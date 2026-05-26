México

Embajada de EEUU en México advierte sobre videos que invitan a unirse a las fuerzas armadas para quedarse en ese país

La representación norteamericana aclara que el ingreso al Ejército no garantiza el acceso directo a la nacionalidad

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Soldado Ortega en uniforme del Ejército de EEUU levanta su mano derecha, sostiene tarjeta de residente permanente, con bandera y cartel de ciudadanía de fondo.
El servicio militar estadounidense no constituye una vía abierta para que cualquier migrante obtenga la ciudadanía, adviertió la Embajada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 26 de mayo que es engañoso afirmar, como difunden videos virales en redes sociales, que enlistarse en el Ejército estadounidense es la forma “más fácil y rápida” de obtener la ciudadanía.

En un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, la representación diplomática de los Estados Unidos señaló que el servicio militar puede apoyar ciertos procesos de naturalización, pero “no es una vía abierta para cualquier migrante y exige cumplir requisitos específicos de elegibilidad y servicio.

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La Embajada precisó que, para enlistarse, se necesita residencia permanente legal (Green Card) y, además, “hablar, leer y escribir inglés con fluidez. También advirtió que no se puede entrar al Ejército para ingresar a Estados Unidos o para obtener una visa.

“No tomes decisiones migratorias con información incompleta, añadió la Embajada, que recomendó consultar fuentes oficiales.

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La embajada de Estados Unidos advierte riesgos legales para viajeros rumbo al Mundial 2026

Oficial de inmigración mexicano revisa documentos de una turista sonriente con bufanda de México en un aeropuerto. Otros viajeros esperan en fila bajo señal del Mundial 2026
Las autoridades mexicanas castigan con severidad el ingreso ilegal de armas, municiones, cuchillos y explosivos sin permisos nacionales. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que viajen a México por el Mundial 2026 y advirtió que portar o intentar ingresar objetos prohibidos puede derivar en multas, arrestos, encarcelamiento o deportación. El aviso recalca que desconocer la ley mexicana no exime de sanciones y cobra peso por el arranque del torneo, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La lista incluye armas de fuego, municiones, incluso cartuchos usados, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano. La sede diplomática precisó que los permisos expedidos en el extranjero no tienen validez en territorio nacional.

Otros artefactos prohibidos son los cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo y sus líquidos, según la Embajada de Estados Unidos. La consecuencia, añade el aviso, puede ir de multas y decomisos hasta arrestos.

Sobre ese punto, la advertencia indica que el tráfico ilegal de armas es un delito castigado con severidad en México. La recomendación para los asistentes es no intentar evadir revisiones ni incumplir los puntos de control establecidos por autoridades mexicanas.

Miles de visitantes extranjeros acudirán al país por la Copa Mundial 2026. En ese contexto, la representación diplomática pidió revisar pasaportes, ordenar con anticipación la documentación migratoria y registrar la estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, de acuerdo con el comunicado.

El gobierno estadounidense exigirá que el trámite de la Green Card sea realizado fuera del país para la mayoría de migrantes

Un grupo diverso de personas, que incluye a un anciano, una mujer con un bebé y un joven, se sientan o están de pie en una sala de espera, mostrando expresiones de preocupación.
USCIS exige a la mayoría de migrantes mexicanos salir de Estados Unidos para tramitar la Green Card en sus consulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la mayoría de los migrantes mexicanos que buscan la Green Card deberán salir de Estados Unidos para terminar el trámite en consulados de su país de origen, una medida que elimina la posibilidad de concluir ese proceso dentro del territorio estadounidense para quienes están ahí sin documentos migratorios válidos, según el propio organismo.

De acuerdo con USCIS, la nueva disposición no aplica a quienes ya tienen un proceso aprobado ni a personas con un estatus protegido por acuerdos internacionales. El organismo también sostuvo que el cambio libera recursos limitados de la agencia para atender otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas y solicitudes de naturalización.

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