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Nogales, el municipio fronterizo que sigue siendo pieza clave del Cártel de Sinaloa

En el municipio han sido detenidas personas estadounidenses y han suido incautadas drogas sintéticas

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Mapa de México con Nogales, Sonora, resaltado en rojo, cubierto de píldoras azules de fentanilo y flechas rojas que apuntan a Estados Unidos.
Un mapa ilustra el municipio de Nogales, Sonora, como un punto clave en el flujo de píldoras de fentanilo representadas por flechas rojas hacia la frontera con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 26 de mayo las autoridades informaron sobre el arresto de Isaí “N”, un hombre apodado El Chinacate, quien es identificado como sobrino de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. El sujeto recientemente capturado es señalado en reportes de inteligencia como operador de Los Chapitos, esta última una facción del Cártel de Sinaloa.

Dicho hombre, además es identificado como hermano de Enoc Martínez Cepeda alias El Vocho. El Chinacate ya había sido detenido en el año 2008.

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Las averiguaciones señalan que el sujeto recientemente capturado sería responsable del trasiego de drogas sintéticas a nivel internacional.

Detenciones relevantes e incautaciones en el municipio fronterizo

El territorio de Nogales ha sido relevante para las estructuras criminales debido a la cercanía con Estados Unidos, país que ha sufrido afectaciones por el trasiego de diversas drogas, entre ellas el fentanilo.

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El opioide ha generado una crisis de salud en EEUU (Senado)
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De igual manera, en Nogales han sido registradas diversas detenciones y aseguramientos de sustancias. Tan solo el pasado 21 de mayo fue informado el arresto de Jesús “N” y Claudia “N”, señalados como integrantes de Los Salazar, aunado a lo anterior, en el municipio fue detenida Alejandra Estefanía “N”, una mujer estadounidense buscada por Interpol debido a que estaría relacionada con tráfico de sustancias y armas.

Ahora bien, información obtenida por Infobae México indica que en su papel como coordinador logístico dentro de la estructura delictiva liderada por los hijos del Chapo, El Chinacate sería el responsable de coordinar el trasiego de 10 mil píldoras de fentanilo.

Las averiguaciones señalan que Isaí “N” es el responsable de la producción distribución de drogas sintéticas hacia Costa Rica y EEUU, país que lo acusa de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La historia de detenciones relevantes de miembros del Cártel de Sinaloa en Nogales puede rastrease al menos desde el año 2012, fecha en el que fue detenido Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, en su momento identificado como líder del también llamado Cártel del Pacífico. Pero las acciones delictivas continúan hasta el día de hoy.

Nogales y el crimen organizado

En el territorio de Nogales han sido registradas diversas actividades respecto al trasiego de drogas. En marzo pasado la organización InSight Crime documentaba el sitio por parte del Cártel de Sinaloa de la zona para poder mover narcóticos a territorio estadounidense.

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
En la entidad han sido registradas diversas detenciones de personas ligadas al Cártel de Sinaloa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicha organización destaca la distribución de grupos criminales respecto al tráfico de drogas en dos partes: en la parte oeste los ya mencionados Salazar y en la zona este grupos ligados al Cártel de Sinaloa. La división es tal que la misma genera la prohibición de la venta determinadas sustancias en ciertas partes de la entidad, según InSigt Crime.

Lo anterior se suma a las diversas incautaciones de fentanilo en la entidad, desde estadunidenses arrestados con el opioide, droga escondida en latas de comida, en la placa de un auto y en pastelillos.

De igual manera, agentes fronterizos incautaron más de medio millón de pastillas de fentanilo que pretendían entrar a EEUU desde Nogales en noviembre de 2023.

Además, en abril pasado las autoridades informaron sobre la localización de un túnel usado para el tráfico de personas migrantes de México a EEUU.

Siguiendo con lo arrestos, el 18 de marzo pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de Marco Antonio “N”, alias El Sapo, considerado un objetivo prioritario en el municipio de Nogales. Se trata de un sujeto ligado al Cártel de Sinaloa y que estaría relacionado con el tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos.

Dos agentes de la AMIC con uniforme táctico y chalecos, custodian a un hombre con barba y tatuajes, de pie frente a un vehículo blindado oscuro por la noche
Marco Antonio "N", alias "Sapo", fue detenido en Nogales, Sonora, por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, vinculado a privación ilegal de la libertad y otros delitos en la región fronteriza. (Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora)

También en 2023 las autoridades de EEUU, específicamente el Departamento del Tesoro, sancionaron a una red del Cártel de Sinaloa que opera desde Nogales.

Juan Carlos Morgan Huerta (alias “Cacayo”),jefe de plaza del Cártel de Sinaloa con base en Nogales, Sonora, dirige las operaciones del cártel en Nogales y supervisa el tráfico de grandes cantidades de drogas —incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito— desde México hacia Estados Unidos

Si bien han sido realizadas detenciones y aseguramientos, Cacayo, el hombre identificado como pieza clave del Cártel de Sinaloa en Nogales, no ha sido detenido con lo que las operaciones de grupo siguen en acción.

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