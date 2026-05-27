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Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

El armamento sería usado en diputas con facciones rivales, según las el reporte de los hechos

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Detienen a mujer ligada al Cártel de Sinaloa en BC: ocultó armas en un peluche
La mujer asegurada es originaria de Tijuana (SSC BC)

Las autoridades de Baja California informaron sobre la detención de una mujer identificada como Karina Lizeth “N”, quien es señalada como posible integrante de un grupo delictivo. Información obtenida por Infobae México señala que la persona capturada estaría ligada al Cártel de Sinaloa.

El 26 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad (SSC-BC) detalló que la mujer fue asegurada como resultado de un operativo ejecutado en Tijuana, lo anterior luego de que la ahora detenida mostró una actitud sospechosa.

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Reportes de inteligencia conseguidos por esta casa editorial indican que la mujer ahora capturada dijo que trabajaba para una estructura de un sujeto apodado El Ranchero, este a su vez relacionado con el también llamado Cártel del Pacífico.

Cargaba un peluche de león en Tijuana parea ocultar armas

Fue sobre la calle H. Ayuntamiento y avenida Flores Magón, en la colonia Obrera Primera Sección que los agentes de seguridad visualizaron a una mujer que caminaba por la zona mientras cargaba un objeto.

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FESC Baja California
Agentes estatales detuvieron a Karina Lizeth “N” (SSC BC)

Lo que alertó a los agentes fue que la mujer tiró el peluche que cargaba cuando vio las patrullas en el sitio, tras abandonar el objeto se movió más rápido para tratar de huir del lugar.

Debido a lo anterior, los agentes de seguridad estatales interceptaron a la mujer. Tras revisar el peluche, los uniformados descubrieron que el animal ocultaba un par de pistolas.

“De acuerdo con las indagatorias preliminares, el material asegurado se emplearía en las disputas que el grupo criminal mantiene contra facciones rivales”, destaca el reporte de la Secretaría de Seguridad estatal.

Las autoridades indican que la mujer detenida al parecer fungía como custodia de armas. Luego de que los uniformados encontraron las armas de fuego cortas avisaron a Karina Lizeth que fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Una de las pistolas aseguradas cuenta con una corredera metálica y la leyenda ‘STK100’, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles calibre 9mm. Mientras que la segunda tiene la leyenda ‘TAURUS BAINBRIDGE GA’, fue hallada con un cargador con seis cartuchos.

Otras detenciones ligadas al crimen organizado en Baja California

En la entidad gobernada por Marina del Pila Ávila han sido realizadas diversas detenciones de sujetos que estarían ligados con el crimen organizado. El pasado 13 de mayo fue capturado Sergio “N”, alias El Checo, un hombre identificado como generador de violencia y presunto jefe criminal. A dicho hombre de le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cae "El Checo", jefe criminal ligado al CJNG en Baja California
Detención de Sergio "N" (SSC Baja California)

Días después, el 19 de mayo las autoridades federales informaron el arresto de José Paulino “N”, quien es señalado en reportes de inteligencia como supuesto líder del brazo armado Fuerzas Especiales del Kateo (FEK), grupo ligado al cártel de las cuarto letras.

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