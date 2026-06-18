Investigan a presidenta municipal de Tenancingo por fingir su propio secuestro para cubrir desfalco de 40 millones de pesos

En las acciones habrían participado seis personas (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México investigan lo que sería un falso secuestro de la actual presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien estaría involucrada en los hechos en su contra y con los que pretendía justificar un gasto de 40 millones de pesos

El 17 de junio fueron informadas las acciones penales en contra de seis personas. Por un lado, fueron arrestadas tres personas: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”. Por otro lado, las autoridades buscan detener a dos hombres que la parecer participaron en el “secuestro” en contra de la funcionaria.

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Finalmente, fue solicitada una audiencia de formulación de imputación en contra de una funcionaria, quien también sería la víctima del secuestro.

Un secuestro simulado

Las investigaciones arrojan que las acciones en contra de la presienta municipal habrían estado previamente acordadas por los seis sujetos señalados.

Las imágenes muestran los logotipos de la fiscalía y los rostros de Víctor Manuel "N", N.N.P y Oscar "N", quienes son parte de los seis implicados en los hechos. La investigación refiere que el incidente fue orquestado por la presidenta municipal de Tenancingo, su esposo y su cuñado para justificar un desfalco de 40 millones de pesos del erario (FGJEM)

“Se estableció que, desde el mes de febrero de este año, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, respectivamente esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

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La denuncia de Nancy Pacheco establece que el 31 de mayo pasado ella estaba en un vehículo Volkswagen Jetta estacionado a las afueras de un inmueble, a dicho lugar llegó un auto rojo en el que había dos hombres y una mujer.

Nancy fue “obligada” a entrar al auto al mismo tiempo que era amenazada, aunque alcanzó a darle sus pertenencias a un familiar. Cuando la edil estaba en la unidad le fue entregado un teléfono para que contactara con sus familiares y consiguiera el pago de una suma de dinero a cambio de su libertad.

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Sin embargo, testigos de los hechos dieron alerta a las autoridades, lo que derivó en la localización de la funcionaria. Un día después de los hechos Nancy acudió a denunciar lo ocurrido y comentó que pudo escapar de al aprovechar un descuido de los captores.

(FGJEM)

Un teléfono del Edomex a la CDMX y luego a Oaxaca

Pudo llegar a un domicilio y llamar a su esposo y con ello regresar a casa. De igual manera, destacó que los responsables del secuestro “habían mandado matarla, a su mamá, a su hermana y su sobrino” y que pedían 40 millones de pesos para que quedara en libertad. “Que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”

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Las investigaciones derivaron en el seguimiento al dispositivo desde el cual fue realizada la llamada fue desplazado a la colonia Tabacalera de la Ciudad de México y luego a la comunidad de San José La Noria, Oaxaca.

De igual manera, fue identificado que en las acciones en contra de la edil fue usado un Volkswagen Virtus color rojo, el cual aparece en las cámaras de vigilancia que captaron los hechos. El material muestra que no hubo violencia física contra la funcionaria ni actos de resistencia por parte de la mujer.

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Además, el auto Virtus usado por la edil también era utilizado por Karla Valeria “N”, quien al parecer participó en las acciones junto con su hermano Víctor Manuel “N” y su pareja Christian “N”, estos últimos quienes huyeron a Oaxaca.

Detenidos por extorsión en Oaxaca. Crédito: FGEO

Dinero serviría para cubrir un desfalco

Durante una entrevista en sede ministerial, uno de los implicados señaló que “todo estaba planeado” y que el rescate de 40 millones de pesos era para cubrir un desfalco.

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En dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, de iniciales N.N.P., quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración

Con el objetivo de ejecutar el falso secuestro Oscar “N” ofreció un pago de 500 mil pesos a José Roberto “N” si participaba. Finalmente, El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, N.N.P, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron la acción.

Edil sabía como evadir las cámaras de vigilancia

Las investigaciones arrojan que Víctor Manuel “N” es quien simuló obligar a la funcionaria a subir a la unidad que se la llevó. Además, Nancy Nápoles fue la que compartió instrucciones sobre la ruta para poder evitar las cámaras de vigilancia.

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Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Los implicados comenzaron a ver movilización policiaca e infirieron que era por la no localización de Nancy.

“N.N.P., utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía“, es parte del reporte oficial.

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Como la situación se había salido de control la mujer pidió que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín del municipio de Tenancingo.

Tras conocer lo anterior, “la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro”.

Además, por el desfalco de los 40 millones de pesos se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).