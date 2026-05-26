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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

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12:53 hsHoy

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

La SSC y la FGJCDMX aseguraron 300 kilos de marihuana en un departamento de la Condesa que había sido rentado por aplicación

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitió el aseguramiento de 300 kilogramos de marihuana en un departamento de la colonia Hipódromo Condesa.

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12:52 hsHoy

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Estefanía Monárrez acumula 310 mil seguidores en TikTok y vende cosméticos

El local de Estef Monárrez fue baleado este lunes. (Instagram: estefmonarrezz)
El local de Estef Monárrez fue baleado este lunes. (Instagram: estefmonarrezz)

Un negocio de cosméticos ubicado en la colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa, fue atacado a balazos la tarde de este lunes 25 de mayo de 2026. De acuerdo con la información, el local pertenece a la creadora de contenido Estef Monárrez.

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