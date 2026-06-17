Vinculan a proceso a 11 presuntos miembros de Los Rusos, entre ellos el líder de la red de extorsión en Acapulco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de 11 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de droga y violación a la ley de armas de fuego. Los reportes indican que los ahora procesados serian miembros de Los Rusos.
Se trata de Jesús “N”, Lorelei “N”, Marcos “N”, Antonia “N”, Arturo “N”, Abad “N”, Javier “N”, Nancy “N”, Benito “N”, Julio “N” y Liliana “N”, todos ellos son identificados como “posibles integrantes de un grupo delictivo”.
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A los individuos se les impuso la medida de prisión preventiva y un plazo de dos meses para las averiguaciones complementarias, según detalló la institución encabezada por Ernestina Godoy.
Los sujetos fueron capturados luego de que las agencias de seguridad identificaron domicilios en Acapulco, Guerrero, usados por un conjunto de personas que se dedicaban a intimidar y exigir cuotas a prestadores de servicios turísticos para que los dejaran trabajar en playas de Miguel Alemán.
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Como resultado de las revisiones en nueve domicilios ubicados en las colonias Costa Azul, Miguel de la Madrid, Infonavit Alta Progreso, La Mica, Costa Dorada, Paso Limonero, Los Hornos y Magallanes, en Acapulco, fueron aseguradas dos armas cortas, tres vehículos, numerario, 22 celulares, 51 bolsas con marihuana, 117 con una sustancia cristalina y cartuchos.
Presunto líder de extorsionadores entre los procesados
Además, entre los sujetos vinculados a proceso está Jesús Zamora Cervantes, quien es señalado como presunto líder de la estructura delictiva.
La detención de dicho hombre y los otros 10 individuos fue informada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado 3 de junio.
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“Durante los cateos, se detuvo a 11 personas, entre ellas Jesús “N”, identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo", se pude leer en el informe de la Secretaría de Seguridad federal.
Fueron las propias autoridades las que compartieron los nombres completos de las personas capturadas, entre ellos aparece Jesús Zamora Cervantes. Las otras personas fueron identificadas como:
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- Marco Antonio Velázquez Jirón
- Javier Velázquez Ocampo
- Benito Castro Palma
- Antonia López Lorenzo
- Nancy León Barrios
- Arturo Pantoja Guatemala
- Liliana Delgado Alvarado
- Lorelei Ontiveros Pedraza
- Abad Esparza Bustos
- Julio César Melo Lozano
Reportes periodísticos indican que Jesús Zamora fue identificado como empresario, político y líder social, presuntamente relacionado con Abelina López Rodríguez.
En marzo de 2018 el Gobierno de Guerrero publicó un informe sobre la designación, por parte del entonces gobernador Héctor Astudillo, de Jesús Zamora como encargado de despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado
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“Zamora Cervantes se desempeñaba como Oficial Mayor de la Administración Fiscal Acapulco número 2 dependiente de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y mantiene una buena relación con trabajadores del volante de Acapulco, además de otras regiones de Guerrero”, es parte del informe de las autoridades estatales de dicha ocasión.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
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