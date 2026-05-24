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Marina: incendio en dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz deja tres estudiantes atendidos por inhalación de humo

Las causas del siniestro se desconocen hasta el momento

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El incidente fue controlado por autoridades y elementos navales. (imagen ilustrativa) Crédito: Secretaría de Marina
El incidente fue controlado por autoridades y elementos navales. (imagen ilustrativa) Crédito: Secretaría de Marina

Un incendio registrado este sábado 23 de mayo en los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz fue controlado y sofocado en su totalidad por elementos de Bomberos Municipales, en coordinación con Protección Civil y personal naval; la Secretaría de Marina (Marina) aportó una pipa de agua al operativo.

Tres estudiantes fueron atendidos de manera preventiva tras presentar inhalación de humo; ninguno reportó lesiones de gravedad.

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Las causas del siniestro se desconocen hasta el momento. Las autoridades permanecieron en el lugar para continuar con la atención en sitio, de acuerdo con el comunicado emitido por la Marina.

La Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres” se ubica sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en el centro del puerto de Veracruz.

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Tres estudiantes permanecieron bajo supervisión de directivos del plantel

Los tres alumnos afectados fueron valorados en el lugar de manera preventiva tras presentar inhalación de humo. Estuvieron acompañados y bajo supervisión de directivos de la escuela durante todo el proceso, de acuerdo con el comunicado de la Semar.

Instalaciones de la Escuela Náutica Mercante. (imagen ilustrativa) Crédito: Secretaría de Marina
Instalaciones de la Escuela Náutica Mercante. (imagen ilustrativa) Crédito: Secretaría de Marina

La dependencia no reportó personas con lesiones de gravedad.

El resto del alumnado se encontró en buen estado al cierre del operativo.

Bomberos Municipales, Protección Civil y personal naval de la Secretaría de Marina trabajaron de manera coordinada hasta sofocar el fuego en su totalidad.

La Escuela Náutica Mercante de Veracruz tiene más de un siglo de historia

Según información de la Secretaría de Marina, la institución fue fundada el 5 de febrero de 1919 por el capitán de Marina Mercante Fernando Siliceo y Torres, egresado de la Escuela Náutica de Campeche.

Su creación respondió a una necesidad derivada del Artículo 32 Constitucional, promulgado en 1917, que estableció la nacionalidad mexicana por nacimiento como condición indispensable para ejercer como marino.

El plantel abrió sus puertas en la calle de Prim No. 39, auspiciado por la Cámara de Comercio y el Gobierno del Estado de Veracruz. La inauguración contó con la presencia del gobernador del estado, autoridades civiles y militares del puerto y miembros de la Cámara Nacional de Comercio.

En 1924 adoptó el nombre de Escuela Náutica Mercante y cambió su sede al edificio de Faros, donde operó bajo la dirección del propio Siliceo hasta su muerte en 1933. En enero de 1937 cerró sus puertas al suspenderse el subsidio federal; sus alumnos fueron reubicados en la Escuela Náutica de Mazatlán.

En enero de 1939, a instancias de las organizaciones marítimas del puerto, reanudó actividades en el edificio de Faros bajo la dirección del capitán almirante Marcelino Tuero Molina.

En 1945, por disposición del presidente Manuel Ávila Camacho, se construyó el edificio donde actualmente opera, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho. El presidente Miguel Alemán lo inauguró en 1950.

El internado fue inaugurado el 1 de julio de 1976, y el abanderamiento de la escuela se realizó el 1 de junio de 1981 por el presidente José López Portillo.

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