Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Las autoridades confirmaron que un operativo generó reacciones violentas en la región (Facebook/Presente Veracruz 0ficial)

Las autoridades de Colima confirmaron un presunto delincuente muerto, además de dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) heridos, lo que resultó en bloqueos en la entidad.

“Integrantes de la Policía Investigadora realizaban tareas relacionadas con un reporte realizado a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo, resultando heridos dos agentes y uno de los agresores sin vida en el lugar de los hechos", es parte del reporte oficial de los hechos.

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Operativo generó reacciones violentas

Instituciones federales y estatales implementaron un operativo para poder ubicar y detener a los agresores. Fueron estas acciones las que derivaron en las reacciones violentas en la entidad, de manera particular, incendios.

Dichos siniestros fueron atendidos y controlados por elementos de Protección Civil. Todavía siguen las labores para poder hallar a los delincuentes.

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Una autopista con varios carriles muestra una columna de humo negro ascendiendo desde vehículos distantes. El tráfico en la vía presenta vehículos detenidos. Se reportaron bloqueos en la carretera Manzanillo-Colima, con la quema de tráileres, tras un presunto enfrentamiento armado el 25 de mayo en Caleras. Un tren impactó contra un tráiler usado para bloquear una vía en Tecomán. Las instituciones de seguridad se movilizaron en Colima.

“El operativo en cuestión continúa en proceso y se informará cuando se tengan más elementos al respecto”, destaca el reporte del Gobierno de Colima.

Previamente, fueron reportados bloqueos en Colima tras un presunto enfrentamiento armado entre civiles durante el 25 de mayo, según datos preliminares, en la comunidad de Caleras. Lo anterior generó movilización por parte de las instituciones de seguridad.

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Los primeros informes señalan que un tren impactó contra un tráiler que estaba siendo usado para bloquear la vía en Tecomán.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran parte del caos en la entidad. Los primeros informes señalan que habrían sido al menos dos tráileres que fueron quemados, afectando la carretera Manzanillo-Colima.

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Como consecuencia de los bloqueos fueron movilizados elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Si bien reportes extraoficiales señalaban que había personas heridas, posteriormente las autoridades confirmaron lo anterior.

Muerte de dos sicarios a mediados de mayo

Cabe recordar que el 14 de mayo pasado, las autoridades de Colima informaron sobre la muerte de dos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un objetivo de alta prioridad conocido como “Huesos”, durante un operativo de seguridad en la ciudad de Colima.

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(Gobierno de Colima)

La información fue presentada por Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, en conferencia de prensa celebrada el 14 de mayo.

De acuerdo con el funcionario, el operativo se originó cuando las autoridades detectaron la presencia de sujetos armados al interior de un motel en la ciudad de Colima.

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Ante el despliegue de elementos de seguridad, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados. “Se logra el abatimiento de dos sicarios del grupo Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos un objetivo de alta prioridad con indicativo o alias Huesos“, declaró Gómez Calcáneo.