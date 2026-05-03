“Comunícate o vamos a quemar tus negocios, a matarte a ti y a tu hijo”: comerciante de Mexicali expone amenazas del CJNG

La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales

La dueña del Bazar de Gaby, negocio dedicado a la venta de artículos del hogar en Mexicali, Baja California, denunció haber recibido amenazas de muerte y extorsión presuntamente por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gabriela Ponce Rodríguez expuso los hechos a sus seguidores mediante un live de casi 40 minutos en Facebook, transmitido desde la página “Bazarde Gaby”, donde relató que una persona encapuchada llegó en moto y dejó una nota exigiendo dinero bajo amenaza de incendiar su negocio y matarla junto a su hijo.

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Durante la transmisión, la empresaria local explicó que activó el botón de emergencia en tres ocasiones sin recibir respuesta inmediata de las autoridades.

Dijo que tras más de cuarenta minutos, elementos de la policía finalmente arribaron a su local. En el video, pidió ayuda a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a la presidenta municipal, a la policía, la Fiscalía Estatal y a la Fiscalía General de la República, y afirmó que su vida y la de su familia estaban en peligro.

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Insistió en que el negocio, ubicado en la Calzada Héctor Terán Terán #1109, daba trabajo a varias familias y que ya no podía continuar operando bajo amenazas.

“No tengo para darles y sé que me van a matar”, afirmó.

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Gabriela Ponce narró que la amenaza fue directa en contra de ella y su emprendimiento.

El local está ubicado sobre la calzada Calzada Héctor Terán Terán #1109. Crédito: Google Maps

La dueña del bazar aclaró que no contaba con recursos para pagar la extorsión y agregó que el negocio, con treinta años de operación, daba trabajo a numerosas personas y que a partir de ese día decidió cerrar.

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Dijo que sus hijos no podrían visitarla ni vivir con ella por seguridad.

“A partir de hoy, mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme. A partir de hoy, voy a andar como tanta gente que va a ser un número rojo porque no tengo para darles y sé que me van a matar”, expresó.

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Así fue como llegaron los hombres a amenazarla

La empresaria relató que el hombre llegó en una motocicleta, encapuchado y con casco, y preguntó por ella frente a los clientes. Dejó una caja envuelta con la nota de amenaza y un número de teléfono.

El mensaje advertía que ya conocían su domicilio y localización exacta.

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La empresaria explicó entre lagrimas que el hombre conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y que el personal de seguridad del bazar no alcanzó a detenerlo.

Gabriela Ponce Rodríguez expuso los hechos a sus seguidores mediante un live de casi 40 minutos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby

Gabriela explicó que el hombre que la amenazó conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad del negocio. Señaló que, a pesar de tener al menos doce cámaras instaladas dentro y fuera del bazar, el agresor evitó ser captado por ellas.

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Detalló que su colaborador Ricardo revisó las grabaciones después del incidente y detectó que el individuo no ingresó al local, sino que actuó desde el exterior para no quedar registrado en video.

Para la empresaria, este hecho confirmó que quienes la amenazaron tenían vigilado el lugar y sabían exactamente cómo moverse para no ser identificados.

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Frustración ante la respuesta de las autoridades

Gabriela Ponce afirmó que activó el botón de emergencia integrado en su negocio al menos tres veces sin obtener respuesta inmediata.

“Aplastamos el botón rojo ya tres veces y nadie vino”, dijo durante el video.

Explicó que después de cuarenta minutos a una hora, los elementos policiacos llegaron al lugar y discutieron con ella sobre el funcionamiento del sistema de alerta y la revisión de las cámaras.

La empresaria mencionó que su confianza en las autoridades estaba afectada. Recordó que hace tres años también fue amenazada, y que en esa ocasión la policía acudió a visitarla semanalmente.

La dueña del local afirmó que ella no tiene nada que ver con negocios ilícitos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby

Sin embargo, esta vez la respuesta fue tardía. “Yo siempre he sido muy de las autoridades, y les he agradecido todo lo que han hecho. Y se los sigo agradeciendo el tiempo que nos cuidaron cuando asaltaron, la rapidez con la que detuvieron a esta gente. Solamente hoy no sé qué pasa. Pues nos llegó el día”, expresó.

La empresaria expuso que, tras el cierre del bazar, no sabía qué haría con la mercancía ni cómo indemnizaría a sus empleados.

Decidió separar a su familia y enviar a sus hijos lejos de su domicilio e insistió en que no tenía recursos para pagar la extorsión y que solo le quedaba pedir apoyo a las autoridades y a la comunidad para que su caso no quedara en el olvido.

“Si me matan, quiero que sepan que soy una mujer hecha y derecha, que jamás he hecho algo chueco, que no participo ni tengo nexos con nadie. Si me van a quemar mi casa, pues ni modo. Si me van a quemar el negocio, ni modo”, afirmó.

Tras la denuncia pública, elementos policiales se han presentado en el sitio, resguardándolo. Medios locales han reportado que la fiscalía del estado ya ha comenzado investigaciones.