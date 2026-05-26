Morena denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presunto desvío de recursos

Morena denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presunto desvío y triangulación de recursos

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León presentó este martes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera y desvío de recursos públicos.

La denuncia fue encabezada por la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acudió a las instalaciones de la FGR acompañada por legisladores federales, senadores y representantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

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Morena acusa presuntas triangulaciones de dinero público

Durante el posicionamiento ante medios, Alcocer aseguró que existen presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con recursos federales y estatales canalizados mediante proveedores del gobierno de Nuevo León.

De acuerdo con la dirigente morenista, el esquema denunciado consistiría en pagos realizados por la administración estatal a proveedores que posteriormente habrían transferido recursos a un despacho fiscal y jurídico vinculado con Samuel García y su padre.

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Entre los señalamientos expuestos por Morena destacan:

Presunta triangulación de recursos públicos

Posibles transferencias a despachos relacionados con el gobernador

Uso de recursos federales y estatales

Contratos con proveedores ligados al gobierno estatal

Posibles conflictos de interés

“Estamos hablando de presupuestos federales y estatales en estas triangulaciones, a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores”, declaró Alcocer durante la presentación de la denuncia.

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Senadores y legisladores respaldan la denuncia ante la FGR

La dirigencia estatal de Morena estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat, así como por los legisladores Judith Díaz y Waldo Fernández, además de diputados locales y federales.

Morena presenta denuncia ante la FGR contra Samuel García y Mariana Rodríguez por presunto desvío de recursos.

Los asistentes señalaron que buscan que la Fiscalía General de la República inicie las investigaciones correspondientes para determinar si existieron operaciones ilícitas o desvío de recursos.

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Morena sostuvo que la denuncia forma parte de una exigencia para transparentar el manejo de recursos públicos en Nuevo León y deslindar responsabilidades en caso de encontrarse irregularidades.

Las investigaciones federales y el presunto esquema financiero

El caso toma relevancia luego de diversas publicaciones periodísticas sobre presuntas operaciones financieras relacionadas con empresas proveedoras del gobierno estatal y despachos vinculados al entorno familiar del gobernador.

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De acuerdo con reportes citados por Morena, la FGR mantiene abiertas investigaciones sobre movimientos financieros que presuntamente involucran empresas proveedoras, intermediarios y despachos fiscales relacionados con Samuel García.

Investigaciones de la FGR apuntan a presuntas triangulaciones en el gobierno de Samuel García.

Entre los puntos señalados en las investigaciones destacan:

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Presuntas transferencias millonarias hacia despachos privados

Uso de empresas intermediarias para mover recursos

Posibles pagos relacionados con publicidad digital

Contratos otorgados a proveedores ligados al entorno cercano del gobierno estatal

Investigaciones sobre operaciones financieras en México y Estados Unidos

También se mencionó el nombre de Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez, por presuntos contratos de empresas proveedoras del sector salud en Nuevo León, situación que Morena calificó como un posible conflicto de interés.

Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva ni imputaciones formales en contra del gobernador o su esposa.

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Samuel García rechaza las acusaciones

Por su parte, Samuel García ha rechazado de manera reiterada los señalamientos en su contra y ha sostenido que no recibe recursos públicos ni pagos provenientes de proveedores del gobierno estatal.

Samuel García rechaza acusaciones de corrupción y desvío de recursos en su contra.

El mandatario estatal ha calificado las acusaciones como ataques políticos y aseguró anteriormente que se trata de un “montaje” impulsado por adversarios políticos rumbo a futuros procesos electorales.

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Asimismo, Mariana Rodríguez negó en redes sociales las acusaciones relacionadas con empresas vinculadas a su familia y afirmó que “ninguna de esas acusaciones son reales”.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente sobre posibles imputaciones formales derivadas de estas investigaciones.

Juicios políticos y presión legislativa contra Samuel García

La denuncia presentada por Morena ocurre en medio de un contexto político complejo para el gobernador de Nuevo León, luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara avanzar en diversos juicios políticos relacionados con presuntas faltas electorales y violaciones constitucionales.}

Avanzan juicios políticos contra Samuel García en el Congreso de Nuevo León. Crédito: Congreso Nuevo León

Entre los expedientes abiertos contra Samuel García se encuentran:

Presunta intervención indebida en procesos electorales de 2024

Uso de recursos públicos para favorecer candidaturas de Movimiento Ciudadano

Promoción de actividades vinculadas a campañas electorales

Omisión en la publicación de decretos aprobados por el Congreso local

Posibles violaciones a principios de imparcialidad y neutralidad electoral

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León informó que continuará solicitando información a distintas autoridades federales y estatales para integrar los expedientes correspondientes.

Mientras tanto, Morena insistió en que la FGR debe investigar a fondo las denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos en la administración estatal.

Cabe destacar que todas las acusaciones continúan en etapa de investigación y, hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidades penales contra Samuel García o Mariana Rodríguez.