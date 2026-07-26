Giro en la investigación por la muerte de la policía que se suicidó frente a una comisaría de La Matanza

La comisaría San Carlos de La Matanza donde ocurrió el hecho

La investigación por la muerte de Leila Sosa, la oficial primero de la Policía de la Ciudad que este sábado se quitó la vida frente a la comisaría de San Carlos, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, dio un giro en las últimas horas. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la investigación quedó concentrada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 21 de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Lorena Natalia Pecorelli.

En esa fiscalía se reunirán las medidas de prueba vinculadas al fallecimiento de la agente así como también las actuaciones previas relacionadas con el conflicto que mantenía con su ex pareja. Una vez concluida esa etapa, se resolverán los próximos pasos de la investigación y, de corresponder, el caso podría ser remitido nuevamente a la fiscalía especializada en Homicidios, a cargo de Carlos Adrián Arribas.

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Sosa, de 37 años, llegó a la dependencia policial para declarar luego de que su ex novio, de 27, se presentó en la seccional junto a sus padres para radicar una denuncia por daños en su vehículo y en el automóvil de su papá, hechos que atribuyó a un conflicto personal entre ambos.

No era la primera denuncia contra la agente porteña: semanas antes, la madre del chico había pedido una orden de restricción perimetral para que no se acerque a su hijo.

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Una ambulancia trasladó a la agente al hospital Paroissien, pero llegó al lugar sin vida

De acuerdo con la reconstrucción efectuada hasta el momento, mientras esperaba para ser entrevistada, Sosa extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó un disparo. De inmediato, personal policial y médicos del servicio de emergencias intentaron asistirla. Una ambulancia la trasladó al hospital Paroissien, pero llegó al lugar sin vida.

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La investigación quedó inicialmente en manos de la fiscalía de Homicidios para determinar las circunstancias del hecho. Con el avance de las actuaciones, la Justicia resolvió concentrar el expediente en la fiscalía especializada en Violencia Familiar y de Género, donde continuarán las medidas de prueba.

Mientras continúa la investigación, familiares y amigos de la agente la despidieron con mensajes de dolor en las redes sociales. “Descansá en paz. Ya estás con Alan, falto yo. Te quiero, Leila. Siempre serás esa loquita hermosa”, escribió una allegada en Facebook. Otra familiar expresó: “Leila, ¿qué hiciste, corazón? Toda una vida por delante. QEPD. Mis pésames a la familia Sosa”.

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