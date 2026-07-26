Se confirmó la final del Inter Miami en la que Messi puede sumar su primer título tras el Mundial: el trofeo que nunca ganó

Lionel Messi, con el último trofeo ganado con el Inter Miami, la MLS Cup (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Luego de brillar con la selección argentina en el Mundial 2026, donde marcó ocho goles y llegó a otra final, Lionel Messi se toma unas merecidas vacaciones con su familia para encarar la segunda parte del año con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) y otros partidos que le podrían permitir sumar una nueva estrella.

Cruz Azul se convirtió este sábado en el rival que tendrá en la Campeones Cup, la primera final que el astro argentino disputará con el Inter Miami tras el Mundial 2026. La Máquina venció 3-1 al Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y al coronarse Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026 de la Liga MX, selló su lugar en el duelo que está pactado para el 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami.

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La noticia llega mientras el capitán de la Albiceleste descansa en Rosario, adonde llegó el martes pasado en un vuelo privado tras la derrota ante España en la final del Mundial (1-0 en alargue). Junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Messi se instaló en su residencia de Funes para desconectarse del fútbol de alta exigencia. El club no fijó fecha de regreso: “Van a estar el tiempo que tengan que estar”, dijo el entrenador Guillermo Hoyos.

Lionel Messi brilló en el Mundial con ocho goles y siendo gravitante en el equipo argentino (REUTERS/Carlos Barria)

La Campeones Cup es un duelo de partido único que enfrenta al campeón de la MLS con el Campeón de Campeones del fútbol mexicano. Las Garzas accedieron al torneo por haber conquistado la MLS Cup a finales de 2025, un título que Messi levantó junto a Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Jordi Alba. Cruz Azul, por su parte, llegó al cruce como campeón del torneo Clausura 2026 y selló el pase con los goles del argentino José Paradela —doblete en los minutos 31 y 61— y Carlos Rodríguez al 55.

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Para Messi, la cita del 16 de septiembre representa la oportunidad de sumar un trofeo que todavía no figura en su palmarés. La Campeones Cup, que celebrará su octava edición desde su creación en 2018, nunca fue ganada por el rosarino. El primer campeón del torneo fue Tigres, que derrotó al Toronto FC en el BMO Field de Canadá.

El capitán de la selección argentina arribó al estadio

El calendario previo al partido es intenso para el Inter Miami. El equipo retomó la actividad en la MLS esta semana con un triunfo 3-2 ante el Chicago Fire —sin Messi ni De Paul— y tiene compromisos pendientes en julio y agosto antes de que arranque la Leagues Cup el 5 de agosto, torneo que se extenderá hasta el 6 de septiembre. El partido ante Cruz Azul quedará encajado entre la Jornada 8 y la 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y servirá como antesala de la primera Fecha FIFA posterior al Mundial.

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Tras la final del Mundial, el argentino tuvo su primera aparición pública

Sobre la presencia de Messi en el MLS All Star Game del 29 de julio en Charlotte, reina la incertidumbre. El Diez fue votado para el partido de exhibición, pero habrá que ver si será de la partida. Hoyos evitó pronunciarse al respecto y mantuvo la misma postura de cautela sobre los plazos de reincorporación del capitán argentino y de De Paul, los dos únicos jugadores de la MLS que llegaron a la final del Mundial.

Mientras tanto, en Rosario se registró un episodio que grafica el estado de ánimo del jugador: Messi asistió como espectador a un partido de Leones FC, el club que administra uno de sus hermanos y que compite en la Primera C del fútbol argentino. Una postal de descanso que contrasta con lo que se avecina: el 16 de septiembre, de vuelta en el Nu Stadium, Messi tendrá otra final por disputar, con la chance de conseguir la estrella N° 48 en su carrera.

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