EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo: CJNG marcaba su droga con estampas de El Chicharito y Silvia Pinal, en CDMX

12:53 hsHoy
Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitió el aseguramiento de 300 kilogramos de marihuana en un departamento de la colonia Hipódromo Condesa.
12:52 hsHoy
Un negocio de cosméticos ubicado en la colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa, fue atacado a balazos la tarde de este lunes 25 de mayo de 2026. De acuerdo con la información, el local pertenece a la creadora de contenido Estef Monárrez.