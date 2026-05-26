EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

Un negocio de cosméticos ubicado en la colonia Las Quintas de Culiacán , Sinaloa, fue atacado a balazos la tarde de este lunes 25 de mayo de 2026. De acuerdo con la información, el local pertenece a la creadora de contenido Estef Monárrez.

Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitió el aseguramiento de 300 kilogramos de marihuana en un departamento de la colonia Hipódromo Condesa .

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