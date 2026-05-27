Así busca el gobierno frenar las extorsiones telefónicas desde prisión

Autoridades federales buscan erradicar las extorsiones telefónicas realizadas desde prisiones. EFE/Luis Torres

Con la emisión de una guía para que los bancos detecten el dinero proveniente de extorsiones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sumó una nueva herramienta a la estrategia del gobierno mexicano contra este delito, que opera en gran medida desde el interior de los centros penitenciarios del país.

El plan combina tres frentes hasta el momento:

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El monitoreo de operaciones bancarias ligadas al delito

El bloqueo de señal celular en los penales identificados como focos de extorsión

El registro nacional de líneas telefónicas para eliminar el anonimato con el que los reclusos operaban desde el interior de los penales

El gobierno obligó a los bancos a monitorear perfiles transaccionales de extorsión

La acción más reciente fue la emisión de la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”.

El documento, compartido el pasado 25 de mayo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda) en sus canales oficiales, establece señales de alerta, indicadores de análisis, recomendaciones de monitoreo y medidas mitigantes para que las instituciones financieras logres identificar operaciones ligadas a extorsiones.

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Autoridades buscan golpear la extorsión desde las finanzas criminales. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

Según la medida, los Oficiales de Cumplimiento de cada banco tienen 60 días naturales para presentar la guía ante sus Comités de Comunicación y Control. Una vez aprobada, cuentan con 60 días adicionales para implementarla en sus procesos de análisis y reporte de operaciones.

La UIF elaboró el documento con base en análisis estratégicos propios y con el respaldo técnico de la Asociación de Bancos de México (ABM).

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La extorsión fue clasificada como un delito predicado de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI): según el reporte, el dinero obtenido se oculta, circula por el sistema financiero y se incorpora a la economía formal.

La guía busca interrumpir ese ciclo desde la detección bancaria.

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La medida fue anunciada el pasado 25 de mayo. EFE/Nic Bothma

El esquema responde a un patrón documentado por la UIF, en el cual se encontró que los recursos obtenidos por extorsión llegan a los criminales mediante transferencias electrónicas y se dispersan de forma acelerada a través de aplicaciones móviles, que concentraron el 70% de las operaciones observadas en los casos analizados.

Se instalaron inhibidores de señal y se bloquearon antenas en penales

Por otra parte, en diciembre de 2025 el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento y escáneres de seguridad en centros penitenciarios federales para impedir que los reclusos operaran extorsiones desde el interior.

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Harfuch anunció la medida en las cárceles desde 2025. Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz

Doce centros penitenciarios concentraban el 56% de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del número 089.

Las primeras acciones de bloqueo ya se habían ejecutado según Harfuch. Se retiró una antena en Altamira, Tamaulipas, se realizó un cambio de antena en Matamoros y se bloquearon totalmente los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

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Con esas tres intervenciones se bloqueó el 33% de las líneas detectadas.

La meta establecida para el primer trimestre de 2026 fue extender el bloqueo total a 14 reclusorios federales -el total en México- y a los 13 centros penitenciarios de la CDMX.

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Estos son los 14 reclusorios federales y 13 capitalinos en la mira del gobierno

14 reclusorios federales (CEFERESOS)

CEFERESO No. 1 “Altiplano” — Almoloya de Juárez, Estado de México (también conocido como Altiplano) CEFERESO No. 4 “Noroeste” — Tepic, Nayarit CEFERESO No. 5 “Oriente” — Villa Aldama, Veracruz CEFERESO No. 7 “Nor-Noroeste” — Guadalupe Victoria, Durango CEFERESO No. 8 “Nor-Poniente” — Guasave, Sinaloa CEFERESO No. 11 “CPS Sonora” — Hermosillo, Sonora CEFERESO No. 12 “CPS Guanajuato” — Ocampo, Guanajuato CEFERESO No. 13 “CPS Oaxaca” — Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca CEFERESO No. 14 “CPS Durango” — Gómez Palacio, Durango CEFERESO No. 15 “CPS Chiapas” — Villa de Comaltitlán, Chiapas CEFERESO No. 16 “CPS Femenil Morelos” — Coatlán del Río, Morelos CEFERESO No. 17 “CPS Michoacán” — Buenavista Tomatlán, Michoacán Centro Penitenciario Federal No. 18 “CPS Coahuila” — Ramos Arizpe, Coahuila Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) — Ayala, Morelos

13 centros penitenciarios de la CDMX

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Reclusorio Preventivo Varonil Norte Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Reclusorio Preventivo Varonil Sur Penitenciaría de la Ciudad de México Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (CEVASEP I) Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II) Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan Centro de Sanciones Administrativas

El registro de líneas telefónicas busca cerrar el esquema de identificación

La tercera acción conocida es el registro nacional de líneas telefónicas. Las autoridades argumentan que vincular cada número a un titular identificado elimina el anonimato con el que los extorsionadores operaban desde los penales y dificultaba el uso indebido de la tecnología para cometer el delito.

Imagen informativa compartida por las autoridades. Crédito: Facebook - Secretaría de Educación Pública

Las tres medidas —monitoreo bancario, bloqueo de señal y registro de líneas— forman parte de una estrategia para reducir los delitos desde los centros penitenciarios.