EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 26 de julio

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Bloqueos CDMX
La Agenda de Movilizaciones Sociales reporta para este periodo diversas marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, eventos culturales, deportivos y religiosos en distintas alcaldías ( FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La Agenda de Movilizaciones Sociales reporta para este periodo diversas marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, eventos culturales, deportivos y religiosos en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Destacan movilizaciones por causas sociales como la “142 Acción Global por Ayotzinapa y México”, actividades en apoyo a Cuba y Venezuela, marchas LGBT+ y expresiones artísticas contra la violencia de género. Se incluyen rodadas ciclistas y motociclistas hacia diferentes destinos, así como eventos masivos como el Ciclotón y fiestas patronales en Tláhuac e Iztapalapa, además de actividades culturales en recintos como el Auditorio Nacional y festivales en espacios públicos. Participan colectivos sociales, organizaciones animalistas y agrupaciones religiosas, con aforos que van desde decenas hasta miles de personas.

12:59 hsHoy

El arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe provocó el cierre del bloque izquierdo de Calzada de los Misterios entre Cantera y Avenida la Fortuna, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Como ruta alterna se recomienda Avenida Insurgentes.

12:58 hsHoy

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