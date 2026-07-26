El grosero error entre Funes Mori y Muslera que derivó en el gol que definió el triunfo de Independiente ante Estudiantes

Una secuencia increíble definió el triunfo de Independiente 2 a 0 Estudiantes por la primera fecha del Torneo Clausura. Instantes después de que Rodrigo Rey le tapara el penal a Guido Carrillo, Santiago Montiel resolvió el pleito luego de un grosero error defensivo compartido por Ramiro Funes Mori y Fernando Muslera.

A los 81 minutos de acción, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó un penal por un pisotón a Brian Aguirre. Carrillo sacó un remate rasante y a la derecha del arquero ex Gimnasia, que adivinó la intención y contuvo sin dar rebote.

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Casi inmediatamente, el Rojo, que se había puesto en ventaja a través de Gabriel Ávalos, amplió la diferencia gracias a un blooper del fondo del Pincha. Tras un lateral, Ramiro Funes Mori intentó pasarle la pelota a Fernando Muslera, pero no advirtió la presencia de Montiel. La cesión fue arriesgada e imprecisa, y el extremo aprovechó: se encontró el balón suelto y lo empujó a la red.

Apenas un minuto después, el zaguero ex River quedó expuesto. El entrenador Alexander Medina lo reemplazó (en su lugar ingresó Lucas Alario) y recibió una silbatina de desaprobación por parte del público local.

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Antes de la falla, Muslera, quien venía de una pobre actuación con Uruguay en el Mundial 2026, había mostrado un muy buen rendimiento.

La intervención más importante había llegado a la media hora de partido: Sebastián Valdéz se encontró con un rebote dentro del área y sacó un potente remate que Muslera llegó a despejar. Inmediatamente, el público en UNO cantó a favor del arquero uruguayo. El guardameta volvió a aparecer luego contra un cabezazo de Gabriel Ávalos.

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“Se va a decir que Independiente jugó mejor y no es así, un error nuestro y un gol de pelota quieta. La preparación del semestre sigue siendo con el enfoque de siempre”, analizó el cotejo el charrúa ya en zona de vestuarios.

“Tengo que agradecer a Estudiantes, estoy muy agradecido y hay mucho cariño de ambas partes. Quiero dar todo en Estudiantes hasta el final”, agregó el ex Galatasaray, que aseguró que, al menos hasta diciembre, continuará en el plantel que además da batalla en la Copa Libertadores.

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El próximo 11 de agosto, comenzará la llave de octavos de final de la competencia frente a Universidad Católica, el conjunto que sacó del torneo a Boca El primer cruce será en La Plata, mientras que la revancha se llevará a cabo en Chile el 18.