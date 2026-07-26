“Es un capítulo muy emocionante para mí”: el impensado trabajo que aceptó Cristiano Ronaldo tras el Mundial

Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Portugal en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Cristiano Ronaldo da el salto a la industria audiovisual con un rol doble como actor y productor ejecutivo en Day 1s, una serie dramática sobre el fútbol británico cuyo rodaje ya arrancó. El proyecto, que también contará con la participación de Thierry Henry, apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más disputados entre las plataformas de streaming, según reveló The Sun este domingo.

La serie sigue la historia ficticia de Stanley Dalton, un agente de fútbol de alto perfil interpretado por Damian Lewis, el actor de 55 años conocido por las producciones Homeland y Billions. El concepto fue ideado por Darren Dein, agente real de 52 años que representa a Henry y figura también como productor ejecutivo del proyecto.

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“El puro calibre de las figuras detrás del proyecto, sin mencionar al elenco, hace que sea un proyecto de prestigio, aunque uno sorprendente para Ronaldo, al incursionar en la creación de dramas”, señaló una fuente del sector televisivo citada por The Sun. Esa misma fuente anticipó que la serie “probablemente desate una guerra de ofertas entre las plataformas de streaming”.

La producción corre a cargo de UR•Marv, los estudios que Ronaldo dirige junto al director Matthew Vaughn, responsable de franquicias como Kingsman y Kick-Ass. El proyecto suma además al rapero británico Dave y a la debutante Carlotta Banat entre sus participantes. Vaughn fundó UR•Marv a principios de este año con el objetivo declarado de transformar el mercado cinematográfico convencional. Al anunciarlo, afirmó: “Cristiano ha creado historias en el campo que yo jamás podría haber escrito, y estoy deseando crear películas inspiradoras con él”.

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Las primeras imágenes del rodaje muestran a Henry en el estadio del Barnet FC, en el noroeste de Londres, durante la primera jornada de filmación. El exdelantero del Arsenal, de 48 años, fue rival de Ronaldo en la Premier League durante la etapa del portugués en el Manchester United, entre 2003 y 2009.

Ronaldo, de 41 años y con más de 1.000 millones de seguidores en redes sociales, se refirió al proyecto en términos escuetos pero directos: “Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia nuevos proyectos”, declaró, según recoge The Sun.

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El interés que rodea a Day 1s se enmarca en un contexto de creciente atención internacional hacia el fútbol inglés. “Después de la Copa del Mundo, hay un renovado interés, especialmente en Estados Unidos, por el fútbol británico”, apuntó otra fuente del sector al mismo medio. La misma fuente trazó una distinción con referentes previos del género: “Es un fenómeno que lleva creciendo desde hace tiempo con series como Ted Lasso. Pero esto no es una comedia situacional. Definitivamente es un drama, con algunos elementos cómicos".

Henry es parte de la filmación

Ronaldo sigue en activo como capitán del Al-Nassr de Arabia Saudita: viene de marcar tres goles con la selección de Portugal durante el último Mundial, en el que los lusos quedaron eliminados en octavos de final, a manos del campeón España.

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El atacante parece haberle puesto punto final a su carrera con su seleccionado, aunque la designación de Jorge Jesús como entrenador instaló la duda respecto de si su historia puede tener nuevos capítulos. Mientras, incursiona en nuevas aventuras, como la actuación.