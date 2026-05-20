México

UIF bloqueará cuentas de 32 sujetos por red de corrupción en Morelos ligada a un operador del Cártel de Sinaloa

Omar García Harfuch compartió detalles sobre las acciones en contra de actores económicos, políticos y sociales

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Omar García Harfuch
García Harfuch destacó al detención de seis personas en Morelos (Presidencia)

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre las acciones en contra de actividades de extorsión en Morelos.

“La Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la lista de personas bloqueadas a treinta y dos sujetos, veintidós personas físicas y diez personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos”, es parte de lo expuesto por el funcionario el 20 de mayo.

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Según destacó García Harfuch se trata de 22 personas físicas y 10 personas morales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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