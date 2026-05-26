Los familiares del Chapo que han sido detenidos: el árbol genealógico del exlíder del Cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán Loera (Foto: ICE)

Hermanos, hijos, esposas y sobrinos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, formaron durante décadas la columna vertebral del Cártel de Sinaloa, y hoy conforman también el mapa más extenso de detenciones, extradiciones y condenas en la historia del narcotráfico mexicano.

Desde los hermanos que lo suplieron durante sus años en prisión hasta los hijos que heredaron el mando y terminaron negociando su culpabilidad ante cortes federales de Estados Unidos, el árbol genealógico del capo sinaloense se convirtió en un registro paralelo de la ofensiva judicial de México y Estados Unidos contra la organización.

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El golpe más reciente llegó este 26 de mayo de 2026, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, informó la detención de Isaí Martínez, alias “El Chinacate”, sobrino de El Chapo, en un domicilio de la colonia Casa Blanca en Nogales, en Sonora.

La captura se sumó a una cadena que incluye a dos hijos del capo presos y cooperando con la justicia de EEUU, una exesposa condenada en Estados Unidos y liberada, un hermano asesinado dentro del penal del Altiplano y otro que cumplió más de una década en prisión.

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Durante todos estos años el cerco no se limitó a los familiares directos, parientes políticos, como el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fueron detenidos en diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, acusados de operar las finanzas de Los Chapitos.

"El Mochomito" fue designado por la OFAC como líder clave de una violenta organización mexicana de tráfico de drogas. (OFAC)

Además, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán “El Mochomito” o “El dos banderas” —hijo de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” y sobrino político del Chapo— fue detenido en 2016 en Zapopan y liberado en 2021. Apareció en 2025 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Reportes extraoficiales señalan que también habría sido capturado en 2024 y liberado luego de sobornar a las autoridades mexicanas.

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Hermanos del Chapo: uno asesinado en prisión y otro que cumplió con su condena

'El Pollo' era el hermano menor de 'El Chapo' Guzmán. (Archivo)

Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, fue detenido en el año 2001 y recluido en el penal del Altiplano. El 31 de diciembre de 2004, un recluso identificado como José Ramírez Villanueva se acercó a él mientras conversaba con su abogado y le disparó seis veces con una pistola calibre 9 milímetros. Ramírez fue sentenciado a 37 años y 7 meses; la orden del crimen se atribuyó al Cártel de Juárez.

Fotografía de El Mudo Guzmán tras su detención. Infobae: Gibrán Casas Cedillo

Por otra parte, Miguel Ángel Guzmán Loera, alias “El Mudo”, fue detenido el 16 de junio de 2005 en un restaurante de Culiacán, donde celebraba los quince años de una de sus hijas.

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Fue condenado a 13 años y 3 meses por lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Recursos legales redujeron la pena y recuperó la libertad el 29 de abril de 2017.

Hijos del Chapo: dos presos en Chicago, dos prófugos con recompensa millonaria

Ovidio Guzmán López fue capturado brevemente en octubre de 2019 en Culiacán, pero el gobierno mexicano lo liberó ante la reacción violenta del cártel, episodio conocido como el Culiacanazo. El 5 de enero de 2023 fue detenido de forma definitiva en Jesús María, Culiacán, y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese año. En julio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico ante una corte federal de Chicago.

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De fondo Joaquín Guzmán López y al frente Ovidio Guzmán. (Infobae México/Jovani Pérez)

Su hermano Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, junto a Ismael “El Mayo” Zambada, en una operación que las autoridades estadounidenses describieron como coordinada. El 1 de diciembre de 2025 se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado ante la misma corte de Chicago, y reconoció haber participado en el traslado de El Mayo a territorio estadounidense.

El Iván Archivaldo Guzmán Salazar fue detenido en junio de 2005 en Zapopan, Jalisco, tras un accidente de tránsito, acusado de lavado de dinero. En abril de 2008 un juez federal lo absolvió por falta de pruebas. Desde entonces permaneció prófugo. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

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Documentos judiciales en la Corte del Distrito Norte de Illinois muestran que los expedientes de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar fueron reasignados a la jueza Sharon Johnson Coleman, quien ya lleva otros casos ligados a Los Chapitos. (DEA)

Su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también prófugo, enfrenta la misma recompensa. Es el único de los hijos varones de “El Chapo” que no registran detenciones y permanecen vivos.

Uno de los episodios más relevantes contra los hermanos Iván y Alfredo -líderes de Los Chapitos- fue su secuestro en Jalisco. En agosto de 2016 fueron privados de la libertad por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta. Ambos fueron liberados días después.

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El restaurante en Puerto Vallarta donde fueron secuestrados Los chapitos (Foto: EFE)

El episodio no fue una acción estatal sino un acto de violencia entre organizaciones criminales, en el contexto de la disputa territorial.

Esposas, sobrinos y parientes políticos: el cerco se extendió a toda la red familiar

Emma Coronel Aispuro, tercera esposa del Chapo, fue detenida el 22 de febrero de 2021 en el aeropuerto de Dulles, Virginia, acusada de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y colaboración en la fuga del capo del Altiplano en 2015. Fue condenada a tres años de prisión y liberada en septiembre de 2023.

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Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, sale después del juicio del narcotraficante mexicano, conocido como “El Chapo”, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. 12 de febrero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija del primer matrimonio de El Chapo, fue arrestada en 2012 en el cruce de San Ysidro por fraude migratorio y liberada tras un acuerdo con la justicia estadounidense.

Griselda López Pérez, segunda esposa y madre de Ovidio, Joaquín y Edgar -asesinado- fue detenida y arraigada menos de 24 horas en mayo de 2010 en Culiacán. En 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista negra de la OFAC bajo la Ley Kingpin. En mayo de 2025 cruzó a pie un puente internacional acompañada de otros 16 familiares, como parte del supuesto acuerdo de colaboración que los hermanos Guzmán realizaron con autoridades de EEUU.

Fotografía reciente de "El Chinacate" tras su arresto. Foto: x/@OHarfuch

Por último, su sobrino Isaí Martínez “El Chinacate” fue detenido por primera vez en junio de 2008 en Culiacán y trasladado al Altiplano por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Su segunda captura ocurrió este 26 de mayo de 2026 en Nogales, Sonora, en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por delincuencia organizada y delitos contra la salud, por lo que su envío a EEUU podría ocurrir a menos de que se ampare.