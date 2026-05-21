México

Embajada de EEUU emite alerta sobre objetos prohibidos en México para el Mundial

La Embajada de Estados Unidos publicó nuevas advertencias para viajeros que planean asistir a la Copa Mundial 2026 en México

Guardar
Google icon
Oficial de inmigración mexicano revisa documentos de una turista sonriente con bufanda de México en un aeropuerto. Otros viajeros esperan en fila bajo señal del Mundial 2026
Se prevé que hayan sanciones graves a quienes violen las leyes. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La Embajada de Estados Unidos ha emitido una alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a México durante la Copa Mundial 2026, haciendo énfasis en las estrictas restricciones legales sobre la importación de determinados objetos y sustancias.

El comunicado advierte que el desconocimiento de la legislación mexicana no exime a los visitantes de sanciones, por lo que recomienda informarse antes del viaje para evitar consecuencias legales graves durante el evento deportivo internacional.

PUBLICIDAD

Objetos y sustancias prohibidas según la legislación mexicana

Las autoridades estadounidenses subrayan que está prohibido ingresar drogas a México, incluyendo la marihuana para fines medicinales, independientemente de las leyes vigentes en el país de origen del visitante.

Asimismo, la importación de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, así como sus líquidos, está expresamente prohibida y puede derivar en multas, decomisos o arrestos.

PUBLICIDAD

La alerta también enfatiza la ilegalidad de portar armas de fuego, municiones (incluidos cartuchos usados), cuchillos, fuegos artificiales o explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano.

Los permisos extranjeros no son válidos en territorio nacional, y el tráfico ilegal de armas constituye un delito severamente penado, según lo publicado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Embajada de Estados Unidos prohibió estrictamente los vapeadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y advertencias para los asistentes al Mundial

La Embajada de Estados Unidos recomienda a los viajeros revisar la vigencia de sus pasaportes, organizar con anticipación la documentación migratoria y registrar su estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP).

Se sugiere guardar los contactos de emergencia de la embajada y consulados, así como consultar la normativa sobre el ingreso de bienes personales, que establece límites en el valor y la cantidad de artículos electrónicos y otros productos.

Las autoridades exhortan a los asistentes a respetar los puntos de control mexicanos y evitar cualquier intento de evadir la ley, ya que las consecuencias pueden incluir multas, encarcelamiento y deportación.

Primer plano de un hombre que se baja un pin con la bandera de Estados Unidos en su chaqueta negra, con un mercado con gente y puestos de venta desenfocados detrás.
Se pide que los turistas se mantengan al tanto de las redes la Embajada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de visitantes extranjeros acudirán a México con motivo del Mundial 2026, que tendrá su partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Ante el flujo masivo de turistas, la Embajada de Estados Unidos insiste en la importancia de cumplir con las leyes mexicanas para evitar incidentes legales y disfrutar del evento deportivo sin contratiempos.

Para información detallada y actualizaciones sobre requisitos y advertencias, se recomienda consultar el portal oficial.

El comunicado oficial recuerda que los procesos legales en México pueden ser distintos a los estadounidenses, lo que implica que los detenidos por portación de objetos prohibidos podrían enfrentar largos periodos de detención preventiva, procesos judiciales prolongados y limitaciones en el acceso a representación consular inmediata.

El aviso subraya que la embajada y los consulados pueden asistir a los ciudadanos estadounidenses detenidos, pero no pueden intervenir en el proceso judicial mexicano ni garantizar la liberación de los involucrados.

Se recomienda mantener copias digitales y físicas de los documentos de viaje y estar atentos a las actualizaciones de seguridad y normativas publicadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses durante la celebración de la Copa Mundial.

Temas Relacionados

Mundial 2026Estados UnidosMéxicorecomendacionesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo detectar el hígado graso cuando aún no ha dado ningún síntoma

Una revisión médica puede cambiar el rumbo y evitar sorpresas ocultas al revisar tu salud hepática

Cómo detectar el hígado graso cuando aún no ha dado ningún síntoma

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Sin señales de Enrique Inzunza en el Senado de la República: ¿Qué se sabe del paradero del legislador de Morena tras acusaciones de EEUU?

El legislador dejó de tener apariciones públicas desde el pasado 29 de abril, cuando se dieron a conocer las acusaciones por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Sin señales de Enrique Inzunza en el Senado de la República: ¿Qué se sabe del paradero del legislador de Morena tras acusaciones de EEUU?

Suprema Corte confirma la renuncia de las mujeres que grabaron un comercial en sus instalaciones

El tribunal informa que inició una revisión interna luego de precisar que sus instalaciones solo pueden emplearse para fines oficiales

Suprema Corte confirma la renuncia de las mujeres que grabaron un comercial en sus instalaciones

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este jueves 21 de mayo

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en el Valle de México

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este jueves 21 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras ataque armado en la frontera con Sinaloa

Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

ENTRETENIMIENTO

Andrea del Val revela entre lágrimas por qué fue agredida por el estilista de Fátima Bosch

Andrea del Val revela entre lágrimas por qué fue agredida por el estilista de Fátima Bosch

LP en México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Auditorio Nacional

Mía Rubín celebra 3 años con Tarik Othón y dedica emotivo mensaje al joven rejoneador

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

Gustavo Adolfo Infante denunciará por fraude procesal a Sergio Mayer tras ganarle juicio

DEPORTES

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, el mexicano se consagra como el campeón de goleo absoluto en Arabia

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, el mexicano se consagra como el campeón de goleo absoluto en Arabia

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, deja la cárcel tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Fan Zones del Mundial 2026 en México: dónde ver los partidos gratis en CDMX, Monterrey y Guadalajara