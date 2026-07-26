Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: México se mantiene en primer lugar con 43 preseas

La delegación mexicana ocupa el primer lugar en Santo Domingo 2026 en las disciplinas taekwondo, aguas abiertas y judo

México tomó el liderato del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras un arranque destacado en disciplinas como natación en aguas abiertas, tiro con arco, remo, taekwondo, patinaje artístico y bádminton.

De acuerdo con el corte de resultados consultado durante la tarde de este domingo 26 de julio, la representación nacional acumula 43 medallas: 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Esta cosecha coloca al país en la primera posición de la tabla, por delante de Colombia, Cuba, Venezuela y Guatemala.

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El medallero oficial se ordena por la cantidad de preseas doradas y no por el número total de metales. Por esa razón, Colombia ocupa el segundo lugar con seis oros, ocho plata y cinco bronces, pese a contabilizar 19 medallas; mientras que Cuba aparece en la tercera plaza con seis títulos, ocho subcampeonatos y 6 terceros lugares.

¿Cuántas medallas tiene México en Santo Domingo 2026?

El impulso de México durante el inicio de la justa regional provino de diversas especialidades. La natación en aguas abiertas encabeza hasta este corte la aportación tricolor, con siete medallas: tres de oro, dos de plata y dos de bronce.

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Paulo Strehlke se convirtió en una de las figuras mexicanas al conquistar los títulos de los 10 kilómetros individuales y el sprint eliminatorio de tres kilómetros. En la rama femenil, Dalia Moreno ganó el sprint de tres kilómetros y también obtuvo un bronce en los 10 kilómetros.

Yuritzi Salgado sumó dos platas, una en los 10 kilómetros y otra en el sprint eliminatorio, mientras que Diego Obele completó la cosecha con un bronce. La actuación del equipo mexicano en aguas abiertas comenzó con cuatro preseas en la prueba de 10 kilómetros, según el reporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

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El remo también ha sido una de las disciplinas más productivas. Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron dos oros: primero en el doble par de remos cortos peso ligero femenino y posteriormente en el doble par femenino. Alexis López y Andre Simsch obtuvieron plata, mientras que Rafael Mejía y Roberto Ahumada alcanzaron el bronce.

En tiro con arco, los equipos mexicanos de recurvo se apoderaron de los títulos femenil y varonil. Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez ganaron la competencia de mujeres, mientras que Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla se impusieron en la rama masculina. Los equipos de arco compuesto consiguieron dos medallas de plata.

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México suma oros en taekwondo, bádminton y patinaje artístico

El taekwondo aportó dos metales dorados gracias a William Arroyo, campeón del poomsae tradicional individual masculino, y al equipo mixto de poomsae estilo libre. Seo Lee obtuvo la plata en la prueba tradicional individual femenina.

La cuenta de títulos mexicanos también creció con el oro del equipo mixto de bádminton y la victoria de Valentina Lomas en el programa libre femenino de patinaje artístico.

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En tiro deportivo, Luis Gallardo Oliveros ganó el skeet masculino, mientras que Jesús Balboa González obtuvo el bronce. El judo produjo tres platas, conseguidas por Robin Jara, Ulises Méndez y Prisca Awiti, además del bronce de Paulina Martínez.

México encabeza el medallero de Santo Domingo 2026 con 43 preseas: 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce

El ciclismo de ruta añadió dos segundos lugares mediante Edgar Cadena y Sara Roel en las contrarrelojes individuales masculina y femenina, respectivamente. Sebastián Ruiz consiguió el bronce en la prueba varonil.

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El polo acuático mexicano también subió al podio en ambas ramas. La selección femenil se quedó con la plata después de caer 11-10 frente a Colombia en la final, mientras que el conjunto varonil obtuvo el bronce.

México participa en Santo Domingo 2026 con una delegación de 646 atletas y tiene como objetivo superar las 353 medallas obtenidas en San Salvador 2023, su mejor cosecha dentro de esta competencia.

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La actividad continuará hasta el sábado 8 de agosto. A lo largo de la justa se disputarán 40 deportes, por lo que la clasificación cambiará constantemente conforme se entreguen medallas en disciplinas como clavados, atletismo, boxeo, gimnasia, natación, tiro con arco, judo y ciclismo.

La representación mexicana también busca acercarse a las cuatro mil 500 preseas acumuladas a lo largo de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tras las primeras jornadas, el país mantiene el paso necesario para defender el liderato regional.

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