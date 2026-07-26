Jueza de EE.UU. mantiene el congelamiento de activos y restricciones financieras contra el exfuncionario guatemalteco Miguel Martínez

Una jueza federal de Washington dictaminó que el Departamento del Tesoro actuó legalmente al sancionar a Luis Miguel Martínez Morales. (Gobierno de Guatemala)

Una jueza federal de Washington dictaminó el viernes que el Departamento del Tesoro actuó legalmente al sancionar por presunta corrupción al ex funcionario guatemalteco Luis Miguel Martínez Morales, lo que mantiene su inclusión en la lista estadounidense de personas bloqueadas, según Tampa Free Press.

La decisión, firmada por la jueza de distrito Beryl A. Howell, ratificó la negativa del Gobierno a retirarlo de la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List y deja vigentes el congelamiento de activos y las restricciones financieras en contra de Martínez, conocido en Guatemala como “Miguelito”.

De acuerdo con registros del Tesoro citados en el fallo, la sanción se apoyó en acusaciones de que Martínez Morales usó su cargo para influir en contratos estatales, eludir licitaciones formales y obtener adjudicaciones para empresas en las que tenía intereses financieros. El expediente también menciona señalamientos sobre sobornos vinculados con la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19.

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Martínez Morales encabezó el Centro de Gobierno, un organismo de rango cuasi ministerial creado durante la presidencia del exmandatario guatemalteco Alejandro Giammattei para darle un espacio dentro de las estructuras gubernamentales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a Martínez Morales para sanciones económicas el 1 de diciembre de 2023 bajo la Orden Ejecutiva 13818, que aplica la International Emergency Economic Powers Act.

Luis Miguel Martínez Morales encabezó el Centro de Gobierno durante la presidencia de Alejandro Giammattei en Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

El ex funcionario pidió en diciembre de 2023 su retiro administrativo del listado y sostuvo que las acusaciones se referían a hechos antiguos; también alegó que una agencia especial anticorrupción de Guatemala lo exoneró en el caso de las vacunas. OFAC rechazó formalmente el pedido el 7 de febrero de 2025 y sostuvo que decisiones de fiscales o jueces en jurisdicciones extranjeras no son vinculantes para las determinaciones de sanciones de Estados Unidos, además de señalar que no presentó pruebas suficientes para desvirtuar la información del Gobierno ni demostrar un cambio de circunstancias.

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En su demanda, presentada bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitó que el tribunal declarara ilegal su permanencia en la lista y ordenara a OFAC retirarlo. Howell desestimó sus argumentos y escribió que la agencia, tras una revisión propia, “ha ‘determinado que los argumentos presentados por [el demandante] no refutan la información [clasificada y/o sensible para la aplicación de la ley] disponible para OFAC’”.

El fallo de Beryl A. Howell mantiene a Luis Miguel Martínez Morales en la lista de personas bloqueadas de Estados Unidos. (Instagram)

¿Quién es Miguel Martínez?

Luis Miguel Martínez Morales, ingeniero químico de profesión, emergió en el panorama político de Guatemala como la figura con mayor influencia operativa y política durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Al inicio del quinquenio, Martínez asumió la titularidad de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, entidad creada de forma estratégica para supervisar y coordinar los ministerios del Estado.

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El expediente sobre Luis Miguel Martínez Morales incluye señalamientos de sobornos en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Encabezó el Centro de Gobierno, instancia creada por Alejandro Giammattei, para incluirlo dentro del aparato gubernamental. (Gobierno de Guatemala)

Su rol levantó severos cuestionamientos, no sólo por su estrecha relación con Giammattei, sino por la concentración de poder que ejercía, lo que derivó en la disolución formal de la dependencia a finales de 2020. Pese al cierre del organismo, mantuvo un notable peso e influencia sobre decisiones gubernamentales y nombramientos en el aparato estatal.

De manera estratégica, Martínez Morales no figuraba en documentos legales, ni en decisiones expresas. No obstante, investigaciones periodísticas y de sectores sociales han revelado la influencia que mantuvo con Giammattei, incluso con la compra de propiedades y creación de empresas a nombre de ambos.

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