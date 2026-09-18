Generación Silver

Qué alimento conviene evitar después de los 60, según médicos

Investigaciones y recomendaciones de organismos de referencia apuntan a revisar costumbres muy extendidas para reducir factores asociados con enfermedades crónicas en adultos mayores

Ilustración de una mujer con gafas que habla por teléfono móvil junto a un tazón amarillo y una estantería con libros.
Los snacks ultraprocesados concentran azúcares, harinas refinadas y sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A partir de los 60 años, reducir el consumo de snacks ultraprocesados aparece como una recomendación frecuente entre especialistas. Principalmente por su vínculo con enfermedades crónicas y con procesos biológicos asociados al envejecimiento.

El planteo surge de una nota del sitio web especializado en alimentación y salud, EatingWell, que consultó a los médicos Richard Stefanacci y Jennifer Chung sobre el impacto de estos productos en la salud.

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Infografía con texto, una mano que aleja productos empaquetados frente a frutas y frutos secos, e ilustraciones sobre salud y nutrición.

Los snacks ultraprocesados concentran azúcares, harinas refinadas y sodio

Entre los productos incluidos en este grupo suelen figurar papas fritas, galletitas, barras dulces, productos de panadería envasados y cereales listos para consumir.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una alimentación con exceso de azúcares libres, sodio y productos industrializados se asocia con mayor riesgo de hipertensión, exceso de peso, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La regulación de la glucosa puede volverse menos eficiente después de los 60 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la nota citada, Stefanacci sostuvo que estos alimentos “pueden acelerar el proceso de envejecimiento” por su relación con la inflamación y el estrés oxidativo. Chung, por su parte, explicó que una dieta con muchos carbohidratos refinados y azúcares agregados puede favorecer la formación de compuestos vinculados con daño celular.

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La OMS recomienda limitar la ingesta de azúcares libres a menos del 10% del consumo energético diario y planteó que una reducción por debajo del 5% aporta beneficios adicionales. También aconseja que la ingesta de sodio no supere los 2 gr por día, equivalentes a 5 gr de sal, para reducir el riesgo de hipertensión y eventos cardiovasculares.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo frecuente de snacks desplaza alimentos necesarios para un envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los 60 cambia la respuesta del cuerpo frente a la glucosa

Con el paso de los años, el organismo puede volverse menos eficiente para regular el azúcar en sangre. EatingWell indica que esa menor sensibilidad a la insulina hace que, en personas mayores, una comida con alta carga de azúcar o harinas refinadas pueda elevar más la glucosa y prolongar su descenso.

Ese punto coincide con información del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA). Describe cambios fisiológicos vinculados con la edad, entre ellos alteraciones en el metabolismo y mayor riesgo de enfermedades crónicas. En ese contexto, limitar productos con baja calidad nutricional puede ayudar a sostener patrones de alimentación más estables.

Dos personas mayores, mujer y hombre, sentados frente a una mesa de cocina; ella con un plato de ensalada y un tazón, él con salchichas, refresco y snacks envasados.
Las comidas con azúcares añadidos pueden elevar y prolongar los niveles de glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los problemas señalados por los especialistas consultados por el medio original aparecen:

  • Mayor exposición a picos de glucosa
  • Aumento de la inflamación de bajo grado
  • Incorporación excesiva de sodio
  • Menor aporte de nutrientes necesarios en edades avanzadas
Trozos de yogur helado con fresas, arándanos, pistachos y miel sobre papel vegetal en una bandeja metálica rodeada de cuencos.
La fibra favorece la salud digestiva y contribuye al control del colesterol y la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es solo lo que aportan, sino lo que desplazan de la dieta

Chung señaló a EatingWell que muchos snacks ultraprocesados son pobres en fibra, proteínas y micronutrientes. Ese desplazamiento cobra importancia en la vejez, cuando la alimentación necesita cubrir con más precisión requerimientos ligados al mantenimiento de masa muscular, salud digestiva y función inmunológica.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y OMS destacan que una dieta saludable debe incluir variedad de alimentos. A base de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y granos enteros, con bajo contenido de grasas saturadas, azúcares y sal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los productos ultraprocesados aportan poca fibra, proteína y micronutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el NIA subraya la importancia de incorporar alimentos ricos en nutrientes para preservar la salud ósea, muscular y metabólica durante el envejecimiento.

La fibra ocupa un lugar central en ese esquema. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una alimentación con alimentos vegetales e integrales favorece la salud digestiva y contribuye al control del colesterol, presión arterial y glucosa.

Mano sostiene una barrita de proteína con envoltorio de aluminio en un fondo urbano; otra mano sostiene una cuchara dentro de un vaso de yogur con granola y bayas.
El yogur natural puede formar parte de una colación equilibrada y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos de salud recomiendan priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados

En lugar de snacks con alto contenido de azúcar, sal y harinas refinadas, se menciona grupos de alimentos que los especialistas consideran más adecuados para un envejecimiento saludable. Entre ellos figuran:

  • Pescados grasos: su aporte de ácidos grasos omega-3
  • Legumbres: su combinación de proteína vegetal y fibra
  • Aceite de oliva extra virgen
  • Frutos secos y semillas
  • Granos enteros
  • Alimentos fermentados
  • Verduras de hoja verde y otras hortalizas
Vista aérea de un tazón blanco con dátiles marrones brillantes a la izquierda y rodajas de plátano deshidratado amarillentas a la derecha, sobre una mesa de madera clara.
Las colaciones saludables ayudan a evitar el consumo frecuente de snacks ultraprocesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios de esos grupos coinciden con patrones alimentarios respaldados por organismos internacionales. La OMS y FAO recomiendan una base de alimentos frescos o mínimamente procesados, con presencia regular de vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales. A eso se suma el consejo de moderar productos con alta densidad energética y escaso valor nutricional.

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