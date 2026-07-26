Prepara estas bombas de jabón para eliminar el sarro y la suciedad de tu baño sin esfuerzo

Una persona con guantes introduce una bomba de limpieza casera en el inodoro, con ingredientes como bicarbonato y ácido cítrico sobre el mostrador del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del baño suele implicar productos químicos agresivos y largas horas de tallar, es por esta razón que cada vez más personas buscan alternativas prácticas y menos dañinas para el hogar.

En este sentido, las llamadas bombas de jabón, elaboradas con ingredientes como bicarbonato, ácido cítrico y aceites esenciales, se convierten en una opción sencilla para remover sarro, eliminar malos olores y dejar superficies relucientes.

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Su uso promete facilitar las tareas de limpieza y reducir la exposición a sustancias irritantes.

Es por eso que aquí te dejamos una receta sencilla para preparar bombas de jabón que podrás usar para dejar tu baño reluciente.

La imagen ilustra las bombas de jabón como una alternativa natural y eficaz para la limpieza del baño, destacando su facilidad de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para hacer bombas de jabón para limpiar el baño

Ingredientes

1 taza de bicarbonato de sodio

1/4 de taza de ácido cítrico (lo encuentras en tiendas naturistas o en línea)

1/4 de taza de fécula de maíz (maicena)

1/4 de taza de detergente en polvo para ropa (opcional, para potenciar la limpieza)

2 cucharadas de agua

2 cucharadas de vinagre blanco

15 gotas de aceite esencial (limón, lavanda, eucalipto, menta o tea tree)

Moldes para hielo o silicón

Instrucciones

Mezcla los ingredientes secos: En un recipiente grande, coloca el bicarbonato, el ácido cítrico, la fécula de maíz y, si decides usarlo, el detergente en polvo. Mezcla bien con una cuchara. Preparar los líquidos: En un vaso pequeño, mezcla el agua, el vinagre y el aceite esencial. Agregar líquidos a los secos: Agrega poco a poco la mezcla líquida sobre los ingredientes secos, mezclando constantemente. Hazlo despacio para evitar que haga efervescencia antes de tiempo. La textura debe ser similar a la arena mojada; si aprietas la mezcla con la mano, debe mantenerse unida. Moldear: Llena los moldes presionando la mezcla firmemente. Deja secar al aire durante 4 a 8 horas (mejor si es toda la noche). Desmoldar y almacenar: Desmolda con cuidado y guarda tus bombas en un frasco de vidrio o recipiente hermético.

Una infografía de Infobae ilustra los pasos para la elaboración y correcta conservación de bombas efervescentes de limpieza caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la bomba de jabón para limpiar diferentes partes del baño de manera efectiva

Aquí tienes una guía sencilla para usar las bombas de jabón en diferentes partes del baño y aprovechar al máximo su efecto limpiador y desodorizante:

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Inodoro

Deposita una bomba en el agua del inodoro. Espera de 10 a 15 minutos para que haga efervescencia y despegue residuos. Usa el cepillo para frotar las paredes internas. Tira la cadena para enjuagar.

Lavabo

Coloca media bomba (puedes partirla) en el desagüe del lavabo. Agrega un chorrito de agua caliente para activar la efervescencia. Deja actuar 5 a 10 minutos. Talla con una esponja y enjuaga con más agua caliente.

Regadera o tina

Coloca una bomba en la coladera o en el área con más sarro. Humedece con un poco de agua para que empiece a burbujear. Deja actuar 10 minutos. Talla con un cepillo o esponja. Enjuaga con agua.

Azulejos y juntas

Disuelve una bomba en medio litro de agua caliente. Usa una esponja o cepillo para aplicar la mezcla en azulejos y juntas. Deja actuar 10 minutos. Frota y enjuaga.

Además de la receta anterior, influencers tienen muchos otros usos y formas de prepararlas que pueden darte ideas geniales para la limpieza de tu baño.

Este video presenta un tutorial de limpieza. Muestra la preparación de productos de limpieza en moldes, con una persona dosificando una sustancia amarilla en recipientes. Se observa el proceso de limpieza de un desagüe de piso, incluyendo la remoción de la cubierta, el cepillado del área sucia y la aplicación de una solución espumosa. También se ve a una persona limpiando la superficie de un colchón blanco con un paño. El contenido se enfoca en métodos de limpieza doméstica. angieli_home

Consejos adicionales:

Usa guantes si tienes la piel sensible.

No combines con cloro, porque el vinagre y el ácido cítrico pueden reaccionar.

Guarda las bombas en un frasco hermético lejos de la humedad.