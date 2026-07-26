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“Creo que conseguimos muchas cosas”: la reflexión de Lisandro Martínez que provocó una ovación y su singular revelación sobre Messi

El defensor de la selección argentina fue recibido por una multitud en Gualeguay, su ciudad natal

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El defensor se presentó con la indumentaria de Argentina

Miles de personas se congregaron este domingo en la Costanera de Gualeguay para recibir a Lisandro Martínez, el defensor surgido en esa ciudad entrerriana que acaba de disputar el Mundial 2026 con la selección argentina, que terminó subcampeona tras caer 1 a 0 ante España.

El acto, organizado por la Municipalidad, convocó desde las 15 horas a vecinos de Gualeguay y visitantes llegados de distintos puntos del país. La imagen de la Costanera colmada de banderas celestes y blancas fue el marco del homenaje popular al defensor de 28 años, quien tomó el micrófono para dirigirse a la multitud con la misma sencillez con la que sus vecinos lo describen. Además, lució la indumentaria de la Albiceleste; toda una señal para el público.

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“Gracias a todos por tomarse este tiempo de venir acá. Para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad”, dijo Martínez ante la multitud, visiblemente emocionado. El central reconoció el sabor agridulce del Mundial: “Desde que empecé a jugar acá en 2021 fuimos campeones; ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que conseguimos muchas cosas”.

El futbolista atribuyó parte de su trayectoria a dos pilares que, según sus palabras, lo sostuvieron a lo largo de su carrera: “Lo que me destacó en su momento fue mi mentalidad y tener a mi familia al lado. Hoy lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol“.

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Entre el público abundaban niños con camisetas albicelestes, y Martínez no pasó por alto esa imagen. Con un mensaje directo a los más jóvenes, les dijo: “Lo que me destacó en su momento fue la mentalidad. Veo a muchos chicos acá que seguramente sueñan con jugar al fútbol. Crean en sí mismos, luchen y no se den por vencidos. Obviamente va a haber piedras de por medio y gente que los tire para atrás, pero con la ayuda de la familia, los amigos y la gente cercana, los sueños se pueden cumplir“.

El momento de mayor temperatura llegó cuando el defensor habló de su vínculo con Lionel Messi. Consultado sobre lo que significa compartir vestuario con el capitán de la Selección, Licha no escatimó en elogios: “Tiene una sencillez que lo caracteriza y que te hace quererlo más allá de todo lo que es. Para mí no es solo el mejor del fútbol, sino de todos los deportes”. El relato tomó un tono más distendido cuando describió la dinámica cotidiana dentro del grupo: “Hemos creado un lindo vínculo a través de jugar al truco, compartir mates y charlas”.

La anécdota que arrancó la ovación más cerrada de la tarde fue cuando alguien le preguntó si le dejaba ganar al capitán en las partidas de naipes. “Ni chance. La verdad es que yo quiero ganarle, pero es increíble: le gana a todo, no pierde a nada“, respondió entre risas.

Sucedió durante el reconocimiento en Gualeguay

La efervescencia también gobernó cuando los fanáticos cantaron “el que no salta es un inglés”. Con una sonrisa, Licha acompañó momentáneamente la propuesta. Vale recordar que fue uno de los futbolistas que desplegó la bandera con la leyenda “las Malvinas son argentinas” luego del histórico triunfo contra Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

La convocatoria municipal había pedido a los asistentes llevar banderas argentinas. El llamado fue atendido. Entre los primeros en llegar estuvieron familiares del propio Martínez, quienes acompañaron al defensor durante toda la jornada. Días antes del acto, el futbolista había elegido Gualeguay para descansar tras el Mundial, alojado en una estancia cercana a la localidad, donde mantuvo un perfil reservado y se concentró en su recuperación física, dado que terminó la final con una lesión muscular. En los próximos días se sumará al plantel del Manchester United.

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