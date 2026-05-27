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Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos

El cateo también resultó en la incautación de material usado en el almacenamiento de hidrocarburo

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Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos
Agentes de seguridad fueron alertadas sobre el inmueble (FGR)

Agentes de seguridad realizaron el arresto de una docena de personas, además del aseguramiento de miles de litros de hidrocarburo al parecer de procedencia ilícita como resultado de un cateo en Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 26 de mayo sobre la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tihuatlán en donde fueron hallados 256 mil 828 litros de hidrocarburo.

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Tractocamiones y tanques entre lo decomisado

En el sitio ubicado en la localidad de Plan de Ayala fueron hallados los litros de hidrocarburo mencionados, además de 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas acopladas a mangueras y a remolques.

Imágenes sobre el operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tihuatlán, Veracruz. Durante la acción fueron asegurados más de 250 mil litros de hidrocarburo. También fueron confiscados tractocamiones, tanques, cubitanques, maquinaria industrial, una motocicleta y un vehículo. El operativo culminó con la detención de 12 personas y la disposición del inmueble y lo incautado ante el Ministerio Público Federal (FGR)

Aunado a ello, loa agentes hallaron cuatro vehículos lowboy (remolques), siete planas cama baja, dos fractank (contenedores portátiles), un par de góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo. También fueron encontrados:

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  • Frascos y material de laboratorio
  • Tags de pago
  • Placas de circulación
  • Credenciales de identificación
  • Equipo de cómputo
  • Chequeras
  • Discos de almacenamiento CD
  • Tickets de compra

Una denuncia anónima fue la que alertó a las autoridades sobre el posible resguardo y almacenamiento de combustible de manera irregular, es por ello que fue iniciada una carpeta de investigación.

Fue compartido un video que muestra a diversos elementos de seguridad operando en el sitio, así como pate de lo hallado durante el operativo. Como resultado de la revisión, tanto los individuos, el inmueble y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para que sea determinada la situación jurídica de los individuos.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio de la FGR (FEMED), de la Policía Federal Ministerial (PFM), y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos
Parte de lo hallado por los uniformados (FGR)

Los elementos estuvieron en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional.

Cateos en Veracruz derivan en el aseguramiento de hidrocarburo

Por su parte, el 12 de febrero pasado las autoridades informaron sobre la revisión de cuatro inmuebles en el municipio de Minatitlán, lo que resultó en el aseguramiento de más de 80 mil litros de huachicol, además de:

Las revisiones fueron realizadas por elementos de seguridad en Minatitlán

  • 25 tractocamiones
  • Un camión
  • Cuatro camionetas
  • 29 semirremolques tipo tanque simple
  • Siete semirremolques tipo tanque full
  • Seis plataformas con contenedor
  • 10 contenedores tipo Fractank - IBC
  • 11 tanques fijos de almacenamiento

Lo anterior fue asegurado durante un primer cato. En una segunda revisión fueron hallados un par de tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

En un tercer cateo encontraron ocho semirremolques tipo tanque, un par de tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento. Mientras que e la última revisión había 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores, dos tanques cisterna, un semirremolque y un camión.

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