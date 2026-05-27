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Saldo oficial de la jornada violenta en Colima: cinco presuntos miembros del CJNG detenidos, dos abatidos y una camioneta blindada asegurada

Las autoridades también reportaron el decomiso de armas de alto calibre y explosivos caseros

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El gobierno de Colima compartió la actualización de las acciones. Crédito: @gobiernocolima
El gobierno de Colima compartió la actualización de las acciones. Crédito: @gobiernocolima

La jornada violenta del lunes 25 de mayo en Tecomán, Colima, cerró con un saldo oficial de cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos, dos agresores abatidos y el aseguramiento de una camioneta blindada de manufactura artesanal, siete artefactos explosivos improvisados y equipo táctico con insignias del CJNG, según información oficial publicada por el gobierno de la entidad.

Entre los detenidos, uno contaba con requerimiento internacional y fue entregado a autoridades de Estados Unidos en coordinación con Interpol. Reportes previos de este medio habían confirmado el arresto de ese sujeto, el cual sería de nacionalidad estadounidense.

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El operativo se desencadenó tras una agresión armada a agentes de la FGE en Caleras

Todo comenzó cuando integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima respondían a un reporte en la línea 911 en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.

Los agentes fueron atacados a disparos por ocupantes de un vehículo. Dos elementos resultaron lesionados: uno recibió el alta médica; el otro permaneció bajo atención y se reportó estable.

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Ante la agresión, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y su homóloga estatal desplegaron un operativo coordinado en distintos puntos de Tecomán y zonas aledañas.

Las autoridades actualizaron a cinco el número de detenidos tras los hechos violentos en la entidad. (X/@OscarAdrianL)

El resto de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima también participaron en el despliegue.

Fueron estas acciones las que derivaron en las reacciones violentas en la entidad: incendios atendidos y controlados por elementos de Protección Civil y bloqueos carreteros en la carretera Manzanillo-Colima.

El primer reporte oficial, difundido horas antes del cierre del operativo, solo confirmaba un abatido; la cifra se actualizó conforme avanzaron las acciones en varios municipios del estado.

Un tren impactó contra un tráiler colocado en las vías en Tecomán

Uno de los tráileres usados como bloqueo fue colocado sobre las vías del ferrocarril en Tecomán y fue impactado por una locomotora del tren intermodal Manzanillo-Mexicali, que recorre el Pacífico mexicano con cargamentos industriales. No se reportaron descarrilamientos ni heridos por el choque.

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado
(Facebook/Presente Veracruz 0ficial)

Los incendios de vehículos provocados deliberadamente afectaron la carretera Manzanillo-Colima.

La violencia se extendió durante la noche a la localidad de Cerro de Ortega, a unos 30 kilómetros de Tecomán, y a comunidades en la zona limítrofe con Michoacán. La quema de vehículos continuaba en esa localidad pasada la medianoche, de acuerdo con reportes previos de este medio.

Las autoridades no precisaron en sus primeros comunicados si los dos agresores abatidos pertenecían a alguna organización criminal en particular.

Chalecos tácticos con parches del CJNG. Crédito: X - @gobiernocolima
Chalecos tácticos con parches del CJNG. Crédito: X - @gobiernocolima

Fue el saldo definitivo del comunicado de la Mesa de Coordinación el que confirmó la cifra final de abatidos y detenidos, así como la vinculación del equipo táctico asegurado con el CJNG.

Aseguran siete explosivos, seis armas largas y chalecos con logos del CJNG

El saldo de aseguramientos incluyó la camioneta blindada artesanal, dos vehículos tipo RZR y otras unidades adicionales.

Camioneta blindada asegurada. Crédito: X - @gobiernocolima
Camioneta blindada asegurada. Crédito: X - @gobiernocolima

Las fuerzas de seguridad decomisaron seis armas largas, un arma corta, siete artefactos explosivos improvisados, 35 cargadores de diversos calibres y cartuchos útiles.

Entre los objetos asegurados hay rifles tipo AK-47, AR-15 y un barret calibre 50.

Se aseguraron también sustancias con características similares a narcóticos, sin que las autoridades especificaran cantidades o tipos.

Entre el equipo táctico decomisado figuraron placas y chalecos balísticos con los logos del Cártel Jalisco Nueva Generación, visibles en fotografías difundidas tras el operativo.

El CJNG es la organización con mayor presencia en Colima. La disputa central en el estado es el control del puerto de Manzanillo, punto de entrada de precursores químicos desde China para la producción de fentanilo y metanfetamina, según reportó previamente este medio.

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