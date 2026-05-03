México

“Comunícate o vamos a quemar tus negocios, a matarte a ti y a tu hijo”: comerciante de Mexicali expone amenazas del CJNG

La empresaria señaló que cerrará el sitio y añadió que tuvo que alejar a su familia por su seguridad

Guardar
La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales
La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales

La dueña del Bazar de Gaby, negocio dedicado a la venta de artículos del hogar en Mexicali, Baja California, denunció haber recibido amenazas de muerte y extorsión presuntamente por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gabriela Ponce Rodríguez expuso los hechos a sus seguidores mediante un live de casi 40 minutos en Facebook, transmitido desde la página “Bazarde Gaby”, donde relató que una persona encapuchada llegó en moto y dejó una nota exigiendo dinero bajo amenaza de incendiar su negocio y matarla junto a su hijo.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión, la empresaria local explicó que activó el botón de emergencia en tres ocasiones sin recibir respuesta inmediata de las autoridades.

Dijo que tras más de cuarenta minutos, elementos de la policía finalmente arribaron a su local. En el video, pidió ayuda a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a la presidenta municipal, a la policía, la Fiscalía Estatal y a la Fiscalía General de la República, y afirmó que su vida y la de su familia estaban en peligro.

PUBLICIDAD

Insistió en que el negocio, ubicado en la Calzada Héctor Terán Terán #1109, daba trabajo a varias familias y que ya no podía continuar operando bajo amenazas.

“No tengo para darles y sé que me van a matar”, afirmó.

Gabriela Ponce narró que la amenaza fue directa en contra de ella y su emprendimiento.

El local está ubicado sobre la calzada Calzada Héctor Terán Terán #1109. Crédito: Google Maps
El local está ubicado sobre la calzada Calzada Héctor Terán Terán #1109. Crédito: Google Maps

La dueña del bazar aclaró que no contaba con recursos para pagar la extorsión y agregó que el negocio, con treinta años de operación, daba trabajo a numerosas personas y que a partir de ese día decidió cerrar.

Dijo que sus hijos no podrían visitarla ni vivir con ella por seguridad.

“A partir de hoy, mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme. A partir de hoy, voy a andar como tanta gente que va a ser un número rojo porque no tengo para darles y sé que me van a matar”, expresó.

Así fue como llegaron los hombres a amenazarla

La empresaria relató que el hombre llegó en una motocicleta, encapuchado y con casco, y preguntó por ella frente a los clientes. Dejó una caja envuelta con la nota de amenaza y un número de teléfono.

El mensaje advertía que ya conocían su domicilio y localización exacta.

La empresaria explicó entre lagrimas que el hombre conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y que el personal de seguridad del bazar no alcanzó a detenerlo.

Gabriela Ponce Rodríguez expuso los hechos a sus seguidores mediante un live de casi 40 minutos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby

Gabriela explicó que el hombre que la amenazó conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad del negocio. Señaló que, a pesar de tener al menos doce cámaras instaladas dentro y fuera del bazar, el agresor evitó ser captado por ellas.

Detalló que su colaborador Ricardo revisó las grabaciones después del incidente y detectó que el individuo no ingresó al local, sino que actuó desde el exterior para no quedar registrado en video.

Para la empresaria, este hecho confirmó que quienes la amenazaron tenían vigilado el lugar y sabían exactamente cómo moverse para no ser identificados.

Frustración ante la respuesta de las autoridades

Gabriela Ponce afirmó que activó el botón de emergencia integrado en su negocio al menos tres veces sin obtener respuesta inmediata.

“Aplastamos el botón rojo ya tres veces y nadie vino”, dijo durante el video.

Explicó que después de cuarenta minutos a una hora, los elementos policiacos llegaron al lugar y discutieron con ella sobre el funcionamiento del sistema de alerta y la revisión de las cámaras.

La empresaria mencionó que su confianza en las autoridades estaba afectada. Recordó que hace tres años también fue amenazada, y que en esa ocasión la policía acudió a visitarla semanalmente.

La dueña del local afirmó que ella no tiene nada que ver con negocios ilícitos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby
La dueña del local afirmó que ella no tiene nada que ver con negocios ilícitos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby

Sin embargo, esta vez la respuesta fue tardía. “Yo siempre he sido muy de las autoridades, y les he agradecido todo lo que han hecho. Y se los sigo agradeciendo el tiempo que nos cuidaron cuando asaltaron, la rapidez con la que detuvieron a esta gente. Solamente hoy no sé qué pasa. Pues nos llegó el día”, expresó.

La empresaria expuso que, tras el cierre del bazar, no sabía qué haría con la mercancía ni cómo indemnizaría a sus empleados.

Decidió separar a su familia y enviar a sus hijos lejos de su domicilio e insistió en que no tenía recursos para pagar la extorsión y que solo le quedaba pedir apoyo a las autoridades y a la comunidad para que su caso no quedara en el olvido.

“Si me matan, quiero que sepan que soy una mujer hecha y derecha, que jamás he hecho algo chueco, que no participo ni tengo nexos con nadie. Si me van a quemar mi casa, pues ni modo. Si me van a quemar el negocio, ni modo”, afirmó.

Tras la denuncia pública, elementos policiales se han presentado en el sitio, resguardándolo. Medios locales han reportado que la fiscalía del estado ya ha comenzado investigaciones.

Temas Relacionados

ExtorsiónCJNGMexicaliBaja CaliforniaMarina del PilarNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino ya gana el encuentro 3-1 en el ‘Volcán’

El conjunto regiomontano recibe de local al sublíder de la Liga MX en lo que será un duelo que promete goles

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino ya gana el encuentro 3-1 en el ‘Volcán’

IMSS reporta 278 mil nuevos empleos formales durante el primer cuatrimestre de 2026

Las cifras destacan en el período de “primavera laboral”, período de cambios en materia de derechos de los trabajadores

IMSS reporta 278 mil nuevos empleos formales durante el primer cuatrimestre de 2026

El elote y las tres formas de comerlo para aprovechar todas su bondades

Conoce los puntos positivos de este alimento

El elote y las tres formas de comerlo para aprovechar todas su bondades

Pensión Bienestar 2026: este es el dinero CONFIRMADO que recibirán los adultos mayores en mayo

Los programas entregan los recursos económicos de manera bimestral según el primer apellido de cada beneficiario

Pensión Bienestar 2026: este es el dinero CONFIRMADO que recibirán los adultos mayores en mayo

Las bondades que tiene el yogurt griego como snack para antes de entrenar pesas

Este alimento es delicioso y nutritivo

Las bondades que tiene el yogurt griego como snack para antes de entrenar pesas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Emilio: madre del joven desaparecido en Mazatlán exige justicia a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla

Caso Carlos Emilio: madre del joven desaparecido en Mazatlán exige justicia a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

El día que Rocha Moya dijo que el gobierno debía coordinarse con el narco: “Hay que buscar una forma de hacerlo”

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

ENTRETENIMIENTO

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

Lorde se molesta con los mexicanos en su concierto del Palacio de los Deportes

Así será la fiesta hidalguense en el corazón de CDMX; música, gastronomía y mucho más: cuándo y dónde será

DEPORTES

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino ya gana el encuentro 3-1 en el ‘Volcán’

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino ya gana el encuentro 3-1 en el ‘Volcán’

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: Canelo Álvarez llega a la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para apoyar a Jaime Munguía

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026