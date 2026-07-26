Caputo: “Todavía hoy la gente tiene desconfianza, ahorra en dólares y los pone abajo del colchón”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que aún hay gente que tiene desconfianza. (Foto crédito: Reuters).

Luego de que la semana pasada el Gobierno girará a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para subsanar los puntos débiles de la legislación y que los argentinos saquen los dólares del colchón, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “todavía hay gente que tiene desconfianza” y que elige ahorrar fuera del sistema.

“Todavía hoy la gente tiene desconfianza, todavía hoy la gente tiene sus ahorros afuera del sistema financiero. Ahorra en dólares y los pone abajo del colchón, se va al sector informal por el temor a que los políticos le vuelvan a hacer lo mismo”, sostuvo Caputo en una entrevista este domingo con Crónica TV.

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Las declaraciones del ministro de Economía se dieron luego de que el jueves pasado se presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal con el que se busca dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen sus dólares del colchón que se no van a ser perseguidos ante un cambio de gestión en 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió el jueves pasado a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. (Foto crédito: Reuters).

Caputo inició el diálogo con Tomás Dente, en Crónica TV, afirmando que mucha gente subestima la herencia recibida y la baja de la inflación que se logró. “Recibimos la peor herencia económica de la historia. Todo era un desastre: brecha, inflación, pobreza, desabastecimiento. Lo que hicimos nosotros fue atacar el problema de raíz: que el país siempre gastó más de lo que se recaudaba”, marcó el ministro.

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Cuando, en su visión, siempre los políticos le vendieron a los que argentinos que los problemas eran otros. “Que el problema eran la deuda, el dólar o la inflación. Defaulteaban la deuda, ponían cepo al dólar o control de precios para contener la inflación”, marcó. Mientras que la gestión de Milei-Caputo lo que hizo fue sincerrar que el problema era el déficit fiscal.

“Nosotros cortamos el 30% de exceso de gasto sobre los ingresos de un mes para el otro y combinamos eso con una política monetaria, fiscal y cambiaria que complementó el ancla. Y por eso evitamos una crisis terminal en la Argentina“, agregó.

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Cuando se le observó que mucha gente aún no llega a fin de mes, Caputo dijo que su trabajo como ministro de Economía es que esa gente “sea cada vez menos, no como antes, cada vez más”. Además, afirmó que la tasa de pobreza cayó a la mitad. ¿Qué hubiera pasado si la pobreza se hubiera duplicado? El periodismo no estaría hablando de otra cosa“, reflexionó.

“Los mejores 18 meses”

Luego de que la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer que la actividad tuvo una caída intermensual de 0,5% en mayo, el ministro se refirió a qué quiere decir con que se vienen “los mejores 18 meses”. Para ello tuvo que referirse a los componentes de la demanda agregada y aseguró que las exportaciones netas van a seguir creciendo “no solo por el empuje del agro, la energía, la minería” sino también de servicios del conocimiento y de las pymes.

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RIGI Proyectos anunciados aprobados

Destacó también los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Vas a ver el techo de esos proyectos en los próximos 3 o 4 años. Y también tenés la baja del riesgo país, que es importante porque determina la tasa a la que las empresas se pueden endeudar y los proyectos se hacen más rentables. Si tuviéramos Vaca Muerta con el riesgo país de Alberto Fernández ninguna de esas empresas vendrían porque el costo financiero les estaría comiendo las ganancias. No habría inversiones ni dólares y en vez de exportar energía la estaríamos importando. Esas son las consecuencias”, afirmó.

De todos modos, reconoció, que el componente más importante de la demanda agregada es el consumo y al respecto se mostró confiado de que el consumo se irá recuperando en la medida que la inflación cae y los salarios y jubilaciones le vayan ganando. Y reconoció la existencia del problema crediticio “por el shock político del año pasado y su impacto en la mora, hoy los créditos están bastante parados. En el futuro van a ir mejorando”.

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Y aseguró que su trabajo del día a día es contrario a lo que se dice, que le dedica mucho más tiempo a la economía real al reunirse con todas las industrias que a lo financiero, porque “tiene mucha gente mirándolo”. “Después de haber perdido la elección en la provincia de Buenos Aires, la gente lejos de ver el otro modelo como el refugio, el presidente gano por 17 puntos. Cuando hubo un poco de miedo la gente dijo nosotros atrás no volvemos. Por eso disiento con los encuestadores que plantean la otra alternativa y que dicen que depende como le vaya al Gobierno. La gente no es tonta y sabe que el rumbo es este y sabe que va a llevar tiempo porque todos los planes de estabilización han llevado tiempo”, afirmó.