Restos de madera fósil aportan claves sobre los cambios geológicos en Europa hace 300 millones de años

La madera fósil hallada en Alemania conserva la evolución de cuencas sedimentarias y transformaciones tectónicas durante cientos de millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de la historia geológica europea sumó una herramienta inesperada: la madera fósil. Un estudio internacional, liderado por el geólogo Steffen Trümper de la Universidad de Münster, revela que estos restos pueden conservar de forma precisa la evolución de cuencas sedimentarias y las transformaciones tectónicas a lo largo de cientos de millones de años. Esta investigación, publicada en la revista Scientific Reports, se centra en los troncos silicificados hallados en el macizo de Kyffhäuser, en el centro de Alemania.

La publicación destaca que la madera fósil no solo preserva detalles anatómicos, sino que también actúa como un archivo natural capaz de registrar la historia de enterramiento y los grandes episodios tectónicos de una región. El equipo de Trümper identificó cinco etapas de mineralización en los fósiles de Kyffhäuser, lo que extiende el rango temporal conocido hasta ahora para este tipo de procesos y permite reconstruir la evolución de la cuenca Saale, una de las más antiguas y extensas del sistema de cuencas de Europa central.

PUBLICIDAD

El archivo oculto en los troncos prehistóricos

Los troncos fósiles de Kyffhäuser alcanzan hasta 20 metros de longitud y se encuentran embebidos en sedimentos rojos depositados por antiguos sistemas fluviales. Estos troncos provienen de bosques secos tropicales de la antigua Pangea y fueron preservados por inundaciones que los cubrieron hace aproximadamente 300 millones de años.

La silicificación es un proceso de fosilización en el que la madera u otros restos orgánicos se conservan por la infiltración y reemplazo de sus componentes originales por minerales de sílice, como el cuarzo. Durante este proceso, el agua rica en sílice penetra en los tejidos del material orgánico y, con el tiempo, la sílice se precipita y forma una réplica mineralizada de la estructura original. Este mecanismo puede preservar detalles microscópicos de la anatomía de la madera y asegurar su conservación durante millones de años.

PUBLICIDAD

Cinco etapas de mineralización en los troncos fósiles permiten reconstruir la evolución de la cuenca Saale y su contexto tectónico (Steffen Trümper)

La madera fósil estudiada permitió documentar cinco fases sucesivas de silicificación, cada una asociada a diferentes condiciones de temperatura, presión y composición química de los fluidos mineralizantes. El análisis detallado demostró que estos troncos registran eventos que abarcan desde el Carbonífero superior hasta el Cretácico temprano, un intervalo que se extiende hasta los 300 millones de años.

Esto incluye desde el momento en que los árboles quedaron enterrados por sedimentos, pasando por distintos cambios y movimientos de la corteza terrestre, hasta el proceso final en el que las rocas volvieron a quedar cerca de la superficie.

Cada generación de cuarzo en la madera fósil contiene pistas sobre los ambientes y procesos que atravesó la cuenca sedimentaria. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que algunos troncos quedaron sepultados a profundidades de entre 3 y 5,5 kilómetros bajo tierra y estuvieron expuestos a temperaturas de hasta 240 °C. Para llegar a esta conclusión, analizaron pequeñas burbujas de líquido atrapadas dentro del cuarzo, que conservan señales de las condiciones en las que se formó el mineral.

PUBLICIDAD

A partir de la madera fosilizada se puede estudiar la historia de los cambios geológicos en una región, como los movimientos de la corteza terrestre, las variaciones en la temperatura y la profundidad a lo largo del tiempo, y los diferentes fluidos que circularon por el subsuelo. El análisis de las distintas etapas de mineralización en la madera permite reconstruir cómo evolucionó el entorno donde quedó enterrada y conocer los procesos que afectaron a la cuenca sedimentaria durante millones de años.

De la recolección a los laboratorios: cómo se descifró la historia bajo tierra

La silicificación reemplaza componentes originales de la madera por minerales de sílice, como el cuarzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio combinó técnicas clásicas y nuevas para reconstruir cuándo y cómo la madera se silicificó. Durante más de diez años, el equipo eligió troncos y rocas de la zona de Kyffhäuser que representaban las distintas formas en que la madera se mineralizó.

PUBLICIDAD

Usaron herramientas como microscopios especiales para ver cómo se formaron los diferentes tipos de cuarzo, y analizaron pequeñas burbujas de líquido atrapadas en el mineral para saber qué temperatura y qué tipo de agua había cuando se fosilizó la madera. También midieron los tipos de átomos de oxígeno y silicio presentes, lo que ayuda a saber de dónde venían los fluidos, y aplicaron métodos de datación para calcular la edad de cada etapa de transformación.

Todas estas técnicas juntas permitieron reconstruir paso a paso lo que pasó con la madera y con la cuenca donde quedó enterrada. Los autores del estudio explican que los detalles de las células de la madera solo se conservaron durante las primeras fases, cuando la transformación ocurrió cerca de la superficie y a bajas temperaturas. En las etapas siguientes, cuando la madera quedó enterrada a más profundidad y se calentó, algunos detalles originales se perdieron, pero se ganó información sobre la historia de los movimientos y temperaturas en esa región.

PUBLICIDAD

Más allá de Alemania: potencial y límites de la madera fósil como archivo geológico

La madera fósil puede utilizarse como herramienta para estudiar cuencas sedimentarias en diferentes partes del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación dirigida por Trümper y su equipo abre la posibilidad de usar la madera fósil como herramienta para reconstruir la evolución de cuencas sedimentarias en distintas partes del mundo. Los hallazgos muestran que incluso restos de tamaño reducido pueden encapsular la historia geológica de regiones enteras, siempre que las condiciones climáticas y sedimentológicas durante el enterramiento hayan favorecido la silicificación.

Los autores advierten que la utilidad de la madera fósil para el análisis de cuencas depende menos del contexto tectónico y más de las condiciones ambientales en el momento del enterramiento. Ejemplos comparativos de otras regiones, como el Bosque Petrificado del Tocantins en Brasil o yacimientos similares en China, respaldan la idea de que estas estructuras pueden funcionar como archivos naturales siempre que presenten múltiples fases de silicificación.

PUBLICIDAD

La combinación de técnicas analíticas avanzadas y la disponibilidad de materiales bien preservados amplía las posibilidades de rastrear la evolución de continentes, el desarrollo de recursos geológicos y la comprensión de los procesos que moldearon la corteza terrestre durante millones de años.