la funcionaria contrastan con los reportes de EEUU, pues los dos hermanos son señalados por las autoridades estadounidenses como posibles jefes de plaza del Cártel de Sinaloa.

Póster de "Se Busca" del FBI con el nombre de Rene Arzate-Garcia y tres fotografías del individuo, listando cargos por narcoterorismo, apoyo material a organización terrorista y narcotráfico (FBI)

“Según la DEA, René y Alfonso Arzate García han controlado de manera conjunta la plaza de Tijuana del cartel de Sinaloa durante los últimos 15 años, manteniendo autoridad a través de violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, que incluye corrupción política y policial”, es parte del informe del Departamento del Estado.

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EEUU agrega que los hermanos Arzate García son los encargados de un corredor de narcotráfico que los vuelve figuras relevantes para la estructura criminal.

La Rana es acusado de manera formal de narcoterrorismo, conducir una empresa criminal continua, apoyo material a una organización terrorista, así como conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y blanqueado de dinero.

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