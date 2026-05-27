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Ronald Johnson presenta balance a un año de su llegada: frontera más segura de la historia, extradiciones y golpe al fentanilo

El embajador de Estados Unidos en México enumeró avances en migración, combate al narcotráfico y acuerdos bilaterales

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El balance del primer año fue presentado mediante los canales oficiales de la embajada de EEUU en México. EFE/ José Méndez
El balance del primer año fue presentado mediante los canales oficiales de la embajada de EEUU en México. EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este martes 26 de mayo un balance de su primer año en el cargo, enumerando avances en seguridad fronteriza, combate al fentanilo y cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Afirmó que actualmente se tiene la frontera más segura en toda la historia.

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El diplomático señaló que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de acuerdos bilaterales, Johnson también destacó que en solo 16 meses se logró más avance bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, y que un acuerdo sobre la crisis de aguas residuales del Río Tijuana avanza hacia una solución permanente sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

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Aprehensiones en frontera sur caen a nivel más bajo en 55 años

La Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, según el comunicado de la embajada. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

Infografía que resume los avances bilaterales desde la llegada de Johnson a México. Crédito: X - @USAmbMex
Infografía que resume los avances bilaterales desde la llegada de Johnson a México. Crédito: X - @USAmbMex

Johnson atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas.

El diplomático sostuvo que esas acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo y afirmó que en este momento se tiene la frontera más segura de toda la historia.

Muertes por sobredosis de fentanilo bajaron

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025, de acuerdo con el balance de Johnson. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron de forma significativa, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en Estados Unidos.

El embajador destacó los avances contra la droga mortal. (FOTO: Senado)
El embajador destacó los avances contra la droga mortal. (FOTO: Senado)

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado.

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