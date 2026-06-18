Quién es Nancy Nápoles, la alcaldesa de Tenancingo que fingió su secuestro para tapar gastos en su administración

Fue acusada por la Fiscalía mexiquense este 17 de junio. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles Pacheco

Nancy Nápoles Pacheco llegó a la presidencia municipal de Tenancingo con un perfil construido en la militancia de izquierda. Originaria de San Miguel Tecomatlán, comunidad ubicada al sur del Estado de México, fue diputada local, coordinadora de causas feministas y defensora pública.

Este 17 de junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la imputó por el delito de simulación de secuestro. Según la investigación, habría fingido su propio plagio para justificar un desfalco de 40 millones de pesos en las arcas del ayuntamiento.

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La FGJEM ejercitó acción penal contra seis personas vinculadas al caso. Tres fueron detenidas en Oaxaca el pasado 11 de junio. El esposo y el cuñado de Nápoles permanecen prófugos junto con ella.

La audiencia de imputación contra la alcaldesa quedó fijada para el 9 de julio, según información revelada por la Fiscalía mexiquense.

De San Miguel Tecomatlán a la LX Legislatura del Estado de México

Nápoles Pacheco nació y creció en Tenancingo. Estudió Derecho y desde participó en el activismo de izquierda, vinculada a la figura de Andrés Manuel López Obrador y al llamado Gobierno Legítimo.

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Se afilió formalmente a Morena en 2017 y cuenta con una maestría en Administración Pública.

En 2018 llegó a la LX Legislatura del Estado de México como diputada local por el Distrito 7, que abarca 10 municipios del sur del Edomex: Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán, Joquicingo, Tenango del Valle, Calimaya, Almoloya del Río, San Antonio la Isla y Rayón.

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Dentro del grupo parlamentario de Morena, ocupó la coordinación de Impulso y Desarrollo del Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres.

El falso secuestro del 31 de mayo

La noche del 31 de mayo de 2026, Nápoles Pacheco denunció ante el Ministerio Público haber sido privada de su libertad frente a su domicilio en Tenancingo.

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Según su versión, dos hombres y una mujer la obligaron a abordar un vehículo Volkswagen Virtus color rojo bajo amenaza de arma de fuego. Dentro del auto, sus supuestos captores le entregaron un celular para que ella misma llamara a sus familiares y exigiera un rescate de 40 millones de pesos.

Vehículos vinculados con la simulación del secuestro. (FGJEM)

Agregó que sus captores le advirtieron que, de no tener el dinero, lo tomara de los recursos del ayuntamiento.

Sin embargo, la investigación de la FGJEM echó abajo esa versión. Las videograbaciones de cámaras de vigilancia no mostraron actos de violencia, sometimiento ni resistencia. Al contrario, uno de los involucrados la auxilió para descender de su propio vehículo antes de abordar el Virtus.

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En las acciones habrían participado seis personas (FGJEM)

Durante el trayecto, fue la propia alcaldesa quien presuntamente indicó la ruta para evadir cámaras de videovigilancia. Cuando se dio cuenta del despliegue policial por el rapto, pidió que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, donde fingió haber escapado.

“Estoy bien”: el mensaje del 2 de junio y la acusación de la Fiscalía

La noche del 2 de junio, Nápoles Pacheco transmitió en vivo desde su cuenta oficial de Facebook. Sin confirmar ni desmentir el secuestro, dijo que le había “tocado vivir una situación difícil”.

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Descalificó a los medios que reportaron el caso como páginas que “distorsionan y malinforman” y pidió a la ciudadanía ignorar cualquier información que no publicara ella directamente.

En esa transmisión agradeció el apoyo de su esposo, José Roberto, quien según la FGJEM habría sido uno de los organizadores del montaje desde febrero de 2026.

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Mensaje de la alcaldesa publicado el pasado 2 de junio. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles

La investigación ministerial estableció que el esposo y el cuñado de la alcaldesa planearon el falso secuestro con meses de anticipación.

Una de las tres personas detenidas, quienes cayeron en Oaxaca, declaró al ministerio público que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

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El análisis de comunicaciones reveló 136 llamadas entre los organizadores entre abril y junio, y 49 registros entre el esposo y el cuñado en el período del 7 de abril al 4 de junio, pese a que José Roberto “N” negó cualquier contacto con los implicados.

Por el delito de simulación de secuestro, los particulares involucrados enfrentan hasta 16 años de prisión.

La alcaldesa, en su calidad de servidora pública, podría recibir hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

La FGJEM también reveló que ya informó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para investigar el presunto desfalco de 40 millones de pesos en la administración municipal.