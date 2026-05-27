México

Fiscalía de CDMX niega imputación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos

La institución encabezada por Bertha Alcalde determinó que que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir

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(Gobierno de Chihuahua)
(Gobierno de Chihuahua)

Luego de reportes periodísticos acerca de que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, fue citada a declarar como imputada por la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la propia institución negó lo anterior.

“Con relación a las notas periodísticas difundidas este día sobre una supuesta imputación en contra de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclara que dicha información es falsa”, es parte del informe compartido el 26 de mayo.

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La denuncia de Corral

Lo anterior luego de que hubo una investigación derivada de una denuncia por parte del senador Javier Corral que provocó diligencias y el agotamiento de líneas de investigación con el objetivo de aclarar lo sucedido.

(Archivo)
(Archivo)

Fue tras dichas investigaciones que la Fiscalía de la CDMX determinó que no hay algún delito que perseguir, por lo que fue decidido el no ejercicio de la acción penal.

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Además, los hechos fueron validados por la Coordinación General de Control Ministerial, con lo que la parte denunciante fue notificada.

Ni Maru Campos ni otros funcionarios fueron imputados, sostiene Fiscalía de la CDMX

En su nota informativa, la Fiscalía capitalina establece que ni la gobernadora de Chihuahua ni otros funcionarios han sido judicializados por la denuncia del senador Corral.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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