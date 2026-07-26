EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

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Arrestan a dos hombres que transportaban más de media tonelada de marihuana en Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas detuvo a tres personas que transportaban más de 691 kilogramos de marihuana en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Arriaga.

El operativo lo ejecutó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) durante patrullajes de prevención y disuasión del delito en el kilómetro 20+000 del tramo carretero Tierra y Libertad. Los tres individuos viajaban a bordo de dos vehículos con origen en la Ciudad de México y destino a Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

Foto: SSP Chiapas

En el vehículo de carga que acompañaba la caravana, elementos de la FRIP aseguraron 92 paquetes con hierba verde con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 691.200 kilogramos. La detención se realizó en flagrancia por probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Además de la droga, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y los dos vehículos en los que se desplazaban los imputados: una camioneta Ford F350 y un sedán Audi A6.