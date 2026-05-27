Maru Campos acusa que la 4T intenta paralizar al gobierno de Chihuahua: ahora también la denuncia Javier Corral

Javier Corral denuncia a Maru Campos.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ahora enfrentará un proceso iniciado por el senador de Morena, Javier Corral, así lo dio a conocer la tarde de este 26 de mayo, luego de que fuera notificada “la madrugada de este martes”. A través de un video en sus redes sociales, la mandataria estatal aseguró que “en las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder”.

Gobernadora de Chihuahua suma dos citatorios

El citatorio que recibió la mandataria tiene sede en Ciudad de México, “por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra, por supuesto secuestro”, la cual, a decir de Campos, data de cuando se intentó “ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra. Y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo”.

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Campos recordó cuando en 2024, Ulises Lara -quien era el titular de la Fiscalía de la Ciudad de México- rescató a su antecesor, en un restaurante de la colonia Roma:

“¿Lo recuerdan? Sí, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin. Sí, el mismo, ese Javier Corral, que ahí mismo huyó y que ahora presume reuniones con Inzunza, acusado de vínculos con el narcotráfico y con solicitud de extradición, y él mismo afirma que se sienta con él”.

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Calificó como “un descaro” que se le cite en medio de la polémica por el caso CIA, situación por la que la Fiscalía General de la República (FGR) también la llamó a comparecer el próximo 27 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de Ciudad Juárez.

“Persecución política pura y dura”, advierte Campos

Cabe destacar que a todo lo enunciado por la gobernadora de Chihuahua, también se le suma el inicio del proceso de un “juicio político” presentado en la Cámara de Diputados, del cual ya había advertido la dirigente de Morena, Ariadna Montiel:

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“Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención, una persecución política pura y dura. Y lo es por una razón muy sencilla: a mí se me persigue por todo y por nada”.

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