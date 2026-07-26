Deportes

“Es un capítulo muy emocionante para mí”: el impensado trabajo que aceptó Cristiano Ronaldo tras el Mundial

El delantero portugués produce y será parte del elenco de una serie sobre fútbol

Guardar
Google icon
Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Portugal en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Portugal en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Cristiano Ronaldo da el salto a la industria audiovisual con un rol doble como actor y productor ejecutivo en Day 1s, una serie dramática sobre el fútbol británico cuyo rodaje ya arrancó. El proyecto, que también contará con la participación de Thierry Henry, apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más disputados entre las plataformas de streaming, según reveló The Sun este domingo.

La serie sigue la historia ficticia de Stanley Dalton, un agente de fútbol de alto perfil interpretado por Damian Lewis, el actor de 55 años conocido por las producciones Homeland y Billions. El concepto fue ideado por Darren Dein, agente real de 52 años que representa a Henry y figura también como productor ejecutivo del proyecto.

PUBLICIDAD

“El puro calibre de las figuras detrás del proyecto, sin mencionar al elenco, hace que sea un proyecto de prestigio, aunque uno sorprendente para Ronaldo, al incursionar en la creación de dramas”, señaló una fuente del sector televisivo citada por The Sun. Esa misma fuente anticipó que la serie “probablemente desate una guerra de ofertas entre las plataformas de streaming”.

La producción corre a cargo de UR•Marv, los estudios que Ronaldo dirige junto al director Matthew Vaughn, responsable de franquicias como Kingsman y Kick-Ass. El proyecto suma además al rapero británico Dave y a la debutante Carlotta Banat entre sus participantes. Vaughn fundó UR•Marv a principios de este año con el objetivo declarado de transformar el mercado cinematográfico convencional. Al anunciarlo, afirmó: “Cristiano ha creado historias en el campo que yo jamás podría haber escrito, y estoy deseando crear películas inspiradoras con él”.

PUBLICIDAD

Las primeras imágenes del rodaje muestran a Henry en el estadio del Barnet FC, en el noroeste de Londres, durante la primera jornada de filmación. El exdelantero del Arsenal, de 48 años, fue rival de Ronaldo en la Premier League durante la etapa del portugués en el Manchester United, entre 2003 y 2009.

Ronaldo, de 41 años y con más de 1.000 millones de seguidores en redes sociales, se refirió al proyecto en términos escuetos pero directos: “Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia nuevos proyectos”, declaró, según recoge The Sun.

El interés que rodea a Day 1s se enmarca en un contexto de creciente atención internacional hacia el fútbol inglés. “Después de la Copa del Mundo, hay un renovado interés, especialmente en Estados Unidos, por el fútbol británico”, apuntó otra fuente del sector al mismo medio. La misma fuente trazó una distinción con referentes previos del género: “Es un fenómeno que lleva creciendo desde hace tiempo con series como Ted Lasso. Pero esto no es una comedia situacional. Definitivamente es un drama, con algunos elementos cómicos".

Hombre musculoso y tatuado tomando una selfie en un espejo. Viste pantalones cortos negros y está sin camiseta, mostrando el torso y los brazos definidos
Henry es parte de la filmación

Ronaldo sigue en activo como capitán del Al-Nassr de Arabia Saudita: viene de marcar tres goles con la selección de Portugal durante el último Mundial, en el que los lusos quedaron eliminados en octavos de final, a manos del campeón España.

El atacante parece haberle puesto punto final a su carrera con su seleccionado, aunque la designación de Jorge Jesús como entrenador instaló la duda respecto de si su historia puede tener nuevos capítulos. Mientras, incursiona en nuevas aventuras, como la actuación.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCristiano Ronaldodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes de La Plata e Independiente inician su camino en el Torneo Clausura

Luego del empate sin goles entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, el Pincha recibe al Rojo de Avellaneda

Estudiantes de La Plata e Independiente inician su camino en el Torneo Clausura

“La mejor parte de mi vida”: el álbum de fotos de vacaciones del Cuti Romero mientras se define su futuro tras el Mundial

El defensor del Tottenham se tomó unos días junto a sus hijos y su pareja al mismo tiempo que un par de clubes históricos lo tienen en el radar

“La mejor parte de mi vida”: el álbum de fotos de vacaciones del Cuti Romero mientras se define su futuro tras el Mundial

Las dos sorprendentes apariciones del Colo Barco tras el Mundial: el especial regalo que le llevó a Guillermo Francella

El futbolista de la selección argentina disfrutó de su descanso junto a su pareja Yazmín Jaureguy y su hija Gemma

Las dos sorprendentes apariciones del Colo Barco tras el Mundial: el especial regalo que le llevó a Guillermo Francella

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luego del triunfo por Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena debutará en el certamen local ante el Malevo

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El mensaje con el que el streamer Speed buscó acercarse a los fanáticos de Argentina tras los roces durante el Mundial

El influencer se refirió al vínculo con los hinchas albicelestes y reconoció: “Ustedes literalmente tienen los mejores cánticos de fútbol”

El mensaje con el que el streamer Speed buscó acercarse a los fanáticos de Argentina tras los roces durante el Mundial

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

La derrota que llevó a Matt Damon a escribir ‘Good Will Hunting’ en los años 90: “Fue el verdadero impulso”

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto

Crece el malestar en Brasil por las acusaciones de Milei al gobierno de Lula da Silva

El jefe de la ONU pidió “mejoras tangibles” para la población siria tras su histórica visita a Damasco

Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

Dos contrabandistas mexicanos condenados tras abandonar a una salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México