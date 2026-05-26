México

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Los hechos fueron registrados en el municipio de Tecomán

Guardar
Google icon
Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado
Las autoridades confirmaron que un operativo generó reacciones violentas en la región (Facebook/Presente Veracruz 0ficial)

Las autoridades de Colima confirmaron un presunto delincuente muerto, además de dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) heridos, lo que resultó en bloqueos en la entidad.

“Integrantes de la Policía Investigadora realizaban tareas relacionadas con un reporte realizado a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo, resultando heridos dos agentes y uno de los agresores sin vida en el lugar de los hechos", es parte del reporte oficial de los hechos.

PUBLICIDAD

Operativo generó reacciones violentas

Instituciones federales y estatales implementaron un operativo para poder ubicar y detener a los agresores. Fueron estas acciones las que derivaron en las reacciones violentas en la entidad, de manera particular, incendios.

Dichos siniestros fueron atendidos y controlados por elementos de Protección Civil. Todavía siguen las labores para poder hallar a los delincuentes.

PUBLICIDAD

Una autopista con varios carriles muestra una columna de humo negro ascendiendo desde vehículos distantes. El tráfico en la vía presenta vehículos detenidos. Se reportaron bloqueos en la carretera Manzanillo-Colima, con la quema de tráileres, tras un presunto enfrentamiento armado el 25 de mayo en Caleras. Un tren impactó contra un tráiler usado para bloquear una vía en Tecomán. Las instituciones de seguridad se movilizaron en Colima.

“El operativo en cuestión continúa en proceso y se informará cuando se tengan más elementos al respecto”, destaca el reporte del Gobierno de Colima.

Previamente, fueron reportados bloqueos en Colima tras un presunto enfrentamiento armado entre civiles durante el 25 de mayo, según datos preliminares, en la comunidad de Caleras. Lo anterior generó movilización por parte de las instituciones de seguridad.

Los primeros informes señalan que un tren impactó contra un tráiler que estaba siendo usado para bloquear la vía en Tecomán.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran parte del caos en la entidad. Los primeros informes señalan que habrían sido al menos dos tráileres que fueron quemados, afectando la carretera Manzanillo-Colima.

Como consecuencia de los bloqueos fueron movilizados elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Si bien reportes extraoficiales señalaban que había personas heridas, posteriormente las autoridades confirmaron lo anterior.

Muerte de dos sicarios a mediados de mayo

Cabe recordar que el 14 de mayo pasado, las autoridades de Colima informaron sobre la muerte de dos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un objetivo de alta prioridad conocido como “Huesos”, durante un operativo de seguridad en la ciudad de Colima.

Muere "Huesos", objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima
(Gobierno de Colima)

La información fue presentada por Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, en conferencia de prensa celebrada el 14 de mayo.

De acuerdo con el funcionario, el operativo se originó cuando las autoridades detectaron la presencia de sujetos armados al interior de un motel en la ciudad de Colima.

Ante el despliegue de elementos de seguridad, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados. “Se logra el abatimiento de dos sicarios del grupo Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos un objetivo de alta prioridad con indicativo o alias Huesos“, declaró Gómez Calcáneo.

Temas Relacionados

ColimaTecománcarretera Manzanillo-ColimaCalerasNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Tarjeta Mi Movilidad: cómo tramitarla, cuánto cuesta y en qué sistemas de transporte funciona en Guadalajara

La tarjeta Mi Movilidad es el sistema actual para acceder al transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara

Tarjeta Mi Movilidad: cómo tramitarla, cuánto cuesta y en qué sistemas de transporte funciona en Guadalajara

Lilly Téllez acusa fraude millonario en el INE: señala a Guadalupe Taddei y empresa ligada a sus hijos

La senadora del PAN aseguró que la ASF detectó irregularidades por 65 millones de pesos en contratos otorgados en 2024

Lilly Téllez acusa fraude millonario en el INE: señala a Guadalupe Taddei y empresa ligada a sus hijos

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

La periodista relató cómo estafadores guiaron a su empleada por el domicilio simulando una emergencia médica, buscando apertura de caja fuerte y documentos, usando datos personales para evitar sospechas y forzar el fraude

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

Secretario de Seguridad de Chihuahua defiende acuerdo firmado por Maru Campos con Texas sobre seguridad fronteriza: “Somos vecinos”

ENTRETENIMIENTO

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Roberto Tello ‘El Coreano’ reacciona a fuertes acusaciones de robo a Yulianna Peniche: “Tendrá sus razones”

Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en Auditorio Nacional: preventa para los 13 años de ‘Two’r Amigos’

Maribel Guardia lanza dura acusación contra Addis Tuñón por su nieto José Julián: “Nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños”

Fátima Bosch choca con la prensa por señalamientos de vínculo con maquillista acusado de agresión

DEPORTES

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Willer Ditta denuncia ataques contra su hijo en el Estadio Olímpico tras coronarse campeón con Cruz Azul

Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina