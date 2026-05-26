México

Más de 2 toneladas de cocaína son incineradas por autoridades en Salina Cruz, Oaxaca

La Marina coordinó con la FGR y la Fiscalía estatal la destrucción controlada de la droga

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La destrucción controlada se realizo al interior del recinto naval. Crédito: Marina
La destrucción controlada se realizo al interior del recinto naval. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, incineró poco más de 2 mil 155 kilogramos de clorhidrato de cocaína en las instalaciones del Polígono Naval de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca.

Según el reporte oficial, la destrucción controlada se realizó en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), como parte de las acciones de mantenimiento del Estado de Derecho, para impedir la distribución de estupefacientes por parte de grupos de la delincuencia organizada.

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Al sitio también acudieron representantes de la Fiscalía Federal, autoridades encargada de este tipo de destrucciones por su competencia en los delitos.

El acto fue presidido por el vicealmirante Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, comandante de la Décima Región Naval, y también contó con la presencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la maestra Damaris Baglietto Hernández, fiscal federal de la República en Oaxaca, además de diversas autoridades civiles y militares.

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El Órgano Interno de Control de la FGEO supervisó la destrucción

El reporte oficial indicó que personal del Órgano Interno de Control de la FGEO estuvo presente durante todo el procedimiento de incineración.

Su función fue garantizar que el proceso se desarrollara dentro del marco legal establecido para la destrucción de sustancias ilícitas aseguradas por las fuerzas del orden.

Droga incinerada por los elementos federales. Crédito: Marina
Droga incinerada por los elementos federales. Crédito: Marina

Peritos de esa dependencia verificaron tanto los procedimientos operativos como la identidad química del estupefaciente destruido.

La participación de este organismo de control interno dotó al acto de certeza jurídica y técnica sobre la naturaleza y cantidad de la droga incinerada.

La Secretaría de Marina señaló que la incineración forma parte de una estrategia coordinada con los tres órdenes de gobierno para combatir las actividades ilícitas de la delincuencia organizada.

Las acciones buscan frenar la distribución de sustancias prohibidas y fortalecer la seguridad interior del país.

Además, la institución destacó que la operación contribuye al combate del trasiego internacional de drogas desde puertos y costas mexicanas.

La FGR también incineró casi 500 kilos de narcóticos en Chiapas

En otros hechos, el pasado 25 de mayo la Fiscalía General de la República reportó un evento de incineración en Chiapas. A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en ese estado, destruyó 478 kilogramos de narcóticos y 127 objetos del delito, entre máquinas tragamonedas, chalecos tácticos, gorras y celulares.

La droga incinerada incluyó:

  • 469 kilogramos de marihuana
  • 2 kilogramos de clorhidrato de cocaína
  • Cerca de 3 kilogramos de benzocaína
  • 828 gramos de clorhidrato de metanfetamina
  • 258 unidades de clobenzorex y metilfenidato, entre otras sustancias
Así fue incinerada casi media tonelada de drogas en Chiapas. Crédito: FGR
Así fue incinerada casi media tonelada de drogas en Chiapas. Crédito: FGR

El conteo y pesaje lo realizó un agente del Ministerio Público Federal en la bodega de indicios de la Policía Federal Ministerial en Tuxtla Gutiérrez.

La diligencia se realizó en las instalaciones del Campo Militar No. 31-C “El Sabino”, en Berriozábal, Chiapas, bajo supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR para garantizar la transparencia del proceso.

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