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Los dos goles gracias al juego aéreo con los que Deportivo Riestra abrió el marcador contra Boca Juniors

Por la primera fecha del Torneo Clausura, el conjunto local encontró los caminos del arco por una de sus vías preferidas

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Los primeros minutos en el Estadio Guillermo Laza sorprendieron a Boca por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo local, Deportivo Riestra, capitalizó dos oportunidades de pelota aérea y logró una diferencia de dos goles antes de la media hora de juego.

Las acciones comenzaron con una jugada que abrió el marcador a los 7 minutos. Céliz envió un centro largo al área, donde Antony Alonso se elevó y, de cabeza, asistió a Braian Sánchez. El atacante, también de cabeza, superó al arquero Montero y convirtió el primer tanto del partido.

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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, había amenazado minutos antes con un remate de Flores que no encontró arco. Sin embargo, la contundencia de Riestra en el área rival marcó la diferencia.

El segundo gol llegó tras un tiro de esquina a los 23 minutos. En esa pelota detenida, Céliz, Quintana y nuevamente Alonso se impusieron por arriba. La jugada terminó con el balón dentro del arco de Boca, consolidando la ventaja local.

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En menos de veinticinco minutos, Riestra mostró su eficacia en las pelotas aéreas. Dos jugadas similares, ambas con protagonismo de sus jugadores más altos, permitieron que se colocara 2-0 ante uno de los grandes del fútbol argentino. Posteriormente estiró la ventaja 3-0 con un golazo de Alexander Díaz a los 38’.

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