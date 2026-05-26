México

Detectan presunta cocaína a estudiante de 11 años dentro de una primaria en Durango

Personal del plantel activó protocolos de seguridad y dio aviso a las autoridades tras localizar un dispositivo con aparente droga entre las pertenencias del menor

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(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una movilización de elementos de seguridad se registró este lunes en una escuela primaria de Durango luego de que personal del plantel reportó que un alumno de sexto grado presuntamente portaba un dispositivo con cocaína entre sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en la primaria Netzahualcóyotl, ubicada en el fraccionamiento Huizache I, sobre Circuito Petén, cerca de la intersección con Circuito Lacandón.

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De acuerdo con los primeros reportes, una trabajadora del plantel detectó que el estudiante llevaba entre sus objetos personales un dispensador que aparentemente contenía cocaína, por lo que la dirección escolar activó los protocolos de seguridad y solicitó apoyo de las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Tras el reporte, elementos de seguridad pública acudieron al plantel para tomar conocimiento de la situación, resguardar el área y garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

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Autoridades educativas y agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la sustancia y establecer cómo llegó el dispositivo a manos del menor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el contenido asegurado ya fue analizado oficialmente para confirmar que se trata de cocaína.

Qué establecen los protocolos escolares en casos de presuntas drogas dentro de planteles

Los lineamientos de seguridad escolar en México establecen que, cuando un alumno es detectado con una presunta sustancia ilícita dentro de una escuela, el personal debe activar protocolos de protección dirigidos a resguardar al menor y evitar situaciones de exposición pública o criminalización.

Entre las medidas contempladas se encuentran separar al estudiante de manera discreta, resguardar el objeto detectado, notificar de inmediato a madres, padres o tutores y dar aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Los protocolos también señalan que menores de edad involucrados en este tipo de situaciones deben ser tratados bajo esquemas de atención psicológica, médica y de protección, especialmente cuando existe la posibilidad de vulnerabilidad familiar, consumo inducido o participación de adultos.

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