República Dominicana

Fundación advierte que el Tribunal Superior Electoral debía resolver disputa sobre reglamento de encuestas en República Dominicana

La fundación institucional y Justicia advirtió que trasladar el recurso sobre el reglamento de encuestas de la Junta Central Electoral fuera de la jurisdicción especializada debilita el esquema previsto en la Constitución para los litigios electorales

Guardar
Google icon
El Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente para analizar el recurso contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral y remitió el caso al Tribunal Constitucional. (Foto: TSE)
El Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente para analizar el recurso contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral y remitió el caso al Tribunal Constitucional. (Foto: TSE)

La reciente decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de declararse incompetente para analizar el recurso contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE) ha generado cuestionamientos sobre los límites de la justicia electoral y el rol del Tribunal Constitucional. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostiene que lo que está en juego no es solo la validez de una norma administrativa, sino el modelo institucional previsto en la Constitución.

La controversia se centra en un reglamento de la JCE aprobado el 22 de mayo, que regula el registro de firmas encuestadoras y restringe la publicación de encuestas fuera de los plazos previstos por la ley. La entidad Justicia Sin Fronteras impugnó el artículo 13 del reglamento y solicitó su nulidad, al considerar que limita derechos.

PUBLICIDAD

El TSE, según informó Diario Libre, optó la semana pasada por remitir el caso al Tribunal Constitucional, al interpretar que se trataba de una acción de control concentrado de constitucionalidad. Para Finjus, esta decisión debilita la vía legal diseñada para resolver disputas electorales, pues traslada la competencia sobre estos conflictos fuera de la jurisdicción especializada.

En el comunicado difundido por la fundación, se argumenta que el TSE fue creado como órgano especializado para resolver litigios contencioso-electorales, y que su función se vacía de contenido si remite cada impugnación de reglamentos por supuesta contradicción constitucional al Tribunal Constitucional.

PUBLICIDAD

La controversia sobre la Resolución 14-2026 de la JCE se centra en un reglamento que regula el registro de firmas encuestadoras y restringe la publicación de encuestas fuera de los plazos legales. (Foto: TSE)
La controversia sobre la Resolución 14-2026 de la JCE se centra en un reglamento que regula el registro de firmas encuestadoras y restringe la publicación de encuestas fuera de los plazos legales. (Foto: TSE)

La organización lo expresó así: “La simple invocación de normas constitucionales no transforma automáticamente un litigio contencioso en una acción directa de inconstitucionalidad”. La fundación enfatizó que el centro del conflicto es un juicio sobre la legalidad de un acto normativo de la autoridad electoral, materia que corresponde al juez electoral.

De acuerdo con la postura de la organización, si durante el análisis del recurso los jueces del TSE identificaran una cuestión constitucional que superara sus atribuciones, existen mecanismos legales para su tratamiento, sin que esto implique ceder la competencia que la Constitución y la ley les asignan.

Debate sobre el alcance de la justicia electoral

La decisión del tribunal no fue unánime. La magistrada Rafaelina Peralta Arias, en su voto disidente, defendió que el TSE debía pronunciarse sobre el fondo del recurso. Según la jueza, el caso no constituía una acción directa de inconstitucionalidad, sino un recurso contencioso electoral contra un reglamento de la JCE, y por tanto correspondía al TSE ejercer el control de legalidad.

Este debate revela la tensión entre la potestad reglamentaria de la administración y los límites impuestos por la ley. Finjus recalcó que ningún reglamento puede crear restricciones no previstas por el legislador ni ampliar las limitaciones establecidas en normas con rango legal.

Finjus sostuvo que la decisión del TSE afecta el modelo institucional previsto en la Constitución y debilita la jurisdicción especializada en materia electoral. (Foto cortesía TSE)
Finjus sostuvo que la decisión del TSE afecta el modelo institucional previsto en la Constitución y debilita la jurisdicción especializada en materia electoral. (Foto cortesía TSE)

La discusión gira en torno a si la jurisdicción electoral puede y debe examinar la legalidad de los reglamentos administrativos cuando se alega un exceso reglamentario, o si toda controversia de esa naturaleza debe ser derivada al Tribunal Constitucional. Según Diario Libre, la fundación advirtió que aceptar esta última interpretación implicaría desplazar controversias que el ordenamiento ha confiado a jueces especializados y favorecer una expansión de la justicia constitucional, en detrimento del principio del juez natural.

La controversia sobre la Resolución 14-2026 de la JCE y la competencia para resolver su impugnación pone en evidencia el debate sobre la arquitectura institucional y la protección de los derechos electorales en el país.

Temas Relacionados

Tribunal Supremo ElectoralTribunal ConstitucionalEncuestasProceso electoralRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

La feria organizada por la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines proyecta entre 2.500 y 3.000 visitantes este año, por encima de los 2.000 registrados en 2025, en el Expocenter de Tikal Futura

Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

Capturan a mexicano acusado de retirar más de 7 mil dólares en cajeros automáticos en Honduras

La Policía Nacional capturó informó que el detenido es señalado de integrar una presunta estructura dedicada a vulnerar sistemas informáticos de cajeros automáticos para retirar dinero sin utilizar tarjetas bancarias.

Capturan a mexicano acusado de retirar más de 7 mil dólares en cajeros automáticos en Honduras

Partidos de oposición salvadoreños anuncian sus fórmulas presidenciales para las elecciones de 2027

ARENA y FMLN oficializaron a sus aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia, en una jornada de elecciones internas que también incluyó la selección de candidatos a diputados y alcaldías, mientras otras fuerzas opositoras avanzan en la definición de sus equipos para los comicios

Partidos de oposición salvadoreños anuncian sus fórmulas presidenciales para las elecciones de 2027

El Salvador registra un alza de 4.5 % en las remesas del primer semestre de 2026

Datos oficiales del BCR conecta la evolución de los giros con horas trabajadas e ingresos, mientras una secuencia de enero a junio muestra cambios que no alteraron la tendencia acumulada

El Salvador registra un alza de 4.5 % en las remesas del primer semestre de 2026

Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

Investigadores concluyen que el calor extremo será uno de los principales retos para la salud pública y el desarrollo del país durante las décadas venideras

Panamá podría enfrentar uno de los mayores desafíos climáticos de su historia durante las próximas décadas

TECNO

Apple ya tiene listo su mundo de ciencia ficción “Neuromancer”: fecha de lanzamiento

Apple ya tiene listo su mundo de ciencia ficción “Neuromancer”: fecha de lanzamiento

PlayStation despeja el camino: God of War Laufey no competirá con GTA 6 y adelanta el retorno de Kratos

Cómo activar el modo La Odisea y Spider-Man en WhatsApp

Si no hay internet, la letra H nos puede salvar: así funciona la versión antigua de 3G

Elon Musk cuestionó a los medios y relativizó el rechazo hacia su figura

ENTRETENIMIENTO

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

Alan Ritchson contó cómo fue protagonizar “Motorcity”, la película sin diálogos: “Abrí el guion y solo había escenas de acción”

MUNDO

Rusia bombardeó una zona comercial en Ucrania: al menos dos muertos y más de 20 heridos

Rusia bombardeó una zona comercial en Ucrania: al menos dos muertos y más de 20 heridos

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos

El caso del exconvicto que cometió diez robos tras ser liberado y expuso las fallas del programa de salidas anticipadas en Reino Unido

El caso de Mark Carroll llega a su fase final: un jurado declaró culpable al acusado de apuñalarlo en Dublín