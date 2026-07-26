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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este domingo

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13:58 hsHoy

Arrestan a dos hombres que transportaban más de media tonelada de marihuana en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas detuvo a tres personas que transportaban más de 691 kilogramos de marihuana en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Arriaga.

El operativo lo ejecutó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) durante patrullajes de prevención y disuasión del delito en el kilómetro 20+000 del tramo carretero Tierra y Libertad. Los tres individuos viajaban a bordo de dos vehículos con origen en la Ciudad de México y destino a Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

Detenidos con más de media tonelada de marihuana Chiapas
Foto: SSP Chiapas

En el vehículo de carga que acompañaba la caravana, elementos de la FRIP aseguraron 92 paquetes con hierba verde con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 691.200 kilogramos. La detención se realizó en flagrancia por probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Además de la droga, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y los dos vehículos en los que se desplazaban los imputados: una camioneta Ford F350 y un sedán Audi A6.

Los detenidos, identificados como César “N”, Gamaliel “N” y Edmundo “N”, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el deslinde de su responsabilidad.

13:09 hsHoy

Suman 3 detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata: quién es Estrellita “N” y cuál era su papel en la academia militarizada Doenitz

La madre de la adolescente señaló a la mujer como la principal cuidadora de su hija durante los 4 días que permaneció en el campamento de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión cuando se encontraba bajo los cuidados de la Academia Marina Doenitz. (Captura de pantalla)
Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión cuando se encontraba bajo los cuidados de la Academia Marina Doenitz. (Captura de pantalla)

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida la madrugada de este domingo en Altamira, Tamaulipas, por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido el 16 de julio al interior de la institución.

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13:09 hsHoy

Secretaría de la Defensa se deslinda del caso Dafne Zapata: no tiene atribuciones sobre academias militarizadas

La institución publicó un comunicado en el que aclaró que su reglamento interior no le otorga facultades sobre planteles privados con modelo de disciplina militar, sumándose al deslinde que la SEP hizo un día antes

La adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)
La adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió este 25 de julio un comunicado en el que negó tener atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas privadas, en medio de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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