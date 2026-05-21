Embajada de EEUU emite alerta sobre objetos prohibidos en México para el Mundial

Se prevé que hayan sanciones graves a quienes violen las leyes. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La Embajada de Estados Unidos ha emitido una alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a México durante la Copa Mundial 2026, haciendo énfasis en las estrictas restricciones legales sobre la importación de determinados objetos y sustancias.

El comunicado advierte que el desconocimiento de la legislación mexicana no exime a los visitantes de sanciones, por lo que recomienda informarse antes del viaje para evitar consecuencias legales graves durante el evento deportivo internacional.

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Objetos y sustancias prohibidas según la legislación mexicana

Las autoridades estadounidenses subrayan que está prohibido ingresar drogas a México, incluyendo la marihuana para fines medicinales, independientemente de las leyes vigentes en el país de origen del visitante.

Asimismo, la importación de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, así como sus líquidos, está expresamente prohibida y puede derivar en multas, decomisos o arrestos.

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La alerta también enfatiza la ilegalidad de portar armas de fuego, municiones (incluidos cartuchos usados), cuchillos, fuegos artificiales o explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano.

Los permisos extranjeros no son válidos en territorio nacional, y el tráfico ilegal de armas constituye un delito severamente penado, según lo publicado.

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La Embajada de Estados Unidos prohibió estrictamente los vapeadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y advertencias para los asistentes al Mundial

La Embajada de Estados Unidos recomienda a los viajeros revisar la vigencia de sus pasaportes, organizar con anticipación la documentación migratoria y registrar su estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP).

Se sugiere guardar los contactos de emergencia de la embajada y consulados, así como consultar la normativa sobre el ingreso de bienes personales, que establece límites en el valor y la cantidad de artículos electrónicos y otros productos.

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Las autoridades exhortan a los asistentes a respetar los puntos de control mexicanos y evitar cualquier intento de evadir la ley, ya que las consecuencias pueden incluir multas, encarcelamiento y deportación.

Se pide que los turistas se mantengan al tanto de las redes la Embajada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de visitantes extranjeros acudirán a México con motivo del Mundial 2026, que tendrá su partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Ante el flujo masivo de turistas, la Embajada de Estados Unidos insiste en la importancia de cumplir con las leyes mexicanas para evitar incidentes legales y disfrutar del evento deportivo sin contratiempos.

Para información detallada y actualizaciones sobre requisitos y advertencias, se recomienda consultar el portal oficial.

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El comunicado oficial recuerda que los procesos legales en México pueden ser distintos a los estadounidenses, lo que implica que los detenidos por portación de objetos prohibidos podrían enfrentar largos periodos de detención preventiva, procesos judiciales prolongados y limitaciones en el acceso a representación consular inmediata.

El aviso subraya que la embajada y los consulados pueden asistir a los ciudadanos estadounidenses detenidos, pero no pueden intervenir en el proceso judicial mexicano ni garantizar la liberación de los involucrados.

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Se recomienda mantener copias digitales y físicas de los documentos de viaje y estar atentos a las actualizaciones de seguridad y normativas publicadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses durante la celebración de la Copa Mundial.