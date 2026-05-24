Embajador Johnson celebra visita del secretario de Seguridad Nacional de EEUU a México y destaca cooperación bilateral

Sheinbaum recibe a funcionario de EEUU y acuerdan cooperación en seguridad.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró en su cuenta de X la visita del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a Palacio Nacional el jueves 21 de mayo.

En su publicación, Johnson destacó que el encuentro reforzó la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El embajador enlistó cuatro ejes de trabajo conjunto:

El combate al narcoterrorismo

El tráfico ilícito de personas

Los narcóticos ilegales

La migración irregular

Además, afirmó que la coordinación con México avanzó en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y aseguró que el trabajo conjunto generó “resultados reales para ambas naciones”.

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Johnson subrayó que los avances en esas áreas se lograron a través de una coordinación más estrecha con los socios de Estados Unidos, entre los que ubicó a México. Presentó esa cercanía operativa como el mecanismo que permitió avanzar en los esfuerzos conjuntos.

Mullin llegó a Palacio Nacional en su primera visita a México

Reportes previos de este medio detallaron que el secretario Mullin llegó a Palacio Nacional el jueves 21 de mayo cerca de las 11:24 horas en un convoy de al menos seis camionetas, acompañado por el propio Johnson.

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Fue su primera visita a México desde que tomó protesta del cargo el 24 de marzo. La llegada se dio en un momento en que ambos gobiernos buscaron proyectar una imagen de colaboración pese a las fricciones acumuladas en semanas previas, como el escandalo surgido por la presunta operación de agentes de la CIA en Chihuahua.

Imagen de la reunión en palacio nacional. Crédito: Presidencia de México

La agenda tuvo dos momentos. Primero, una reunión directa con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Después, una mesa de trabajo exclusiva entre el equipo de Mullin y el Gabinete de Seguridad mexicano, integrado por Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Gobernación; y Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Johnson estuvo presente en ambos momentos.

Sheinbaum marcó los límites de la cooperación

Antes del encuentro, la presidenta anticipó en su mañanera que la reunión se enmarcaría en los acuerdos de seguridad ya establecidos con EEUU. También anunció que plantearía a Mullin la protección de los mexicanos en Estados Unidos ante las redadas del ICE, un tema que no apareció en el mensaje público conjunto posterior a la reunión.

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Al día siguiente, el viernes 22 de mayo, Sheinbaum precisó durante la mañanera que la cooperación bilateral es “coordinación, no subordinación” y que Mullin reconoció el trabajo de México.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum detalló que en la reunión con secretario de seguridad de EEUU dejó claro que las operaciones en tierra de sus agentes no se permite debido a nuestras leyes y Constitución. (Presidencia)

Usó una metáfora directa para fijar el límite sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional: “No es lo mismo que entres a mi casa, que entres a mi cocina, a mi patio.”

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Cuando le preguntaron si tocó con Mullin el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, acusado por EEUU de presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, Sheinbaum respondió que no, porque ese asunto corresponde al Departamento de Justicia y es otra institución.