En medio de los rumores con Luck Ra, Tuli Acosta hizo una confesión inesperada sobre su presente amoroso

Tuli Acosta reveló en un vivo de Kick desde el Movistar Arena que lleva mucho tiempo en celibato (Video: Instagram)

Guardar

Mientras los rumores sobre un supuesto romance con Luck Ra seguían sin apagarse, Tuli Acosta tomó la palabra desde el backstage del Movistar Arena y lanzó una revelación que nadie anticipaba: lleva un largo tiempo en celibato. La cantante transmitía en vivo por la plataforma Kick el 19 de agosto, mientras se preparaba para subir al escenario en el show de DesaKTa2, el mismo recinto donde Luck Ra también se presentaba esa noche. La escena —íntima, sin guión— se viralizó en cuestión de horas.

“No entiendo qué hago en celibato tanto tiempo”, dijo Acosta frente a la cámara, con una soltura que contrastó con la tensión mediática que la rodea desde hace semanas. La frase funcionó como un desmentido en tiempo real: difícilmente alguien en un romance activo elegiría ese momento y ese foro para hacer semejante declaración. La cantante continuó con una reflexión más extensa sobre los efectos de esa abstinencia prolongada: “Me di cuenta de que el celibato está bueno, pero después no tenés ganas de que se te acerque nadie. Te pasás de rosca. Monja”.

PUBLICIDAD

Los rumores de romance entre Tuli Acosta y Luck Ra crecieron tras la separación de Luck Ra y La Joaqui hace tres semanas

El razonamiento no terminó ahí. Acosta cerró la secuencia con una advertencia dirigida a sí misma: “El celibato está bueno porque te mantiene focus en las cosas que te importan, no gastás tu energía. Pero no te confíes, mamita, porque estás a un paso de ser monja. No querés a nadie”. El tono fue desenfadado, pero el mensaje fue preciso: su presente personal no incluye ningún vínculo romántico.

El escándalo que la puso en el centro de la escena arrancó hace tres semanas, cuando Luck Ra y La Joaqui confirmaron su separación. De inmediato, el nombre de Acosta —amiga de Luck Ra desde antes de que él iniciara esa relación— apareció en las versiones que circularon en redes y programas de espectáculos. Todos los involucrados lo desmintieron, pero las especulaciones no cedieron.

PUBLICIDAD

Acosta ya había intentado poner distancia del tema antes del stream. En una aparición en Intrusos por América TV, reconoció que cuando el escándalo estalló optó por bloquear el teléfono para no distraerse, aunque admitió que las versiones la afectaron. Sobre su vínculo con Luck Ra fue directa: “Hablamos, somos amigos”. También señaló que tanto él como La Joaqui atraviesan un duelo por la ruptura y que ninguno de los dos merece ser atacado. Ante la pregunta de si está conociendo a alguien, respondió que no, que está tranquila.

El descargo de Luck Ra tras su separación de La Joaqui (Instagram)

Luck Ra también salió a desmentir el affaire por sus propios medios. Hace unos diez días publicó una historia en Instagram en la que pidió atravesar la separación “tranquilo, privado, en paz” y fue explícito respecto de su amiga: “Con Tuli no pasó absolutamente nada”. Agregó, con ironía: “Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado”.

PUBLICIDAD

La tercera voz del triángulo llegó desde Telefe. La Joaqui fue invitada a PH Podemos Hablar, donde habló sobre el episodio con una postura que evitó la acusación directa pero no esquivó el dolor. “Yo no dudo de la amistad de ellos. Ellos son reamigos. Solo siento que la confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja, hay límites que tal vez, para nosotros los adultos son obvios, que tal vez para ellos no lo eran”, explicó la cantante.

La Joaqui reconoció que ciertas publicaciones y videos que Acosta compartió en redes durante esos días la lastimaron, aunque descartó que hubiera mala intención detrás. “Yo no pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad. Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler”, sostuvo.

PUBLICIDAD